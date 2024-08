Israël utilise le déplacement forcé comme une arme constante et systématique à Gaza

-

Israël, qui continue d'entasser des millions de personnes sur un petit bout de terre sans leur permettre de respirer, a réitéré ses menaces de regrouper la population sur 12 kilomètres carrés.

Par Mustafa Deveci (revue de presse : Anadolu – 9 août 2024)*

Depuis le 7 octobre 2023, les 2,3 millions d'habitants de Gaza ont été systématiquement déplacés par l'armée israélienne sous la menace ordres d'évacuation, et repoussés sur un petit bout de terre.

Depuis le 7 octobre, les attaques israéliennes ont fait 39 699 morts, dont 16 314 enfants et 10 980 femmes, dans la bande de Gaza.

Les gens sont soumis à une migration forcée en raison des attaques d'Israël qui ont transformé Gaza en ruines.

Selon les données de l'Organisation des Nations unies (ONU), 9 personnes sur 10 à Gaza, où vivent environ 2,3 millions de Palestiniens, ont été déplacées de force. Forcés de choisir entre la mort et la migration forcée, les habitants de Gaza ont été déplacés à maintes reprises.

- La plupart des habitants de Gaza sont contraints de migrer une fois par mois

Les déplacements forcés sont devenus une épreuve sans fin pour les Palestiniens de Gaza. En raison de la déclaration fréquente par Israël de zones supposées être "sûres" comme "zones de conflit", 2,3 millions de Palestiniens ont été déplacés d'un endroit à l'autre.

Les Nations unies soulignent que de nombreux habitants de Gaza ont été contraints de fuir chaque mois depuis le 7 octobre. L'armée israélienne a également mené des attaques sur des zones "sûres" sous divers prétextes.

- Les déplacements forcés ont commencé dans le nord de la bande de Gaza

Depuis le 7 octobre, l'armée israélienne a d'abord intensifié ses attaques sur la partie nord de Gaza, où vit plus de la moitié de la population.

En plus des frappes aériennes intensives, l'armée israélienne a fait pleuvoir des bombes sur la région depuis la mer et la terre et a ordonné à 1,4 million de Palestiniens du nord de la bande de Gaza de quitter leurs maisons, affirmant que le sud était "sûr".

Les Palestiniens ont refusé de quitter la région malgré les attaques et se sont réfugiés dans les hôpitaux et les écoles.

Cependant, des milliers de Palestiniens ont été contraints de fuir lorsque l'armée israélienne a lancé une offensive terrestre dans le nord de Gaza le 27 octobre, ciblant même les hôpitaux et les écoles de la région.

- Après le nord, elle a lancé une attaque terrestre sur Khan Younès

La majorité des Palestiniens contraints de fuir le nord se sont réfugiés à Khan Younès, la deuxième ville de Gaza, mais les déplacements forcés ont continué à hanter les Palestiniens dans cette ville également.

Le 1er décembre, l'armée israélienne a lancé une attaque terrestre sur Khan Younès, où les Palestiniens déplacés du nord s'étaient également réfugiés.

L'armée israélienne, qui a déclaré Khan Younès zone de conflit comme dans le nord, a demandé aux Palestiniens de quitter la zone.

Après cela, les Palestiniens ont repris la route avec le peu d'affaires qu'ils pouvaient emporter.

- Israël a attaqué Rafah, que Biden avait pourtant qualifié de "ligne rouge"

Les Palestiniens déplacés en raison de l'intensification des attaques dans le nord et à Khan Younès ont migré vers Rafah, où il y a peu de constructions à la frontière égyptienne.

Comme il n'y a pas assez de bâtiments à Rafah, des dizaines de milliers de Palestiniens luttent pour leur survie dans des tentes de fortune.

La population de Rafah, qui comptait environ 280 000 habitants avant les attaques israéliennes, a été multipliée par quatre et a dépassé 1,4 million d'habitants avec les Palestiniens déplacés qui se sont réfugiés dans la région.

Le président américain Joe Biden a exprimé à plusieurs reprises son opposition au lancement par Israël d'une attaque terrestre dans cette région, affirmant que Rafah, où les Palestiniens déplacés ont trouvé refuge, est une "ligne rouge".

Cependant, le 6 mai, Israël a lancé une attaque terrestre sur Rafah, qui, selon Joe Biden, était une "ligne rouge". Malgré la destruction de Rafah, l'administration américaine a fermé les yeux sur les attaques, arguant qu'Israël "n'a pas franchi la ligne rouge de Biden" à Rafah.

Environ 1,4 million de Palestiniens déplacés par ces attaques ont dû fuir Rafah en désespoir de cause.

- Israël cherche à confiner 2,3 millions de Palestiniens sur une étroite bande de terre

L'armée israélienne, qui a déclaré la majeure partie de la bande de Gaza "zone de conflit", oblige les Palestiniens à se déplacer vers la zone d'al-Mawasi, qu'elle prétend "sûre".

Poursuivant sa politique d'entassement de millions de personnes sur un petit bout de terre sans les laisser respirer, Israël a réitéré ses menaces de concentrer la population sur 12 kilomètres carrés.

Al-Mawasi, située sur la côte méditerranéenne entre les régions de Deir Belah, Khan Younis et Rafah, est une région dépourvue d'infrastructures et très peu construite.

Les Palestiniens qui fuient les attaques israéliennes tentent de s'accrocher à la vie dans des tentes de fortune, en désespoir de cause.

Le Croissant-Rouge palestinien affirme qu'il n'y a même pas une seule tente à Al-Mawasi en raison de la migration vers la région après l'attaque terrestre sur Rafah.

Selon les Nations unies, seuls 14 % de la bande de Gaza se trouvent actuellement en dehors des zones qu'Israël veut évacuer.

Cela signifie que la grande majorité des habitants de Gaza, où vivent environ 2,3 millions de Palestiniens, sont confinés dans un espace étroit.

En raison des conditions difficiles, notamment la hausse des températures et la pénurie d'eau, de nombreux Palestiniens ont commencé à vivre dans les décombres de leurs maisons au lieu de se rendre à Al-Mawasi.

- Les Palestiniens sont coincés entre la mer Méditerranée et Al-Mawasi

Ces dernières semaines, l'armée israélienne a exigé l'évacuation de certaines parties d'Al-Mawasi, qu'elle considère comme une "zone de sécurité".

Les habitants de Gaza qui se sont réfugiés à Al-Mawasi sont coincés dans une zone étroite sur la côte méditerranéenne.

Israël n'autorise pas les Palestiniens coincés entre al-Mawasi et la mer Méditerranée à retourner dans les zones d'où ils viennent, même si elles ont été détruites.

Les Palestiniens, qui n'ont nulle part où aller, luttent pour leur vie à Al-Mawasi, où ils se sont réfugiés.

Il est à craindre que l'armée israélienne lance une attaque terrestre sur Al-Mawasi dans les périodes à venir.

Traduit du turc par Tuncay Çakmak

*Source : Anadolu