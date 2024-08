Pourquoi l’Occident a créé un nouveau dictionnaire pour Israël et la Palestine

Par Joseph Massad (revue de presse : ISM-France - 29 juillet 2024)*

Dans l’Occident officiel et ses médias grand public, il existe un dictionnaire et un thésaurus spécialisés pour traduire au public occidental tout ce qui concerne Israël et la Palestine.

Les responsables et les journalistes doivent également adhérer à une syntaxe grammaticale particulière, en particulier lorsqu’ils utilisent des verbes à la voix active ou passive.

Cette pratique de définition et de traduction est au cœur de la politique de représentation occidentale. Elle garantit l’uniformité idéologique sur la question d’Israël et de la Palestine dans l’ensemble du spectre politique respectable, qui, du moins aux États-Unis, est si étroit entre les partis démocrate et républicain qu’il pourrait être mesuré en millimètres.

Après le 7 octobre, l’application de ce dictionnaire et de ce lexique s’est intensifiée pour donner une couverture à la sauvagerie d’Israël à Gaza.

Cela inclut l’exigence que les responsables du gouvernement et des médias ne puissent pas citer les statistiques du ministère palestinien de la Santé sur les victimes du génocide israélien sans les préfacer de la mention « dirigé par le Hamas » pour jeter le doute sur les chiffres.

De telles directives vont à l’encontre des positions de l’Organisation mondiale de la santé et d’autres agences humanitaires internationales, qui ont exprimé une confiance totale dans l’exactitude des chiffres des victimes.

Le refus d’accepter ces chiffres est la position officielle du gouvernement américain et de la Ligue anti-diffamation anti-palestinienne, qui a mené la charge à cet égard.

Le gouvernement américain ne s’est cependant pas contenté d’imposer son dictionnaire aux seuls États-Unis et a cherché à l’imposer également aux médias arabes.

Fin octobre, le secrétaire d’État Antony Blinken a demandé au gouvernement qatari d’imposer le dictionnaire américain au réseau Al Jazeera dans sa couverture du génocide, a-t-il assuré aux dirigeants juifs américains.

En effet, les gouvernements occidentaux et les élites financières reconnaissent depuis longtemps la centralité de la langue dans leur projet d’endoctrinement politique. À cette fin, leurs efforts continus pour contrôler les journalistes, les universitaires et le grand public – et faire respecter le dictionnaire idéologique approuvé par le gouvernement – ​​sont impératifs.

Un examen de quelques exemples de ces règles de traduction imposés par les gouvernements occidentaux et leurs médias aux ordres est instructif.

Contrôle linguistique

Le New York Times, voix officieuse du régime américain et principal guide du reste de la presse occidentale, est le premier à respecter scrupuleusement ces acrobaties linguistiques et dictionnariales.

En novembre 2023, Susan Wessling, rédactrice en chef des normes du Times, ainsi que Philip Pan, rédacteur en chef international, et leurs adjoints, ont envoyé une note interne aux journalistes couvrant la guerre d’Israël contre Gaza.

Selon ses auteurs, l’objectif de la note était de fournir « des conseils sur certains termes et d’autres problèmes auxquels ils sont confrontés depuis le début du conflit en octobre ». Il s’agissait simplement de la dernière mise à jour sur l’utilisation du langage dans la couverture du journal des Israéliens et des Palestiniens.

Les rédacteurs en chef du Times ont demandé aux journalistes de limiter l’utilisation de termes comme « génocide » et « nettoyage ethnique », de ne pas utiliser le mot Palestine « sauf dans de rares cas » et d’éviter des termes comme « camps de réfugiés » et « territoire occupé » pour décrire les véritables camps de réfugiés palestiniens et les territoires occupés par Israël.

Le mémo enjoint également les journalistes à faire preuve de prudence dans leur utilisation de termes « incendiaires » comme « massacre », « carnage » pour décrire les meurtres « de tous côtés ».

Pourtant, comme l’a révélé The Intercept, le journal a persisté à utiliser ce langage « à plusieurs reprises pour décrire les attaques contre des Israéliens par des Palestiniens et presque jamais dans le cas des massacres à grande échelle de Palestiniens par Israël ».

En fait, c’est la colère et les luttes intestines au sein des propres journalistes du Times au sujet du parti pris pro-israélien du média qui ont incité les cadres supérieurs à publier ce mémo et à remettre les pendules à l’heure.

Guerre des mots

Le langage utilisé pour nommer les guerres et les opérations militaires est également révélateur de ces pratiques de traduction.

