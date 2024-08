Palestine: manifestaion à Paris, ce 3 aoûi

Infos CAPJPO-Europalestine du 1er août 2024*

300 jours de génocide israélo-américain à Gaza. Au moins 55.000 morts, avec les disparus et les ensevelis sous les décombres, et plus de 100.000 blessés, dont une majorité de femmes et d’enfants.

Et chaque jour des carnages plus sadiques les uns que les autres, pendant que les JO se tiennent en France, comme si de rien n’était, avec la scandaleuse participation des criminels de guerre israéliens, et leur président installé entre Macron et Hidalgo !

Dans quel monde vivons-nous ?

Chaque jour des images insoutenables de massacres d’une population sans défense, affamée, assoiffée, déplacée de force d’un endroit prétendument sûr à un autre, et décimée partout, par familles entières, dans les camps, sous les tentes étouffantes et surpeuplées, en compagnie des scorpions et serpents venimeux.

Sans possibilité de se soigner, sans lait maternel, sans savon -- tous les produits d’hygiène étant interdits par Israël.

L’hépatite A touche maintenant 40.000 personnes à Gaza, le virus de la polio a fait son apparition, au point qu’Israël vaccine ses soldats, sans parler des milliers d’amputés, de tous ceux qui meurent du cancer ou du diabète faute de traitement, et des maladies de peau qui font des ravages, notamment chez les enfants.

Et quand ils ne collaborent pas directement à ce génocide, nos dirigeants se taisent, regardent ailleurs, nous donnent envie de vomir avec leur « grande fête » des JO.

Pendant la « fête », les soldats israéliens torturent, violent, sodomisent les Palestiniens kidnappés à Gaza et parqués dans leur Guantanamo du Neguev.

Sous les applaudissements d’une partie de la population, des députés et des ministres israéliens, qui provoquent un tollé quand le gouvernement en arrête quelques-uns et fait mine d’ouvrir une enquête. Deux sont aussitôt relâchés et accueillis en héros. Les autres risquent un bref arrêt domiciliaire pour avoir violé, blessé et tués des hommes détenus sans la moindre inculpation.

Et en Cisjordanie, pendant ce temps, pas besoin du prétexte du Hamas, l’armée israélienne et les colons ont carte blanche pour tuer (plus de 500 Palestiniens assassinés depuis octobre), pour démolir des centaines de maisons palestiniennes, brûler les champs, déposséder les Palestiniens, et construire de nouvelles colonies.

Ils bombardent également le Liban, des militaires comme des civils, espérant déclencher une « bonne guerre » qui masquera le fait qu’en dix mois de massacres, avec l’aviation, l'artillerie, 5 fois plus de puissance de bombes qu’à Hiroshima, ils n’ont toujours pas réussi à venir à bout des combattants du Hamas.

Ce mercredi, Israël a assassiné Ismaïl Haniyeh, le dirigeant du Hamas en charge des négociations pour un cessez le feu et un échange de prisonniers. Israël avait tué en avril dernier ses 3 fils et 4 de ses petits-enfants. Les dirigeants israéliens ne veulent pas d’un accord. Ils veulent continuer le génocide, puisque personne ne prend des sanctions contre eux.

t ce même mercredi, ils ont assassiné délibérément deux journalistes d’Al-Jazeera dans la bande de Gaza (comme ils avaient assassiné Shirine Abu Akleh à Jénine le 11 mai 2022), portant à 165 le nombre de journalistes palestiniens assassinés depuis octobre dernier.

Malgré les interdictions et les intimidations, nous devons absolument montrer que rien ne nous fera taire. Que rien ne nous empêchera d’exprimer notre solidarité avec les Palestiniens.

Nous vous appelons à un rassemblement pour dénoncer le génocide, et réclamer des sanctions contre Israël

ce samedi 3 août à 15 H, place de la Nation,

seul endroit parisien qui nous a été permis par le préfet.

Nous vous attendons nombreux-ses !

*Source : EuroPalestine