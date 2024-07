Des avions israéliens bombardent Hodeidah au Yémen en réponse à une frappe de drone à Tel Aviv

Sanaa a promis une réponse « inévitable » à l'escalade israélienne et a confirmé la « fermeté » du peuple yéménite dans son soutien à Gaza.

Par la rédaction de The Cradle (revue de presse – 20 juillet 2024)*

Les avions de combat israéliens ont lancé le 20 juillet des raids intensifs sur la ville portuaire de Hodeidah, à l'ouest du Yémen, le 20 juillet, ciblant des dépôts de carburant et des raffineries de pétrole ainsi que la centrale électrique de la province, selon des informations parues dans les médias saoudiens et la télévision yéménite Al-Masirah.

Selon des informations locales, les raids aériens ont fait plusieurs morts et blessés. Des vidéos partagées sur les réseaux sociaux montrent des incendies massifs dans le port de Hodeidah.

Le journal saoudien Al Arabiya affirme que 12 avions de guerre israéliens, dont des avions de combat F-35, ont pris part à l'attaque. Bien que des rapports antérieurs aient indiqué que les États-Unis et le Royaume-Uni avaient participé aux raids de samedi, un haut responsable israélien a déclaré au quotidien hébreu Walla que « les avions de combat israéliens ont seuls mené des frappes sur la ville portuaire contrôlée par les Houthis.

Nasr El-Din Amer, vice-président de l'Autorité des médias d'Ansarallah, a souligné samedi soir que les raids israéliens « ne changeront rien » au soutien indéfectible du Yémen à la résistance palestinienne à Gaza.

« La réponse à cette agression est inévitable et le peuple yéménite est plus fort que toutes les forces du mal. Nous sommes un peuple qui préfère le martyre et le sacrifice plutôt que d’assister au massacre de Gaza sans agir », a ajouté le responsable yéménite.

« Nous sommes également un peuple qui, lorsqu’il est pris pour cible, ne recule pas mais gagne en détermination et en conviction quant à la nécessité d’une confrontation et d’une réponse. Nous sommes le Yémen, la terre de la foi, de la sagesse, du jihad et de la fermeté. »

Le porte-parole d'Ansarallah, Mohammed Abdul Salam, a publié une déclaration similaire, affirmant qu'en ciblant les installations civiles, Israël « vise à doubler les souffrances de la population et à faire pression sur le Yémen pour qu'il cesse de soutenir Gaza. C’est un rêve qui, si Allah le veut, ne se réalisera jamais.

La toute première attaque directe d'Israël contre le Yémen intervient un jour après que Sanaa a lancé une frappe de drone sans précédent sur la ville de Tel Aviv, contournant tous les systèmes de défense aérienne avant de frapper un bâtiment proche du consulat américain.

Une enquête préliminaire menée par l’armée de l’air israélienne a déterminé que le drone avait été suivi pendant au moins six minutes avant d’atteindre sa cible, affirmant qu’une « erreur humaine » l’avait empêché d’être engagé par les défenses aériennes.

Le rapport indique également que le drone, nommé « Yafa », a volé pendant plus de 10 heures, traversant l’Égypte avant d’arriver à Tel Aviv depuis la mer Méditerranée à basse altitude, effectuant un voyage de plus de 2 000 kilomètres.

Plus tôt cette semaine, le commandant du Commandement central américain (CENTCOM), le général Michael Erik Kurilla, a exhorté les autorités de Washington à adopter une approche plus énergique contre le Yémen, affirmant que les efforts actuels pour dissuader les opérations pro-palestiniennes du pays « échouent ».

Depuis janvier, Washington et Londres mènent une guerre illégale contre le Yémen dans une tentative ratée de mettre fin aux opérations de soutien à Gaza. Malgré les bombardements massifs du pays à des dizaines de reprises, Sanaa a continué de lancer des attaques contre des navires et des ports liés à Israël.

*Source: The Cradle

Traduction avec Google