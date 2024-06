France: Les législatives 2024 vues d’Alger

Qu’est-ce qu’être français au XXIe siècle? L’extrême droite aux portes du pouvoir.

Par Chems Eddine Chitour (revue de presse: Mondialisation.ca - 22 juin 2024)*

« Nous sommes quand même avant tout un peuple européen de race blanche, de culture grecque et latine et de religion chrétienne. » Général de Gaulle « Nous sommes Français, nos ancêtres les Gaulois, un peu Romains, un peu Germains, un peu Juifs, un peu Italiens, un peu Espagnols, de plus en plus Portugais, peut-être, qui sait, Polonais et je me demande si déjà, nous ne sommes pas un peu Arabes. Je reconnais que voici une phrase imprudente, c’est celle-là qui sera épinglée » François Mitterrand. Colloque organisé à la Sorbonne le 18 mai 1987 « Ce qu’il faut dire aux Algériens, ce n’est pas qu’ils ont besoin de la France, mais que la France a besoin d’eux. C’est qu’ils ne sont pas un fardeau ou que, s’ils le sont pour l’instant, ils seront au contraire la partie dynamique et le sang jeune d’une nation française dans laquelle nous les aurons intégrés J’affirme que, dans la religion musulmane, rien ne s’oppose au point de vue moral à faire du croyant ou du pratiquant musulman un citoyen français complet. Bien au contraire, sur l’essentiel, ses préceptes sont les mêmes que ceux de la religion chrétienne, fondement de la civilisation occidentale. D’autre part, je ne crois pas qu’il existe plus de race algérienne que de race française… Je conclus : offrons aux musulmans d’Algérie l’entrée et l’intégration dans une France dynamique. Au lieu de leur dire, « vous nous coûtez très cher, vous êtes un fardeau », disons-leur : « nous avons besoin de vous, vous êtes la jeunesse de la nation ». » Jean-Marie Le Pen…discours à l’Assemblée Nationale, en 1958. (1)

Le score du RN des Européennes : Le retour de l’intolérance

Ces trois citations résument le cœur de la Droite de l’Extrême Droite et de la » Gauche » de la société française loin d’une conception de l’identité française ouverte sur le monde, s’enrichissant de l’apport d’autres cultures. C’est dans ce coup de tonnerre suspect tant il est vrai qu’à des degrés divers, hypocrisie mise à part le corps social français travaillé depuis des années dans le sens de l’intolérance a voté avec la dissolution de l’Assemblée nationale, avec la perspective possible d’une cohabitation avec le RN. En effet, La droite extrême récolte 31,5% ! C’était prévisible Moins de 24 heures après les manoeuvres ont commencé. Si la Gauche de tout type essaie de faire front sans illusion.

Les calculs montrent que le prochain premier ministre pourrait être de l’extrême droite Pour deux raisons d’abord la traitrise du président de LR qui offre ses troupes au RN. Il en est de même de la vice-présidente qui quitte reconquête un parti créé sur la haine des musulmans et des Algériens, pour rejoindre sa famille du RN. Ainsi comme l’écrit Romain Herreros : « En s’alliant à Marine Le Pen, Le président des Républicains a annoncé avoir scellé une alliance avec le Rassemblement National. Éric Ciotti brise le tabou ultime de la droite Il n’a cessé de dériver vers l’extrême droite, Laurent Wauquiez, Olivier Marleix, Valérie Pécresse, Jean-François Copé ou Xavier Bertrand n’ont pas réussi à empêcher. « Éric Ciotti n’engage que lui. Il doit quitter la présidence des Républicains », a réagi, Olivier Marleix. La raison du choix d’Éric Ciotti est l’espoir d’obtenir un joli ministère en cas de victoire du RN le 7 juillet Le genre de mouvement qui est rarement gratuit en politique. « Je ne voterai jamais Marine Le Pen, le Rassemblement national, est l’adversaire et même l’ennemi de la famille gaulliste », affirmait Éric Ciotti il y a trois ans à peine » (2)

La démission voulue par les ténors de la Droite d’Éric Ciotti a été refusée par la Justice ; Cet acte démoli l’étanchéité LR/RN chacun essayant d’imiter Eric Ciotti permettant la droite de consolider l’extrême droite avec la nomination de Bardella au poste de première ministre Vu comme un séisme par des médias à savoir à savoir le retour de « la peste brune » représentée par le Front National ; Qu’en est-il exactement ? Pourquoi le Front National est diabolisé outre mesure ? Avons-nous de l’autre côté de l’échiquier politique affaire à des saints, je veux pointer du doigts la gauche dite « caviar » entre autre ; Nous allons voir que dans cette affaire, si les Français d’espérance musulmane sont dans l’ensemble diabolisés par le Rassemblement National, le traitement par la Gauche étant insidieux arrive aux même résultats de la ghettoïsation et en définitive c’est marché de dupes ! car claironner urbi et orbi les principes universels est une chose, concrétiser la justice sur le terrain c’en est une autre !