Immédiatement après qu’Israël a lancé son génocide contre le peuple palestinien en octobre, ses partisans dans la presse grand public se sont empressés de le surnommer « la guerre Israël-Hamas ».

C’était une étiquette intéressante étant donné que le Hamas est l’organe légitime de gouvernance de Gaza. Le mouvement de résistance palestinien a remporté les dernières élections démocratiques en Cisjordanie et à Gaza lors d’une victoire écrasante en janvier 2006.

Peu après avoir pris la tête du pays, le Hamas a été confronté à un coup d’État soutenu par les États-Unis pour réinstaller le parti palestinien collaborateur Fatah, qui cherchait à reprendre le contrôle de l’Autorité palestinienne.

Le coup d’État américain a réussi en Cisjordanie mais a échoué à Gaza, où le gouvernement démocratiquement élu du Hamas a vaincu les comploteurs criminels du Fatah et leurs soutiens. Toutes les tentatives depuis lors d’organiser de nouvelles élections ont été violemment combattues par l’Autorité palestinienne soutenue par les États-Unis et dirigée par le Fatah, qui a usurpé le pouvoir lors du coup d’État.

Sur la base de cette histoire récente bien documentée, la guerre génocidaire d’Israël contre le peuple palestinien aurait dû au moins être qualifiée de « guerre israélo-palestinienne », ce qui serait la description la plus neutre de ce qui s’est passé.

Cela n’est pas moins vrai étant donné l’escalade massive de la violence israélienne contre les Palestiniens et les meurtres de ces derniers en Cisjordanie occupée depuis octobre.

Le gouvernement israélien lui-même a déclaré à plusieurs reprises la guerre à tous les Palestiniens, mais les médias occidentaux continuent de ne citer que le Hamas comme cible de la guerre d’Israël.

La condamnation du mouvement par les autorités occidentales a permis à la classe politique, aux médias et aux ONG de protéger Israël de toute perception d’une attaque contre le peuple palestinien dans son ensemble.

Même après avoir tué plus de 40.000 personnes et en avoir blessé plus de 90.000 autres, Israël continue d’être décrit comme un combattant contre des terroristes illégitimes.

Mais si les affiliations particulières des mouvements et des partis politiques au pouvoir sont si pertinentes pour la guerre, comme les politiciens et les rédacteurs en chef des médias occidentaux semblent le croire, alors pourquoi ne pas l’appeler la « guerre Likoud-Hamas » ?

Ce processus de dénomination, bien sûr, ne s’appliquerait jamais aux guerres américaines.

Faut-il parler, par exemple, de « guerre républicaine-Baas » pour décrire l’invasion de l’Irak par Bush en 2003 ?

Depuis la guerre civile américaine et jusqu’à l’administration Reagan, toutes les invasions américaines et les guerres étrangères ont été lancées par le Parti démocrate au pouvoir.

Faut-il alors parler des invasions de la Corée et du Vietnam par le Parti démocrate américain au lieu de la nomenclature obscure utilisée dans « la guerre de Corée » et « la guerre du Vietnam » ? Que diriez-vous de la guerre américano-vietminh, ou, pour utiliser le terme raciste américain pour le Viet Minh, de la guerre américano-vietcong ?

En effet, le regretté sénateur républicain Bob Dole avait qualifié ces guerres de « guerres démocrates » en 1976. Si nous devions le faire aujourd’hui, nous aurions tout à fait raison de rejeter la responsabilité sur le Parti démocrate américain pour son carnage impérialiste, qui a tué des millions de personnes en Corée et au Vietnam.

Il serait tout aussi juste de tenir le parti responsable de son soutien inconditionnel au carnage israélien en cours à Gaza.

Les médias grand public comme le Times veulent cependant cacher la vérité : Israël utilise principalement le Hamas comme prétexte pour massacrer le peuple palestinien. Le nombre de victimes civiles, y compris le meurtre systématique de journalistes, de médecins et de travailleurs humanitaires, ne semble pas les détourner de ce récit.

Termes spécialisés

On note également depuis des décennies que le Times et une grande partie de la presse occidentale traditionnelle utilisent toujours la voix passive lorsqu’ils rendent compte des meurtres israéliens de Palestiniens.

Les Palestiniens sont mystérieusement « tués » (peut-être par des extraterrestres) ou ils « meurent » soudainement. En revanche, la couverture médiatique des attaques palestiniennes contre les Israéliens emploie toujours la voix active et identifie clairement les auteurs.

