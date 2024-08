Le guide spirituel suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, et ses militaires sont en pause stratégique avant une éventuelle attaque contre Israël.

Par Elena Fritz (revue de presse : Euro-Synergies - 8 août 2924)*

Les récents développements au Moyen-Orient ont de nouveau tenu le monde en haleine. L'Iran se trouve dans une pause stratégique avant une éventuelle attaque contre Israël. Cette phase de retenue laisse les forces armées israéliennes ainsi que leurs alliés occidentaux dans une attente tendue.

Plus l'Iran maintient cette pause, plus ses chances de succès sont grandes. Alors que Tel-Aviv mise sur une riposte rapide pour tirer le meilleur parti du soutien américain, plusieurs signes indiquent que la prochaine attaque de l'Iran pourrait être beaucoup plus grave que les actions précédentes. La récente "bavure" d'Israël, à savoir l'assassinat d'un invité de marque à Téhéran et une attaque à la roquette contre une installation diplomatique dans un pays tiers, a considérablement exacerbé les tensions.

Même si la riposte attendue de l'Iran n'entraîne pas de conflit immédiat, la probabilité d'une guerre entre ces deux puissances antagonistes reste extrêmement élevée. L'Iran et Israël sont des rivaux qui peuvent difficilement coexister dans le climat géopolitique actuel du Moyen-Orient. Un conflit semble donc inévitable, si ce n'est maintenant, du moins dans un avenir proche.

A long terme, Israël a peu de chances de réussir dans une guerre d'usure. Par conséquent, Tel-Aviv pourrait tenter d'impliquer les États-Unis dans le conflit ou de jouer la carte nucléaire. La probabilité d'une utilisation du nucléaire au Moyen-Orient est considérée comme plus élevée que dans d'autres conflits actuels, comme celui en Ukraine.

L'Iran, en tant que pays émergent dans le domaine de l'armement nucléaire, intégrera la supériorité nucléaire d'Israël dans ses réflexions stratégiques et réservera peut-être des surprises à son adversaire. Une bombe nucléaire iranienne modifierait fondamentalement l'équilibre du pouvoir au Moyen-Orient et pourrait accélérer la prolifération nucléaire dans des pays comme la Turquie, l'Égypte et l'Arabie saoudite.

Conclusion

La situation géopolitique actuelle au Moyen-Orient est complexe et très instable. Les choix stratégiques de l'Iran et les réactions d'Israël et de ses alliés auront un impact majeur sur l'avenir de cette région. Il reste à voir comment la situation va évoluer et quel rôle les acteurs internationaux vont jouer.

Elena Fritz, née le 3 octobre 1986, est arrivée en Allemagne il y a 24 ans en tant qu'Allemande de Russie. Après son baccalauréat, elle a étudié le droit à l'université de Ratisbonne et a obtenu un diplôme avec succès. Elle s'est engagée dans l'AfD depuis 2018, a fait partie du comité directeur de l'État de Bavière de 2019 à 2021 et s'est présentée comme candidate directe au Bundestag en 2021.