Ce que représente la Gauche pour l’Algérie

C’est un fait, l’Algérie a toujours succombé aux sirènes d’une gauche mythique de l’égale dignité des peuples. C’est ainsi que dans l’histoire nous avons été ballotés par le Front Populaire ensuite par l’offre Blum Violette ,en vain. Nous avons connu ensuite et appris comment tricher dans les élections avec le maitre Naegelen qui en a fait une science exacte. Il ne faut pas croire aussi que la gauche communiste est indemne de reproche ; C’est en fait l’humanité qui appelait à la répression lors de l’insurrection de mai 1945. C’est même un ministre de la défense communiste qui est responsable des bombardements à partir de la mer de la côte. Bref nous arrivons à la glorieuse Révolution de Novembre. Les ministres socialistes ( SFIO) en la personne de Guy Mollet ont donné le La de la répression. Vint ensuite l’orfèvre en la personne de François Mitterrand pour qui la seule négociation le 4 novembre à Alger : « La seule négociation c’est la guerre »

Dans cet ordre Mitterrand est allé plus loin il est responsable de la condamnation à mort d’une bonne partie des 200 suppliciés. Il n’y eut aucune grâce. Nous retrouvons la même gauche avec un Mitterrand président tenaillé par le remord qui découvre sur le tard l’inhumanité de la peine de mort en 1981. Ce remord fut mis en musique par Robert Badinter que l’on dit humaniste et qui fut transparent quand le FLN mobilisait un collectif d’avocats à l’instar de pour défendre les Algériens du couloir de la Mort.

Nous retrouvons enfin et sans que cela soit exhaustif le gouvernement Mitterrand toujours partisan du « Coup d’Etat Permanent » mettant deux fers au feu au début des années de feu en s’opposant à l’Algérie sous le prétexte que le processus des élections doit aller à son terme. On connait la suite les Islamistes furent reçus et Mitterrand fera tout pour « étouffer » le gouvernement. C’est dire si nous avons à des griefs à toute la Gauche dont l’avant dernier président ne brille pas par la proximité avec l’Algérie. Il reste qu’avec le président Macron de Gauche et en même temps de Droite par certaines de ses décisions pour faire barrage au Rassemblement National, nous sommes confiants quand ’il parle de mémoire du fait qu’il a été l’assistant de Paul Ricoeur le grand spécialiste de la mémoire et mais encore dubitatifs au point de ce qu’il veut entreprendre comme relations pérennes avec l’Algérie

Lors de ces élections l’ensemble des partis de gauche avait entériné un accord de principe autour de la constitution d’un « nouveau front populaire ». « un programme de rupture ». Sont signataires Les Écologistes, La France insoumise, les socialistes, les communistes et Place publique, le parti de Raphaël Glucksmann qui a eu un meilleur score mais et a imposé le fait que Hamas est un mouvement terroriste ce qui le décrédibilise. Les chances sont faibles devant le raz de marée de l’extrême droite qui depuis quarante ans a travaillé le corps social français et ce n’est pas un accord de dernière heure qui pourra renverser le score

Les logiciels de la Droite et à l’extrême droite

On connait le fond rocheux de ces deux mouvements L’avantage avec la Droite et l’extrême droite, c’est que les choses sont claires. Ils n’aiment pas l’étranger et particulièrement les Maghrébins ? d’autant que des casse crouteurs à l’affut des moindres possibilités de visibilité sociale comme c’est le cas d’Eric Ciotti , paléo-italien que la France a absorbé, se permettent d’être plus royaliste que le roi (je veux dire que les Français de souche) .Naturellement il a sauté dans le train de l’extrême droite pour un éventuel portefeuille ministérielle en cas de cohabitation au président Macron.

On peut comprendre la position constante de l’Extrême droite même s’il est vrai que ce parti qui veut gouverner sait qu’il doit renier un certain nombre de « valeurs de référence » qui font son fond rocheux. Que les militants sincères du FN/RN aiment leur pays, soient patriotes ou même nationaliste, quoi de plus normal, nous n’arrêtons pas nous aussi de le faire ! Ce n’est pas un péché surtout par les temps qui courent § Quels pays ne le sont pas ? Regardez ce qui se passe en Inde le parti de Modi assume sa position hypernationaliste et religieuse qui exclut les 100 millions de musulmans indiens ; L’Inde est la plus grande démocratie du monde selon le narratif du magister impérial dixit.