Cela s’applique également à l’utilisation du terme « terroriste », réservé uniquement aux Palestiniens et dont Israël est également protégé.

Comme je l’ai soutenu il y a vingt ans, la description de « terroriste » est basée sur l’identité nationale et raciale de la partie qui commet un certain acte violent (et parfois non violent) et non sur l’acte lui-même.

Lorsque Israël cible délibérément des civils et en tue des dizaines de milliers dans des écoles, des abris de l’ONU, des hôpitaux, dans les rues et chez eux, ses crimes ne sont jamais qualifiés de « terroristes », alors que les attaques palestiniennes contre des soldats israéliens sont instantanément qualifiées de « terroristes ».

Cela correspond aux définitions du lexique politique israélien, dont j’ai déjà parlé.

Un autre terme populaire dans ce dictionnaire spécialisé est celui que je dénonce également depuis des décennies.

Le mot « conflit » a longtemps été le terme de prédilection dans les représentations occidentales et israéliennes de la question israélo-palestinienne, alors que personne n’aurait jamais décrit le colonialisme français en Algérie et la résistance anticoloniale algérienne comme « le conflit franco-algérien ».

Cela s’applique également aux guerres de libération tunisiennes, libyennes, kenyanes, angolaises, zimbabwéennes et autres guerres anticoloniales. Pourtant, le terme occidental « neutre » et obscur de « conflit » est utilisé avec insistance pour défendre le colonialisme israélien.

Le refus de faire référence au colonialisme israélien a permis au discours officiel israélien et occidental de décrire facilement l’opération du Hamas Déluge d’Al-Aqsa comme visant les juifs israéliens en raison de leur identité juive plutôt que de leur vol et de leur colonisation de la terre palestinienne.

De telles descriptions imposent l’histoire de l’antisémitisme chrétien européen, qui a victimisé les juifs, à la résistance anticoloniale palestinienne. Leur objectif est de sortir les Palestiniens du contexte des luttes anticoloniales asiatiques et africaines de libération contre les colonisateurs européens, dans lesquelles les Asiatiques et les Africains ont été les victimes, ainsi que du contexte du colonialisme juif israélien, qui victimise les Palestiniens.

Dictionnaire idéologique

L’originalité de ce dictionnaire occidental spécialisé dans tout ce qui touche à la Palestine et à l’Israël est tout à fait remarquable, car elle s’étend même à la géographie.

Depuis les IXe et XIIIe siècles, respectivement, l’ensemble du monde arabophone et musulman reconnaît les villes palestiniennes d’al-Quds (également connue sous le nom de Bayt al-Maqdis) et d’al-Khalil.

Toutefois, ces deux villes continuent d’être rendues sous leurs noms respectifs, antérieurs au IXe siècle, suméro-akkadien/araméen et cananéen/amorite (souvent confondus avec l’hébreu), de « Jérusalem » et « Hébron », dans un refus obstiné d’utiliser les noms établis depuis longtemps et connus de leurs habitants.

Comparez cela au changement de nom occidental qui a consisté à nommer « Beiping » et « Pékin » par « Beijing » dans les années 1980 (même si c’était des décennies après que la République populaire de Chine ait officiellement adopté « Beijing » comme translittération correcte en 1958) ou au changement de nom occidental qui a consisté à nommer « Bombay » par « Mumbai » à la fin de 1995, une fois que le gouvernement nationaliste indien a officiellement adopté le changement de nom.

Plus récemment, lorsque le gouvernement ukrainien post-2014 a remplacé le « Kiev » russe par « Kyiv » et a lancé une campagne en 2018 pour imposer la nouvelle orthographe au niveau international, les autorités occidentales et la presse de son régime se sont empressées adopter la nouvelle orthographe.

Pendant ce temps, les médias occidentaux refusent toujours d’adopter le nom « Türkiye » pour la Turquie, bien que le pays ait officiellement changé de nom à l’ONU en 2021. Le New York Times s’est même moqué de ce changement.

Dans le cas palestinien, les noms des villes palestiniennes doivent être soumis à la nomenclature biblique chrétienne et juive occidentale, quels que soient les changements survenus dans la géographie et la sociologie palestiniennes au cours des 14 derniers siècles.

Dans tout autre cas, une telle utilisation de la terminologie biblique serait risible.

Le Times ou le gouvernement laïc américain désigneraient-ils aujourd’hui l’Irak par « Mésopotamie », « Babylone » ou « Ur des Chaldéens », par exemple, parce que leur Bible utilise ces noms ?

Cette appellation intransigeante n’est pas tenable, même dans l’histoire coloniale.

