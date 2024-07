Haaretz : La décision de la CIJ sur l’occupation va au-delà des pires craintes d’Israël

Revue de presse : EuroPalestine (20 juillet 2024)*

La Cour Internationale de Justice a tranché. A 14 voix contre 1 elle a exigé vendredi qu’Israël mette fin à l’occupation le plus rapidement possible, une occupation que le tribunal juge illégale.

« Lorsque les juges arrivent à cette conclusion et exigent qu’Israël paie des réparations aux Palestiniens, Israël peut défier, ignorer, ridiculiser et attaquer l’opinion autant qu’il veut. Mais cela donne raison à de nombreux pays – ennemis et amis, détracteurs et partisans. « , commente Haaretz, le quotidien israélien.

Les points clés de l’avis de la CIJ :

La présence continue d’Israël dans les territoires palestiniens occupés est considérée comme illégale. Israël doit mettre fin à sa présence dans les territoires occupés dès que possible.

Israël devrait immédiatement cesser l’expansion des colonies et évacuer tous les colons des zones occupées.

Israël est tenu de réparer les dommages causés à la population locale et légale dans les territoires palestiniens.

La communauté et les organisations internationales ont le devoir de ne pas reconnaître la présence israélienne dans les territoires comme légale et d’éviter de soutenir son maintien.

L’ONU devrait réfléchir aux actions nécessaires pour mettre fin le plus rapidement possible à la présence israélienne dans les territoires.

Le tribunal a déclaré que l’occupation était devenue permanente et s’était transformée en annexion. En fait, la présence totale d’Israël en Cisjordanie est illégale, a estimé le tribunal. Le tribunal a déclaré que l’occupation constituait de facto une annexion, répondant ainsi à la question centrale à laquelle il était demandé de répondre.

Il ajoute que l’occupation consiste en « une discrimination systématique, une ségrégation et » – c’est là le mot redouté – « l’apartheid ».

Concernant les colonies, le tribunal a à la fois fait écho et armé l’opinion mondiale. Il a déclaré que les colonies sont « illégales et en violation du droit international ».

Le tribunal a rendu sa décision sous forme d’avis juridique sur saisine des Nations Unies, à qui il fournit des avis sur demande dans le cadre de son mandat.En tant que telle, la décision n’est pas juridiquement contraignante, et même si elle est renvoyée par l’Assemblée générale au Conseil de sécurité pour application, on peut s’attendre à un veto américain.

DES CONSÉQUENCES POLITIQUES SUBSTANTIELLES

« Pourtant, souligne Haaretz, cette décision entraîne des conséquences politiques substantielles, en particulier dans le contexte de la guerre à Gaza et de l’opinion mondiale cruciale quant à la poursuite de la guerre par Israël. Cet avis sape encore davantage les arguments fondamentaux d’Israël sur la nature de ses relations avec la Cisjordanie et Jérusalem-Est.

Certains pays, banques, fonds de pension et sociétés multinationales pourraient utiliser cet avis pour étendre les sanctions contre les individus, les colonies, les organisations et les entreprises israéliennes.

Plus inquiétant encore pour Israël, la décision de la Cour aura forcément un effet sur la Cour pénale internationale, la cour sœur de La Haye qui examine de nouvelles accusations de génocide et de crimes de guerre contre Israël. Elle pourrait émettre des mandats d’arrêt contre d’autres responsables que le Premier ministre et le ministre de la Défense.

La Cour a essentiellement doté les pays, les institutions et les entreprises de justifications raisonnées, non seulement pour réprimander Israël, mais aussi pour le pénaliser. Personne ne pense que cette décision déclenchera une refonte politique ou un réveil politique. Mais les pontifications, les condamnations et les moqueries instinctives en Israël sont tout aussi irréalisables. Le monde entier a peut-être tort, bien sûr, mais l’ignorer n’est pas une attitude politique ou morale possible »

*Source : CAPJPO-Europalestine