Les Français extrêmes aiment dit on en priorité les Français de souche qu’ils croient à tort de souche., chacun sait que la France s’est construite sur l’absorption de cohortes d’étrangers espagnols, italiens, polonais et par-dessus tout les colonisés principalement algériens dont les descendants constituent ces émigrés à qui on rappelle chaque fois leur origine même à la cinquième génération. Le fait-on pour Manuel Valls l’espagnol, Sarkozy le hongrois , Balladur le turc, Finkiekraut le polonais ? Tous émigrés récents et même le sinistre Zemmour venu à la fin des années 50 Et le dernier Bardella tout récemment ? Bref ces allogènes sont compatibles avec le corps social français

Les Républicains qui eux aussi ne portent pas dans leur cœur tout les anciens colonisés, le font d’une façon franche. Ils ont à leur façon un respect pour le patriotisme des peuples , même étranger Souvenons-nous au plus fort de la détresse de Saddam Hussein c’est Jean Marie le Pen qui est allé l’encourager à résister ! Quel pays arabe l’a fait ? Que Marine Le Pen blacklistée financièrement en France accepte un prêt d’une banque russe, c’eiait l’halali ! le ban et l’arrière ban formaté par le sionisme qui a métastasé le corps social en commençant par les élites politiques qui doivent faire allégeance lors du fameux « tribunal dinatoire » chaque février de chaque année pour avoir la bénédiction du CRIF

Souvenons-nous de Jacques Chirac appelé l’Arabe dernier héritier spirituel de de Gaulle qui a réussi à gagner la confiance des Algériens au point d’abroger la loi de 2005 concernant l’apport positif de la colonisation. C’est lui aussi avec le président Bouteflika avaient l’ambition de signer un traité d’amitié premier pas vers l’apaisement des mémoires dans une considération et une vision commune du futur dans l’égale dignité des deux peuples. On sait comment l’avènement de l’ère Sarkozy a sonné le glas de cette belle utopie et nous propose un ministère de l’identité nationale qui a ouvert la boite de Pandore du clivage des français quelques soient leurs espérances religieuses

Il n’est donc pas étonnant que des Français Musulmans votent pour le RN qui n’arrête pas de dire que les allogènes qui acceptent les lois de la République d’un pays d’essence chrétienne laïcité ou pas, et qui acceptent de s’intégrer n’auraient pas de problème pour vivre ensemble On apprend d’ailleurs qu’une Franco-algérienne diplômée de l’Ecole Polytechnique d’Alger a été élue députée européenne en deuxième position !…

Qui est en fait Français et depuis quand ?

En son temps Le général de Gaulle aurait répondu : « Pour moi, l’histoire de France commence avec Clovis, avec la tribu des Francs, qui donnèrent leur nom à la France. Clovis fut le premier roi à être baptisé chrétien. Mon pays est un pays chrétien Pour lui l’identité française est nécessairement une identité française de souche. Quelle différence y–a-t-il entre un Bulgare un Hongrois un Arménien un Espagnol un Italien au regard de l’intégration avec un Algérien ou un Marocain ? La différence réside d’abord dans la non maitrise par les premiers de la langue et de la culture française. En fait il n’est pas important qu’ils connaissent la « Ballade des pendus » de François Villon. Par contre leur avantage décisif est l’identité religieuse qui a bien des égards berce d’une façon invisible la société française

Tout ce beau monde est compatible avec le corps social français « ils sont « comme nous » , traduction : ils peuvent être français, Certains français de fraîche date poussent le ridicule jusqu’à se « croire plus royaliste que le roi » on tient à distance le musulman au point qu’à la 4ème génération on parle encore de l’origine des beurs ! En 2007 Nicolas Sarkozy lie l’identité aux « valeurs chrétiennes » de la France et de l’Europe. Dans ses thèmes de campagne en faisant croire que les risques pesant sur l’identité nationale sont directement liés à l’immigration. Nous donnons la parole à l’historien Jean Baubérot répond magistralement et avec humour au président Sarkozy « Tu fais preuve d’une curieuse obsession des minarets et tu sembles assez ignorant à ce sujet. Pour être concret, je vais te raconter l’histoire de France en la reliant à ma propre histoire d’ancien Français, du temps où toi, tu ne l’étais pas encore. Pendant la guerre 1914-1918, mon arrière-grand-père est mort au front, comme, malheureusement, beaucoup de Français, de diverses régions : Algérie, Savoie, ou Limousin, … Car nous avons été environ 100 000, oui cent mille, musulmans à mourir au combat pour la France. Nous étions déjà tellement « arrivés » en France, que nous y sommes morts ! Ces combats avaient lieu dans cette partie de la France appelée « métropole ». Ma famille y était venue, à cette occasion, et elle y est restée. A Paris, précisément. Comme nous commencions à être assez nombreux, et provenant, outre la France, de différents pays, la République laïque a eu une très bonne idée : construire une mosquée, avec un beau minaret bien sûr. Elle avait décidé, en 1905, de « garantir le libre exercice du culte ». « Garantir », c’est plus que respecter. C’est prendre les dispositions nécessaires pour assurer son bon fonctionnement. (…) De plus, et je vais t’étonner Nicolas, les laïques, ils aimaient bien les minarets. Quand on a posé la 1ère pierre de la mosquée, le maréchal Lyautey a fait un très beau discours. Il a déclaré : « Quand s’érigera le minaret que vous allez construire, il montera vers le beau ciel de l’Ile de France qu’une prière de plus dont les tours catholiques de Notre-Dame ne seront point jalouses. » (4)

