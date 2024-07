Tel Aviv attaqué. Un Israélien tué et 10 blessés. Sanaa revendique une opération au drone « Yafa ».

Dégâts importants dans la rue Ben Yehuda à Tel Aviv

Par la rédaction d’Al-Manar (19 juillet 2024)*

Une énorme explosion s’est produite dans la nuit de jeudi à vendredi dans la rue Ben Yehuda au centre de Tel Aviv, ont rapporté les médias israéliens.

Le commandant de la région de Tel Aviv a déclaré que l’explosion est due à un corps aérien qui a explosé dans l’air et jeté ses éclats sur un bâtiment dans ce quartier.

Des journalistes palestiniens ont indiqué que l’explosion s’est produite dans l’une des rues les plus importantes de Tel Aviv, dans un quartier ultra sécurisé qui grouille de tours et d’ambassades, dont celle des Etats-Unis se trouve à une centaine de mètres du lieu de l’explosion et qui est protégé par des systèmes de défense aérienne. Le site israélien KodKod a écrit que le drone qui a explosé ressemble aux drones utilisés par le Hezbollah.

Sanaa revendique

Mais le porte-parole des forces armées de Sanaa le général Yahia Saree (Sarii) a revendiqué l’attaque.

« Avec l’assistance de Dieu, une opération militaire spéciale a visé une cible importante dans la région de Yafa occupée, appelée par les Israéliens Tel Aviv », a-t-il déclaré dans un communiqué.

« L’opération a été réalisée au moyen d’un nouveau drone baptisé Yafa et qui est capable de traverser les systèmes d’interception de l’ennemi », a-t-il souligné.

« La région de Yafa occupée sera une cible principale parmi les cibles de nos armes », a-t-il averti assurant que ses forces détiennent « une banque de cibles en Palestine occupée dont des cibles militaires et sécuritaires sensibles ».

Et de conclure : « Les forces armées yéménites poursuivront leur soutien aux combattants héros à Gaza qui défendent notre oumma arabe et islamique ainsi que tous ses peuples et ses Etats. Leurs opérations ne cesseront que lorsque l’offensive sera arrêtée et le blocus contre notre peuple palestinien dans la bande de Gaza suspendu ».

4 drones interceptés

La police de l’occupation israélienne a déclaré avoir trouvé le corps d’un Israélien criblé par les éclats. 10 autres israéliens ont été blessés.

L’armée d’occupation israélienne a lancé une enquête pour savoir les raisons pour lesquelles les antis aériens n’ont pas intercepté l’appareil.

« L’armée est toujours perplexe à cause de ce qui s’est passé et jusqu’à présent aucune recommandation n’a été faite au front interne », a indiqué le correspondant du site d’information israélien Walla.

Sur les réseaux sociaux, des sources sécuritaires ont révélé qu’un énorme drone qui volait à une basse altitude s’est approché de Tel Aviv depuis la Méditerranée. Et il n’est pas clair comment le drone d’attaque a pu passer de travers des systèmes de défense.

Des médias israéliens ont évoqué la présence de plusieurs drones.

D’autres avaient assuré que les dégâts ont été causés lorsque l’appareil a percuté le bâtiment en question.

La 12eme chaine israélienne a rapporté que l’armée américaine a informé les autorités de l’occupation israélienne qu’elle a intercepté 4 drones qui se dirigeaient vers « Israël ».

Une erreur humaine

Dans la matinée, l’armée d’occupation israélienne a déclaré que le drone n’a pas été intercepté en raison « d’une erreur humaine ».

« Il n’a pas été classé comme une cible hostile » a rapporté la radio de l’armée israélienne.

Réactions israéliennes

Commentant cette attaque, le ministre israélien de la Sécurité Itamar ben Gvir a déclaré que la ligne rouge a été transgressée. « Celui qui œuvre pour contenir le bombardement sur Kiryat Shmona et Sederot va le subir sur Tel Aviv », a-t-il dit.

Le chef de l’opposition israélienne Yaïr Lapid a quant à lui affirmé que « l’explosion du drone est la preuve que le gouvernement ne peut pas garantir la sécurité ». « Celui qui perd la dissuasion au nord et au sud la perdra aussi au cœur de Tel Aviv », a-t-il déclaré.

*Source : Al-Manar via Qwant