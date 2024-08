La dissuasion du Hezbollah : Un tournant dans le conflit au Moyen-Orient

Par Elijah J. Magnier (revue de presse : ejmagnier.com - 25 août 2024)*

Pour la première fois dans l’histoire moderne, un acteur non étatique – le Hezbollah – a réussi à exercer une dissuasion sur l’une des armées les plus redoutables au monde, les forces d’occupation israéliennes, la puissance militaire dominante au Moyen-Orient. La capacité du Hezbollah à infliger des dommages considérables à Israël a contraint ce dernier à reconnaître ses capacités, ce qui a entraîné un changement significatif dans l’équilibre stratégique des forces. Utilisant des roquettes et des drones peu coûteux, le Hezbollah a repris le dessus et exercé des représailles calculées contre Israël, alors même que les forces des États-Unis et de l’OTAN se sont mobilisées pour défendre Israël. Malgré cela, le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a affirmé que l’armée israélienne a réussi à lancer une attaque préventive contre le Hezbollah, empêchant ainsi le lancement de plus de 1 000 à 6 000 missiles en direction de Tel-Aviv. Cependant, aucune explosion secondaire n’a été observée et aucune victime du Hezbollah n’a été confirmée parmi les unités de lancement de missiles ou les gardiens d’entrepôts apparemment ciblés et tués lors des frappes israéliennes. Cet article examine la manière dont le Hezbollah a établi la dissuasion, le manque de crédibilité des affirmations d’Israël concernant une action préventive et les ramifications plus étendues pour le Moyen-Orient.

Établissement de la dissuasion

Les récentes actions du Hezbollah ont marqué un changement important dans la dynamique du pouvoir dans la région. En lançant 320 roquettes et drones à travers la frontière libanaise et en ciblant des zones situées à plus de 100 kilomètres à l’intérieur des terres, y compris au nord de Tel-Aviv, le Hezbollah a démontré ses capacités militaires. Ces attaques ont suivi l’échec des négociations au Qatar alors que l’on s’attendait à une reprise des négociations au Caire.

Le bombardement par le Hezbollah de positions militaires israéliennes stratégiques à l’intérieur du pays témoigne de la précision de ses capacités de renseignement et de son aptitude à contourner les systèmes perfectionnés d’interception des missiles israéliens. La portée des frappes du Hezbollah sur plus de 100 kilomètres est en réponse à la violation par Israël de la règle d’engagement, qui a vu Israël bombarder la banlieue de Beyrouth de Dahiyeh et assassiner l’un des commandants du Conseil djihadiste du Hezbollah, Fouad Shukr. Malgré les menaces israéliennes, les frappes de représailles du Hezbollah soulignent sa volonté d’agir, établissant ainsi une nouvelle phase de dissuasion.

Les affirmations douteuses de Netanyahou sur les frappes préventives

L’affirmation de Netanyahou selon laquelle une frappe préventive de l’armée israélienne a détruit les positions de lancement de missiles du Hezbollah et empêché une attaque contre Tel-Aviv a été accueillie avec scepticisme. Selon Netanyahou, la frappe aurait détruit entre 1 000 et 6 000 missiles, sans causer toutefois de lourdes pertes parmi les unités spécialisées du Hezbollah. Sauf que la réaction immédiate du Hezbollah, qui a lancé des centaines de roquettes et de drones, remet en cause la thèse d’Israël.

Si l’attaque préventive d’Israël avait effectivement neutralisé les capacités de lancement de missiles du Hezbollah, le barrage de représailles du Hezbollah aurait été peu probable. L’ampleur et la précision des attaques ultérieures du Hezbollah indiquent que la frappe israélienne n’a pas eu le succès escompté par Netanyahou. La riposte préparée de longue date montre que l’infrastructure militaire et la capacité opérationnelle du Hezbollah restent largement intactes, ce qui contredit directement les affirmations israéliennes selon lesquelles les forces du Hezbollah ont été paralysées.

L’arsenal du Hezbollah et les restrictions tactiques

Israël soutient depuis longtemps que le Hezbollah possède un vaste arsenal de missiles, dont les estimations atteignent 250 000 missiles, y compris des munitions à guidage de précision à courte, moyenne et longue portée. Compte tenu de la taille de cet arsenal, la destruction de 1 000 ou même de 6 000 missiles ne porterait pas gravement atteinte à la capacité du Hezbollah à mener une guerre ou à exercer des représailles. Des frappes préventives à grande échelle de la part d’Israël ne suffiraient pas à perturber complètement les capacités offensives du Hezbollah.

Lors de cet échange de tirs, le Hezbollah s’est abstenu d’utiliser ses missiles de précision à moyenne et longue portée, les réservant pour des engagements futurs. Cette retenue stratégique souligne la gestion prudente de son arsenal par le Hezbollah, qui a préféré utiliser des roquettes et des drones plus anciens et moins sophistiqués. Même avec des centaines de roquettes, le Hezbollah a été en mesure de percer efficacement les défenses israéliennes, ce qui illustre une fois de plus sa capacité à organiser des frappes de représailles importantes sans épuiser ses moyens les plus avancés.

