À la rencontre des six personnalités palestiniennes que le Hamas se bat pour libérer

1ère ligne, de gauche à droite : Hassan Salama, Abdullah Barghouti, Abbas al-Sayed. 2ème ligne, de gauche à droite : Ibrahim Ahmed, Marwan Barghouti, Ahmed Saadat.

Par Quds News Network (revue de presse : ISM-France - 9 octobre 2025)*

Le Hamas a placé six hauts dirigeants palestiniens en tête de sa liste de détenus à libérer en échange d’un cessez-le-feu avec Israël, pour garantir la libération de personnalités politiques et militaires clés détenues par l’occupation. Jusqu’à présent, Israël a refusé de libérer plusieurs de ces dirigeants.

Voici ce que vous devez savoir sur les personnalités palestiniennes les plus influentes.

Marwan Barghouti

Marwan Barghouti, ou le « Mandela palestinien », est un haut dirigeant du Fatah détenu depuis 2002. Il a été condamné à cinq peines de prison à perpétuité plus 40 ans de prison supplémentaires. Israël l’a accusé d’avoir fondé les Brigades des martyrs d’Al-Aqsa pendant la deuxième Intifada.

Barghouti est considéré comme une figure potentiellement rassembleuse pour les Palestiniens et a survécu à de multiples tentatives d’assassinat. En 2021, il a annoncé sa candidature à l’élection présidentielle palestinienne, bravant les restrictions qui lui étaient imposées. Le Hamas a inscrit son nom dans chaque accord d’échange de prisonniers, mais Israël refuse toujours de le libérer et a clairement indiqué qu’il ne le serait pas dans le cadre de l’accord de cessez-le-feu actuel. (voir Middle East Eye, 9 octobre 2025).

Abdullah Barghouti

Abdullah Barghouti, un proche de Marwan, est surnommé « l’ingénieur du Hamas » et un expert en fabrication de bombes de génie. Il est emprisonné depuis 2003 pour avoir mené de multiples opérations de résistance qui ont coûté la vie à 66 colons. Il purge 67 peines de prison à perpétuité et 5 200 ans de prison. Un officier israélien, chargé de son dossier, a déclaré : « Si Israël était contraint de quitter ses territoires, quelle que soit la raison et les circonstances, il emmenerait Abdallah Barghouti avec lui.»

Ibrahim Hamed

Ibrahim Hamed a été commandant des opérations des Brigades Al-Qassam en Cisjordanie pendant la deuxième Intifada.

Il a subi un procès de six ans, au cours duquel il a dû composer avec le dossier judiciaire le plus volumineux de l’histoire des tribunaux israéliens, qui s’étendait sur 12 000 pages. Surnommé « Le Fantôme » pour sa capacité exceptionnelle à échapper à la capture et à manœuvrer furtivement, Hamed a été une cible privilégiée d’Israël pendant huit ans avant son arrestation le 23 mai 2006.

Il a été reconnu coupable d’avoir orchestré des opérations d’envergure à Jérusalem occupée. Il purge actuellement 54 emprisonnements à perpétuité.

Ahmed Saadat

Ahmed Saadat est le secrétaire général du Front populaire de libération de la Palestine (FPLP) et une figure emblématique de la gauche palestinienne. Il est détenu depuis 2006 pour avoir planifié l’assassinat d’un responsable israélien. Saadat purge une peine de 30 ans de prison.

Malgré sa peine de prison, Saadat est resté actif politiquement depuis sa prison, continuant de diriger le Front populaire de libération de la Palestine et de participer aux décisions politiques du mouvement. Certains observateurs le considèrent comme l’un des rares dirigeants au monde à avoir su gérer efficacement une organisation politique et militaire depuis sa prison, ce qui fait de lui un véritable symbole de la résilience et de la résistance palestiniennes.

Hassan Salama

Hassan Salama est un haut responsable du Hamas accusé d’avoir planifié des opérations de vengeance après l’assassinat de l’ingénieur du Hamas Yahya Ayyash. Il a été condamné à 48 peines de prison à perpétuité et à 30 ans supplémentaires pour avoir orchestré une opération en Israël.

L’histoire d’amour d’Hassan avec sa fiancée Ghufran Zamel témoigne de sa résilience et de son sacrifice dans des conditions extrêmes. Tout a commencé lorsque Ghufran, profondément touchée par son livre sur les opérations « Vengeance sacrée », a cherché à en savoir plus sur lui. Leur relation s’est développée au fil des lettres, transmises par l’intermédiaire de codétenues, et s’est transformée en un lien profond d’amour et de respect mutuel. Le 14 novembre 2010, ils ont célébré leurs fiançailles, malgré l’absence de leurs contacts pendant 16 ans, ne comptant que sur leur correspondance écrite.

Abbas Al-Sayed

Abbas Al-Sayed est un haut commandant des Brigades Al-Qassam en Cisjordanie occupée. Arrêté en 2002, il a été condamné à 35 peines de prison à perpétuité et 150 ans de prison pour son rôle dans 18 opérations de résistance, dont l’attentat du Park Hotel à Netanya en 2002, qui a coûté la vie à 30 colons. Israël l’a systématiquement exclu des précédents échanges de prisonniers.

Abbas Al-Sayed est connu pour sa capacité à encadrer les détenus palestiniens dans les prisons israéliennes. Il est devenu chef du Comité suprême des détenus du Hamas dans toutes les prisons, jouant un rôle central dans l’organisation des grèves et la coordination des efforts de résistance. Son influence est si importante qu’Israël le considère comme « le détenu palestinien le plus dangereux ».

Article original en anglais sur Quds News Network / Traduction MR

*Source : ISM-France