Intervenant en 2009 à propos du débat sur l’identité française Jean-François Bayart directeur de recherche au CNRS déclare :

« Il est dangereux de voir le pouvoir politique s’emparer ex cathedra de la définition de l’appartenance, de l’identité nationale, Il n’y a pas d’identité française La France s’est constituée de cette manière par vagues successives de mouvements humains. Car outre l’immigration, il faut aussi tenir compte dans la définition de la nation française d’un autre mouvement circulatoire : l’exode rural. La classe politique française n’a jamais porté un discours mobilisateur, notamment quant à l’immigration, qui est une opportunité et une ressource de croissance. (…) Il faut revenir à l’esprit de nos grands républicains, du point de vue de la sociologie historique du politique. Il faut savoir donner aux migrants le temps de se fondre dans la société française et de lui apporter leur propre contribution. Le grand risque d’évoquer l’autochtonie, fût-ce pour en appeler à l’intégration, d’essentialiser l’identité française, c’est de dire qu’il y a des allogènes. Le génie de la République française a effectivement été le droit du sol. Il était facile de devenir Français. Si par une série de mesures plus ou moins vexatoires, vous faites comprendre aux étrangers qu’ils le sont et le resteront, c’est extrêmement dangereux ». (5)

Qu’est-ce qu’une Nation ?

Qu’en est-il aujourd’hui de l’identité française au XXIe siècle ? Est-elle une construction permanente imposée par l »’histoire et la nécessité de durer dans le temps long L’identité nationale vient du mot latin identitas,-atis, idem, le même . Elle est nationale, culturelles sociale…C’est le sentiment qu’éprouve une personne à faire partie d’une nation. il est une intériorisation de repères identitaires, des « points communs » de la nation, qui peuvent prendre la forme de symboles. Cette visibilité est, en général, est une construction organisée par l’Etat afin d’en imprégner les individus pour qu’il fassent Nations à travers des référents moraux historiques culturels et même cultuels. Pendant longtemps on disait que la France est le fille ainée de l’Eglise Renan définissait la Nation comme le désir d’être ensemble « une âme », « un principe spirituel », le sentiment des sacrifices qu’on a faits et de ceux qu’on est disposé à faire encore Renan définit la Nation comme un « plébiscite de tous les jours ». Bien avant lui Fustel de Coulanges (1830-1889) déclare en effet :

« Ce qui distingue les nations, ce n’est ni la race, ni la langue. Les hommes sentent dans leur cœur qu’ils sont un même peuple lorsqu’il§ ont une communauté d’idées, d’intérêts, d’affections, de souvenirs et d’espérances. Voilà ce qui fait la patrie. Voilà pourquoi les hommes veulent marcher ensemble, ensemble travailler, ensemble combattre, vivre et mourir les uns pour les autres. La patrie, c’est ce qu’on aime. » (3)

Arnaud Montebourg : « Mon grand-père était un arabe, par un pied noir »

Cette vision de la Nation est illustrée par la position admirable de l’ancien ministre Arnaud Montebourg, homme de Gauche assume son ascendance algérienne et arabe. Ecoutons-le :

« D’ailleurs moi-même j’ai quelques origines (…) algériennes. C’est un peu mon deuxième pays. Pourquoi ? Parce que mon grand-père (…) était algérien. Un arabe, pas un pied noir, un arabe… Il faut dire les choses. (…) Il a porté en 39-45 porté l’uniforme français et combattu pour la France, et puis après, pendant la guerre d’Algérie, il était du côté du FLN. (…) C’est-à-dire, il a finalement été l’un de ceux qui (…) s’est battu pour la décolonisation. C’est en tout cas mon histoire et j’en suis très fier parce que c’est une richesse, une force. Et il y a des millions de français comme ça. La France n’est pas une nation ethnique, c’est une nation contractuelle. Je ne suis pas de ceux qui acceptent l’idée qu’il y ait une sorte de catho-laïcité, c’est-à-dire une laïcité stigmatisante pour d’autres religions que la religion majoritaire dans notre pays. (…). Aujourd’hui il ne faudrait pas recommencer avec une confrontation entre l’islam et la chrétienté ou le judaïsme. » (6)