Israël exclut la libération de Marwan Barghouti. Le Hamas accuse Netanyahu de vouloir “saborder la trêve”

Par la rédaction de The Cradle (revue de presse - 9 octobre 2025)*

Très populaire parmi les Palestiniens, le leader du Fatah est emprisonné par Israël depuis plus de deux décennies.

Israël ne libérera pas l’éminent dirigeant palestinien Marwan Barghouti dans le cadre d’un accord d’échange de prisonniers accompagnant le cessez-le-feu avec le Hamas à Gaza, a annoncé le 9 octobre un porte-parole du gouvernement israélien.

“Je peux vous dire à ce stade qu’il ne fera pas partie de cette vague de libérations”,

a déclaré le porte-parole Shosh Bedrosian lors d’une conférence de presse jeudi, alors que le cessez-le-feu devrait entrer en vigueur.

Cependant, des sources palestiniennes ont déclaré à Al Jazeera et Ynet que le cas de Barghouti est toujours en discussion et que le Hamas fait pression pour obtenir sa libération.

Barghouti est un éminent législateur palestinien et le leader du Fatah, un parti politique nationaliste palestinien qui fait autorité au sein de l’Organisation de libération de la Palestine (OLP).

Après avoir survécu à plusieurs tentatives d’assassinat par les services secrets israéliens, Barghouti a été emprisonné pendant la deuxième Intifada en 2002.

Il purge cinq peines d’emprisonnement à perpétuité, prétendument pour avoir organisé des attaques qui ont tué cinq Israéliens.

Après l’annonce de sa condamnation, Barghouti a déclaré en hébreu :

“C’est un tribunal d’occupation que je ne reconnais pas... Un jour viendra où vous rougirez de ces accusations... Je n’ai pas plus de lien avec ces accusations que vous, les juges”.

Pendant son emprisonnement, Barghouti a écrit un livre dans lequel il décrit les tortures infligées par ses gardiens israéliens, notamment en étant contraint de rester assis pendant des heures sur une chaise avec des clous enfoncés dans le dos.

Malgré son emprisonnement, Barghouti est resté actif sur le plan politique et est largement considéré comme plus populaire que le président de l’Autorité palestinienne (AP) et collègue dirigeant du Fatah, Mahmoud Abbas.

Dans le cadre du cessez-le-feu entre le Hamas et Israël entré en vigueur jeudi, le Hamas a accepté de libérer 20 prisonniers israéliens vivants et de restituer les corps de 26 prisonniers morts en raison des bombardements et du blocus imposé par Israël sur la bande de Gaza au cours des deux dernières années. Le sort des deux derniers prisonniers demeure inconnu.

En échange, Israël s’est engagé à libérer 250 prisonniers palestiniens condamnés à la prison à vie et 1 700 Palestiniens détenus à Gaza. Pendant les hostilités, de nombreux détenus palestiniens ont été torturés et violés dans la tristement célèbre prison israélienne de Sde Teiman, dont 53 sont morts en détention.

Des sources israéliennes s’exprimant sur la radio de l’armée israélienne et sur CNN ont déclaré jeudi que les corps du chef du Hamas Yahya Sinwar et de son frère Mohammad, tous deux tués, ne seront pas restitués dans le cadre de l’accord d’échange.

Sinwar a été tué par l’armée israélienne à Gaza en octobre 2024, tandis que son jeune frère, Mohammad, qui lui a succédé à la tête de la branche armée du Hamas, a été tué par Israël au début de cette année.

Le mouvement de résistance a exigé la libération d’autres prisonniers importants, notamment le secrétaire général du FPLP, Ahmad Saadat, et l’ingénieur en chef et dirigeant des Brigades Qassam, Abdullah Barghouti. Les hauts dirigeants du Hamas Abbas al-Sayed et Hassan Salameh font également partie des personnes que le mouvement souhaite voir libérées.

Un responsable du Hamas s’est entretenu avec Al Jazeera et a déclaré que les négociations pour finaliser la liste des prisonniers palestiniens à libérer sont en cours. La source a ajouté que le Hamas consulte d’autres mouvements de résistance palestiniens à ce sujet.

Le Hamas a donné sa réponse définitive ce matin concernant le calendrier de mise en œuvre de l’accord, a déclaré la source.

Concernant l’échange de prisonniers, le porte-parole du Hamas, Hazem Qassem, a déclaré jeudi à Al Jazeera qu’Israël tente de “manipuler les dates, les listes et certaines des mesures convenues”.

“L’occupant [Israël] doit respecter ce qui a été convenu, et nous appelons les médiateurs à faire pression en ce sens”, a ajouté M. Qassem.

Un autre responsable du Hamas, Mahmoud Mardawi, a déclaré que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu

“cherche à faire échouer l’accord de cessez-le-feu” en “revenant sur les listes de prisonniers dans le but de saboter les accords”.

Selon M. Mardawi, cela signifie que M. Netanyahu tente également de saboter d’autres aspects du cessez-le-feu, notamment les questions liées au retrait, à la reconstruction et à la réouverture des checkpoints frontaliers.

Selon les médias israéliens, Netanyahu a saboté plusieurs accords de cessez-le-feu depuis le début du génocide des Palestiniens à Gaza il y a deux ans.

Depuis le début de la guerre, les forces israéliennes ont tué plus de 67 000 Palestiniens, soit environ 3 % de la population de Gaza, selon le ministère de la Santé du territoire. 169 000 autres personnes ont été blessées lors de la destruction par Israël d’une grande partie de l’enclave.

Cependant, en juillet, la revue médicale The Lancet a publié une correspondance scientifique sur la difficulté de comptabiliser le nombre de personnes tuées par la guerre menée par Israël contre Gaza, soulignant que les décès directs et indirects doivent être pris en compte, approchant plus probablement les 680 000.

*Source : The Cradle

Traduit par Spirit of Free Speech