Imaginez si les Pays-Bas insistaient aujourd’hui pour appeler New York « Nouvelle Amsterdam », le nom que les Hollandais donnaient à la partie sud de Manhattan lorsqu’ils l’ont colonisée pour la première fois, ou « Nouvelle-Néerlande » pour l’est des États-Unis, ou si la France désignait Haïti par « Saint-Domingue ».

Ces choix linguistiques et le dictionnaire idéologique qui les guide font partie de l’arsenal que les gouvernements impérialistes occidentaux et leur presse grand public déploient contre le peuple palestinien en soutien à Israël.

Ils sont également utilisés pour endoctriner les citoyens occidentaux de manière appropriée et officiellement autorisée, afin qu’ils voient, ou non, la lutte palestinienne pour la libération contre un État colonial de peuplement génocidaire.

Projet d’endoctrinement

Le fait frappant qu’un nombre croissant d’Américains et d’Européens, au cours des dernières décennies, en soient venus à refuser ces acrobaties idéologiques et translationnelles et les aient percées à jour dans leur soutien à la lutte palestinienne est la preuve que l’Occident devrait soit utiliser des méthodes d’endoctrinement idéologique actualisées et plus sophistiquées, soit reconnaître qu’il est le plus fervent partisan et défenseur du génocide contre les peuples non blancs, ce qu’il a toujours été.

Le fait que les racistes suprémacistes blancs gagnent du pouvoir politique aux États-Unis et en Europe va faciliter et banaliser cet engagement officiel envers le racisme et le génocide pour une grande partie des citoyens suprémacistes blancs. À tout le moins, cela épargnera aux gouvernements occidentaux et aux médias grand public libéraux des accusations continues d’hypocrisie.

D’où les préoccupations majeures que les responsables américains, ainsi que les administrateurs d’université et leurs conseils d’administration, ont exprimées à l’égard du mouvement étudiant de masse et des manifestations sur les campus en soutien à la lutte palestinienne.

La montée de la culture politique fasciste et suprémaciste blanche en Occident a permis aux membres du Congrès, aux milliardaires américains et aux administrateurs d’université de s’exprimer plus ouvertement et sans vergogne contre la liberté académique et la liberté d’opinion, sans s’excuser.

À la lumière de l’échec du projet d’endoctrinement idéologique des responsables gouvernementaux et médiatiques occidentaux, l’attention s’est déplacée vers les universités pour réprimer la production de connaissances universitaires. De tels projets visent à transformer les universitaires en fournisseurs de la même propagande diffusée par les médias et les gouvernements occidentaux.

Alex Karp, le PDG de Palantir, un important sous-traitant du gouvernement américain soutenu par la CIA et ayant des liens étroits avec Israël, a été très honnête lorsqu’il a récemment averti : « Nous pensons que ces choses qui se produisent, en particulier sur les campus universitaires, sont comme un spectacle secondaire – non, c’est le spectacle. »

Ce « progressiste » autoproclamé a poursuivi en expliquant : « Parce que si nous perdons le débat intellectuel, vous ne pourrez plus jamais déployer d’armée en Occident. » Il est rejoint par d’autres milliardaires qui ont exhorté le maire de New York à lâcher les forces de police pour réprimer les manifestations sur le campus de l’Université Columbia.

Les administrateurs de l’université, cependant, n’ont pas eu besoin d’encouragements à cet égard, car ils ont volontiers invité la police à démanteler violemment les campements d’étudiants et à mettre fin aux manifestations sur le campus.

En se soumettant à ces exigences répressives, les universités américaines et européennes continueront d’imposer le dictionnaire et le thésaurus spécialisés du gouvernement et des médias aux universitaires.

Une fois qu’ils seront appliqués, le dernier bastion de la production de connaissances en Occident qui pourrait au moins partiellement échapper à cette programmation idéologique sera aligné sur l’idéologie dominante.

Il reste à voir si les professeurs et les étudiants accepteront ce lexique sans résistance.

Joseph Massad est professeur de politique arabe moderne et d'histoire intellectuelle à l'université Columbia de New York. Il est l'auteur de nombreux livres et articles universitaires et journalistiques. Il a notamment publié Colonial Effects: The Making of National Identity in Jordan, Desiring Arabs, The Persistence of the Palestinian Question : Essays on Zionism and the Palestinians, et plus récemment Islam in Liberalism. Ses livres et articles ont été traduits dans une douzaine de langues

*Source : ISM-France

Article original en anglais sur Middle East Eye / Traduction MR