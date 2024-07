Députés des Français de l'étranger - Caroline Yadan, la version policée de Meyer Habib

Revue de presse : TRT en français (12 juillet 2024)*

Meyer Habib a fait trembler les murs de l’Assemblée française avec ses coups de gueule, ses insultes, ses menaces et ses comparaisons racistes quand il assimilait les Palestiniens à un cancer. Celui qui est un ami intime de Benyamin Netanyahou a soutenu les intérêts d’Israël envers et contre tous, défendant bec et ongles la politique de Tel Aviv. Mêlant assurance et provocation, il se présentait comme juif dans l’Assemblée républicaine française. Le 7 juillet pourtant, il perd l’élection malgré le plein de voix fait en Israël. Les Français des autres pays de cette 8e circonscription l’ont fait perdre. Même ses soutiens admettent qu’il n’avait pas fait grand-chose pour les Français résidant à l’étranger.

Un proche de Netanyahou remplacé par la candidate de Macron

Sa remplaçante sera-t-elle plus soucieuse du sort des Français de l’étranger de la circonscription qui comprend le Liban, la Palestine, Gaza, la Grèce, Chypre, l’Italie, Malte et la Turquie ? Le style sera différent, c’est certain. Caroline Yadan est une avocate basée à Paris, encartée au parti Renaissance. Elle était députée depuis 2022 car elle était la suppléante de Stanislas Guérini et l’a remplacé quand il est devenu ministre. Elle a promis “la fermeté sans l’outrance”.

Déjà habituée des us et coutumes de l’Assemblée, elle parle bien et est posée, pas de cris et d’insultes mais son comportement ne laisse aucun doute. Elle a été et sera une députée pro-israélienne qui accusera la gauche pro-palestinienne d’être raciste pour éviter tout débat sur les faits à Gaza ou ailleurs.

Elle oubliera au passage qu’elle a été élue grâce au retrait de la candidate du Nouveau Front populaire,Yaël Lerer, qui s’est désistée entre le premier et le second tour de ces élections législatives pour barrer le chemin à Meyer Habib. La candidate de gauche était pourtant arrivée en tête dans tous les pays sauf en Israël le 30 juin.

Même soutien inconditionnel à Israël

Depuis le 7 octobre 2023, les réseaux sociaux de Caroline Yadan ne laissent rien passer. Elle multiplie les insinuations et les fausses infos. Son fil conducteur est toujours le même, toute mention ou critique d’Israël est forcément anti-sémite. Ses premières interviews de nouvelle élue ne disent rien d’autre. Son programme est léger et unique, elle “veut combattre l’anti-sémitisme en France” et veut soutenir Israël. Est-ce cela qu’on attend d’une députée qui représente les Français habitant cette zone ?

Ces derniers mois, elle a manifesté devant le salon de l’armement Eurosatory pour protester contre l’interdiction faite aux entreprises israéliennes d’y participer. On l’a vu distribuer des drapeaux israéliens devant l'entrée de l'exposition.

Une autre obsession, la France Insoumise

En février 2024, alors déjà députée française, elle participe à une conférence menée par UN Watch (une organisation non gouvernementale qui vérifie que les agences de l’ONU suivent bien la Charte de l’ONU mais qui systématiquement sert de tremplin au lobbying pro-israélien). Caroline Yadan y a défendu le démantèlement de l’UNRWA (agence d’aide aux réfugiés palestiniens) au motif que c’est une agence anti-israélienne. Aujourd’hui, elle est élue pour représenter aussi les Français Palestiniens. Que peuvent-ils attendre d’une personne qui veut que les écoles de l’UNRWA, qui soutient plusieurs millions de réfugiés palestiniens, soient démantelées, les cliniques de soin fermées ?

”Je serai le cauchemar de LFI à l’Assemblée”, la députée ne s’intéresse décidément pas beaucoup aux Français de l’étranger. Caroline Yadan s’est attaquée régulièrement aux députés LFI entre 2022 et 2024, elle compte bien continuer. Selon elle, la gauche est responsable de la montée de l’anti-sémistisme en France. Peu importe si L'attaque israélienne a tué plus de 38.000 personnes, selon les autorités médicales de Gaza. Pour Caroline Dayan, cela n’a rien à voir.

*Source : TRT en français