Précision tactique et faiblesse de la justification israélienne

Les revendications d’Israël en matière d’attaques préventives reposent sur l’hypothèse que la neutralisation des positions de lancement de missiles du Hezbollah réduirait considérablement la menace qu’il représente. Toutefois, la rapidité et la force des représailles du Hezbollah remettent en cause cette justification. Le Hezbollah a développé un vaste réseau de dépôts de missiles dissimulés, de bunkers souterrains et de lanceurs mobiles, ce qui rend extrêmement difficile pour Israël ou ses alliés occidentaux de les détecter et de les détruire de manière préventive.

Dans ses représailles, le Hezbollah a également utilisé efficacement des drones, démontrant ainsi son raffinement opérationnel. Le fonctionnement de chaque drone nécessite au moins trois personnes, et le lancement simultané de dizaines de drones requiert un grand nombre de militants. Malgré les efforts de reconnaissance d’Israël et des pays occidentaux, le Hezbollah a pu mener ces opérations sans être détecté. Les drones ont probablement été lancés à partir de positions dissimulées, comme des grottes ou des installations souterraines, ce qui les rend presque impossibles à intercepter ou à dissuader pour Israël.

Les calculs stratégiques et l’Axe de la Résistance

La retenue déterminée mais calculée du Hezbollah à l’égard de ses missiles les plus avancés constitue un puissant mécanisme de dissuasion. Cette décision stratégique signale à Israël que le Hezbollah conserve la capacité d’une réponse beaucoup plus dévastatrice en cas d’escalade du conflit. Les dirigeants du Hezbollah comprennent l’importance de maintenir une posture de dissuasion crédible, en veillant à ce qu’Israël reste prudent avant de provoquer une guerre totale qui pourrait gravement endommager ses infrastructures et ses moyens militaires.

La réponse du Hezbollah a également révélé un aspect crucial de l’Axe de la Résistance, l’alliance informelle entre l’Iran, le Hezbollah et d’autres forces régionales opposées à Israël. Les représailles indépendantes du Hezbollah ont démontré que ces groupes n’ont pas nécessairement besoin de coordonner leurs frappes pour défier efficacement Israël sur plusieurs fronts à la fois. Cette action indépendante du Hezbollah a ramené l’attention sur le conflit en cours à Gaza et en Palestine, en détournant l’attention des tensions régionales plus larges qui s’étaient accumulées au cours des derniers mois.

Implications pour le Moyen-Orient au sens large

Les représailles du Hezbollah ont non seulement modifié le calcul stratégique d’Israël, mais elles ont également contribué à dissiper les tensions régionales qui s’étaient accumulées au cours des derniers mois. L’escalade de Netanyahou contre plusieurs capitales du Moyen-Orient a amené des milliers de soldats occidentaux supplémentaires dans la région, agitant le spectre d’un conflit plus large que les États-Unis souhaitaient éviter. En exécutant sa riposte planifiée, le Hezbollah a braqué les projecteurs sur Gaza, mettant à mal le discours de Netanyahou selon lequel il était le seul à pouvoir protéger Israël de ses nombreux ennemis.

Les États-Unis ont depuis envoyé un message au Liban indiquant qu’Israël considérait la situation comme désamorcée, ce qui suggère que les dirigeants israéliens reconnaissent la force de dissuasion du Hezbollah. La réticence d’Israël à poursuivre l’escalade suggère que les représailles du Hezbollah ont rétabli les règles d’engagement qu’Israël avait violées en bombardant Beyrouth. Cela souligne l’impact profond des actions du Hezbollah sur le paysage géopolitique de la région.

L’établissement par le Hezbollah d’une dissuasion à l’encontre d’Israël marque une étape importante dans le conflit en cours entre les deux parties. La capacité du groupe à lancer des frappes précises à l’intérieur du territoire israélien a forcé Israël à reconnaître les prouesses militaires croissantes du Hezbollah. Les affirmations de Netanyahou concernant la réussite d’une attaque préventive contre le Hezbollah sont entachées d’incohérences, comme le montrent les représailles rapides et efficaces du Hezbollah.

Alors que le Hezbollah continue d’acquérir de l’expérience et de tester les défenses d’Israël, l’équilibre des forces dans la région est en train de changer. Israël reste une force militaire redoutable, mais les capacités croissantes du Hezbollah donnent à penser que tout conflit futur sera beaucoup plus destructeur pour Israël que les engagements précédents depuis 1967. Pour l’instant, le Hezbollah a repris le dessus, prouvant qu’un acteur non étatique peut défier l’une des armées les plus puissantes du monde et en sortir avec une influence stratégique.

