Le Yémen révèle les détails d’une attaque sans précédent contre Tel-Aviv

Par The Cradle (revue de presse : Réseau international – 20 juillet 2024)*

Une source yéménite a déclaré aux médias libanais que Sanaa disposait d’un «stock conséquent» de drones produits localement et utilisés pour cibler Tel-Aviv.

Le drone yéménite qui a pris pour cible Tel-Aviv le 19 juillet était fabriqué au Yémen, selon une source qui s’est entretenue avec Al-Mayadeen.

Le drone Yafa, nommé en référence à la ville palestinienne de Jaffa sur laquelle Tel-Aviv a été construite, a été «fabriqué et développé localement [pendant la guerre], après que les pays arabes ont intercepté les [drones] yéménites qui visaient Umm al-Rashrash (Eilat), après le 7 octobre», a déclaré la source yéménite à Al-Mayadeen vendredi.

Les forces armées du gouvernement yéménite de Sanaa disposent d’un stock «conséquent» de ce type de drone, a ajouté la source.

«Et ce n’est pas l’arme la plus récente… [Ce drone] couvre une distance de plus de 2000 km et est équipé de systèmes modernes de brouillage et d’infiltration… [L’opération] se conjugue avec les opérations navales en cours, conformément aux objectifs annoncés par l’armée yéménite. Les opérations ne s’arrêteront pas», poursuit la source.

«Les cibles potentielles sont nombreuses … la ville de Jaffa [Tel-Aviv] ne sera plus jamais sûre … l’opération est considérée comme un succès militaire majeur».

L’armée israélienne a identifié le drone comme étant un Samad-3 de fabrication iranienne, modifié pour couvrir une plus longue portée, ont rapporté les médias israéliens.

Les forces armées yéménites, alliées au mouvement de résistance Ansarullah, ont annoncé l’attaque de drone qui a frappé Tel-Aviv tôt le 19 juillet. Au moins un Israélien a été tué et plusieurs autres blessés dans cette attaque, qui n’a pas déclenché d’alerte.

Dans son communiqué, le porte-parole de l’armée yéménite, Yahya Saree, a déclaré que Tel-Aviv était une «zone dangereuse et une cible prioritaire à portée de nos armes». Il a révélé que Sanaa dispose «d’une liste de cibles en Palestine occupée, y compris des cibles militaires et de sécurité sensibles, et continuera à frapper ces cibles en réponse aux massacres et aux crimes quotidiens de l’ennemi contre nos frères de Gaza».

Le drone Yafa n’a déclenché aucune alerte, car il a pénétré dans l’espace aérien israélien par le sud avant de frapper un bâtiment situé près du consulat des États-Unis à Tel-Aviv.

Selon les médias israéliens, l’armée a imputé son incapacité à intercepter le drone à une «erreur humaine». L’armée de l’air examine également les raisons pour lesquelles le drone n’a pas déclenché d’alertes après avoir pénétré dans l’espace aérien israélien par le sud.

Ce vendredi matin, la station de radio de l’armée israélienne a rapporté qu’une enquête préliminaire de l’armée a montré que les systèmes de défense aérienne ont détecté le drone, mais qu’il n’a pas été classé comme étant une menace aérienne. Par conséquent, aucune alerte n’a été déclenchée et le drone n’a pas été abattu.

L’attaque réussie du drone «n’aurait pas dû se produire», a déclaré l’armée de l’air israélienne. L’armée israélienne a déclaré que les avions de chasse multiplieraient leurs patrouilles dans le ciel de Tel-Aviv.

*Source : Réseau international

Version originale: The Cradle via Spirit of Free Speech