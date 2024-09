Cisjordanie : Israël revendique son annexion

Revue de presse : EuroPalestine (3 septembre 2024)*

Les masques sont tombés. En attaquant la Cisjordanie, Israël a clairement indiqué que ses actions contre Gaza n’étaient pas seulement une réaction à l’opération dirigée par le Hamas de l’année dernière, « Déluge d’Al-Aqsa », mais faisaient partie d’une stratégie plus large visant à « judaïser » toute la Palestine.

Lors de la dernière session de la réunion hebdomadaire du gouvernement israélien, le ministre israélien de la Protection de l’environnement, Idit Silman, a placé les villes de Jénine et de Naplouse dans la même catégorie que la frontière entre Gaza et l’Égypte et a réitéré le droit d’Israël à toute la Palestine, déclarant : « Dans le corridor de Philadelphie, à Jénine et Naplouse, nous devons attaquer afin d’hériter de la terre. C’est le terme qui doit être utilisé (héritage), et non le terme « occupation » de la terre. »

Le même jour, le ministre des Établissements et des Missions nationales, Orit Strook, a appelé le secrétaire militaire et le cabinet de sécurité israéliens à « déclarer l’état de guerre en Cisjordanie ».

Et cette volonté de s’approprier toutes les terres palestiniennes se décline sur le terrain, où l’armée d’occupation fait face à une véritable résistance de la part des combattants armés, comme du reste de la population.

Ainsi à Jénine, on voit la population des alentours, prendre de terrible risques pour ravitailler en nourriture le camp de réfugiés complètement cerné par l’armée israélienne

TULKAREM

Des affrontements violents se poursuivent dans le camp de réfugiés de Tulkarem, dans le cadre de l’invasion israélienne en cours. Des sources locales et des témoins oculaires rapportent que des soldats de l’occupation israélienne ont été blessés dans les explosions.

Les forces d’occupation ont enlevé un certain nombre de journalistes qui couvraient l’agression israélienne en cours sur le camp de Tulkarem au rond-point de Shweika. Pas de témoins!

A JÉNINE

Les bulldozers israéliens bloquent toujours les ambulances du croissant rouge pour empêcher le sauvetage des blessés

Plus de 650 Palestiniens ont été tués, dont au moins 150 mineurs ont été assassinés en Cisjordanie durant les 11 derniers mois.

Et cela s’est accompagné d’une augmentation de l’activité de colonisation et de la distribution de dizaines de milliers d’armes aux bandes de colons, ce qui a accru l’escalade des attaques contre les communautés palestiniennes.

Même Ronen Bar, le chef du Shin Bet (services secrets israéliens), a mis en garde contre la montée du « terrorisme juif », avertissant qu’un tel extrémisme pourrait nuire davantage à la position internationale et aux alliances régionales de Tel Aviv.

*Source : CAPJPO-EuroPalestine