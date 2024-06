Armée israélienne: "le Hamas se réarme avec les restes de nos munitions"

- La radio militaire a rapporté qu'environ 50 000 bombes avaient été larguées sur Gaza depuis le début de la guerre, dont 5% n'auraient pas explosé.

Par Abdel Raouf Arnaout (revue de presse: Anadolu – 25 juin 2024)*

La radio militaire israélienne a rapporté lundi, que le mouvement de Résistance palestinienne Hamas se réarmait avec les restes de ses munitions dans la bande de Gaza.

"L'armée israélienne est consciente que le Hamas est en train de reconstruire des ateliers de production d'armes", fait savoir la radio, citant des responsables de sécurité anonymes et informés, ajoutant: "Il n’y a aucune difficulté aujourd’hui à obtenir des explosifs à Gaza, car ils sont présents en grandes quantités et sont facilement disponibles".

"Le Hamas essaie d'utiliser les restes des bombes de l'armée de l'air israélienne qui ont été lancées sans exploser, comme explosifs afin de fabriquer de nouvelles armes", a indiqué la même source.

"De hauts responsables de l’armée israélienne chargés de cette affaire estiment que sur les quelque 50 000 bombes larguées par l’armée de l’air sur Gaza depuis le début de la guerre, environ 5% n'ont pas explosé", a précisé la radio, expliquant que cela signifie qu'environ deux à trois mille bombes sont tombées et que le Hamas a la capacité de les utiliser comme matière première.

Et de poursuivre: "L'armée estime que s'il y a une accalmie à long terme dans les combats dans le cadre de l'accord sur les otages, le Hamas sera en mesure de relancer de manière significative son système de production".

Avec la médiation de l’Égypte et du Qatar et la participation des États-Unis, Israël et le Hamas ont mené pendant des mois des négociations indirectes qui n’ont pas encore abouti à un cessez-le-feu ni à un accord d’échange de prisonniers.

Malgré la guerre israélienne dévastatrice, les factions palestiniennes annoncent quotidiennement que des soldats israéliens sont morts ou blessés et que véhicules militaires sont endommagés, diffusant des vidéos documentant certaines de leurs opérations.

L'Institut d'études sur la sécurité nationale, affilié à l'Université de Tel Aviv, estime que plus de 19 000 roquettes ont été tirées depuis Gaza vers Israël, depuis le début de la guerre.

Dans sa mise à jour quotidienne sur son site Internet, l'institut a rapporté que depuis le 7 octobre 2023, quelque 1 610 Israéliens ont été tués, dont 665 soldats, et 16 538 autres blessés.

Du côté palestinien, environ 124 000 morts et blessés palestiniens, pour la plupart des femmes et des enfants, ont été signalés, outre plus de 10 000 disparus.

Avec le soutien américain, Israël poursuit sa guerre contre Gaza, ignorant les résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU d'y mettre fin immédiatement, et les ordres de la Cour internationale de Justice d'arrêter l'invasion de Rafah (sud), de prendre des mesures pour prévenir les actes à caractère génocidaire et d'améliorer la situation humanitaire désastreuse dans l'enclave assiégée.

Tel Aviv ignore également la demande du procureur de la Cour pénale internationale, Karim Khan, d'émettre des mandats d'arrêt contre son Premier ministre, Benyamin Netanyahu, et son ministre de la Défense, Yoav Galant. Pour leur responsabilité dans les « crimes de guerre » et les « crimes contre l’humanité » à Gaza.

Pour la 18e année, Israël assiège la bande de Gaza et sa guerre a contraint environ deux millions de ses habitants, dont environ 2,3 millions de Palestiniens, à fuir dans des conditions catastrophiques, avec une grave pénurie de nourriture, d’eau et de médicaments.

Traduit de l'arabe par Malèk Jomni

*Source : Anadolu