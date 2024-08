Le Hamas affirme que les « révélations » du NY Times concernant l’assassinat de Haniyeh sont "complètement fabriquées"

Par la rédaction de The Cradle (3 août 2024)*

Le représentant du Hamas en Iran, Khaled Kaddoumi, a déclaré à The Cradle que Haniyeh avait été tué par un projectile largué par avion.

S'adressant à The Cradle , le représentant du Hamas en Iran, Khaled Kaddoumi, a qualifié de « ridicule » et de « complètement fabriqué » un récent rapport du New York Times (NYT) prétendant révéler comment le leader politique du Hamas, Ismail Haniyeh, a été assassiné en Iran cette semaine.

Le rapport du New York Times du 1er août affirmait que Haniyeh avait été tué par un engin explosif placé dans sa chambre dans une maison d'hôtes contrôlée par le Corps des Gardiens de la Révolution islamique (CGRI). La bombe a été posée il y a deux mois et a explosé à distance par les services de renseignement israéliens, selon le rapport du Mossad du New York Times.

Haniyeh était dans la capitale iranienne, Téhéran, pour l'investiture du président nouvellement élu Masoud Pezeshkian.

En revanche, Kaddoumi a déclaré que Haniyeh et son garde du corps avaient été tués par des explosifs largués depuis les airs.

« J'étais là, et le mur et le plafond de l'endroit où il se trouvait se sont effondrés. Il ressort clairement de l’apparence des lieux après l’attaque et du corps du leader martyr Ismail Haniyeh que le ciblage a été effectué par un projectile largué depuis l’air », a déclaré Kaddoumi à The Cradle.

Il a noté : « Des enquêtes sont en cours et les techniciens qui ont inspecté la scène du crime publieront des rapports détaillés sur ce qui s'est passé. »

Le représentant du Hamas a déclaré à The Cradle : « Les scénarios bas de gamme promus par certains médias occidentaux sur l'assassinat du martyr Ismail Haniyeh sont très ridicules. Le récit publié par le New York Times selon lequel des agents du Mossad auraient posé des engins explosifs à l’intérieur de l’appartement où résidait Haniyeh est complètement fabriqué… Ils tentent d’échapper à leurs responsabilités et à leurs conséquences pour Israël.

Kaddoumi a fait des commentaires similaires à l'Agence Nouvelle Arabe et Anadolu à propos du meurtre de Haniyeh.

L’histoire du New York Times soutient le récit de l’armée israélienne. Après l'assassinat de Haniyeh, le porte-parole de l'armée israélienne, Daniel Hagari, a déclaré lors d'une conférence de presse que « l'armée de l'air n'avait aucune mission cette nuit-là, à l'exception de l'attaque qui a visé Beyrouth ».

Haniyeh a été tué aux premières heures du 1er août. La nuit précédente, Israël avait assassiné le commandant en chef du Hezbollah, Fuad Shakr, lors d’une frappe aérienne contre un immeuble résidentiel. La frappe a également tué deux femmes et deux enfants.

L'article du New York Times concernant le meurtre de Haniyeh a été rédigé par le journaliste israélien Ronen Bergman, le journaliste américain Mark Mazetti et la journaliste américano-iranienne Farnaz Fassihi.

Bergman et Mazzetti sont des journalistes chevronnés ayant des contacts étroits respectivement au sein des agences de renseignement israéliennes et américaines.

Le chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, s'est engagé à réagir à l'assassinat de Haniyeh et de Shukr par Israël, tout en déclarant que le conflit avec Israël est dans une « nouvelle phase ».

« L’ennemi, et ceux qui sont derrière l’ennemi, doivent attendre notre inévitable réponse… Vous ne savez pas quelles lignes rouges vous avez franchies », a-t-il déclaré à propos d’Israël et de son allié le plus important, les États-Unis.

Le quotidien Kayhan , étroitement lié au CGRI iranien, a souligné que « les sionistes » « paieraient le sang » pour l'assassinat de Haniyeh.

« Venger le sang versé d'un invité est le devoir de l'hôte ; le monde regarde », écrit le quotidien.

*Source : The Cradle

Traduction avec Google