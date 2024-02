Russie et Hamas : une alliance stratégique de convenance

Crédit photo : The Cradle

Le Hamas a demandé à Moscou de se porter garant d'un cessez-le-feu à Gaza. Les liens croissants entre la Russie et les acteurs de la résistance d’Asie occidentale ne devraient pas surprendre ; dans le contexte de l’impasse mondiale en matière de pouvoir, ils partagent des ennemis communs.

Par Mohamad Hasan Sweidan (revue de presse : The Cradle - 13 février 2024)*

Au cours des dernières années, les liens croissants de la Russie avec le mouvement de résistance palestinien Hamas ont contribué à allonger la liste des questions qui brouillent les relations entre Moscou et Tel Aviv. Après la visite du Hamas à Moscou le 27 octobre suite à l'opération d'inondation d'Al-Aqsa, le ministère israélien des Affaires étrangères a déclaré que ce voyage « envoie un message de légitimation du terrorisme contre les Israéliens ». Pourtant, les responsables du Hamas ont continué à affluer vers la capitale russe, la dernière fois fin janvier.

La position russe sur la guerre à Gaza

Depuis le début de l'attaque militaire brutale d'Israël contre Gaza, la position officielle de la Russie s'est rapprochée de la position palestinienne, comme en témoignent les diverses activités de Moscou au Conseil de sécurité de l'ONU : appels à un cessez-le-feu, déclarations de responsables russes critiquant la criminalité israélienne, réunions répétées avec le Hamas à Moscou, et l'accent mis par les médias officiels du pays sur les violations des droits humains dans la bande de Gaza.

Malgré la nature collaborative à long terme des relations russo-israéliennes, la guerre en Ukraine a considérablement modifié les calculs géopolitiques de Moscou. Aujourd’hui, la Russie considère la guerre à Gaza et ses implications régionales du point de vue de sa concurrence avec les États-Unis et considère donc Israël comme un outil essentiel de l’influence américaine en Asie occidentale. Les dirigeants russes considèrent le conflit actuel comme une bataille autant pour Washington que pour Tel-Aviv : un Israël affaibli signifierait une désintégration plus poussée de la projection de la puissance américaine du Levant jusqu’au golfe Persique, un objectif stratégique russe.

Même si Tel Aviv et Moscou conservent toujours des intérêts communs importants pour les deux, c'est la compétition stratégique entre les États-Unis et la Russie qui a actuellement le plus d'influence sur la prise de décision du Kremlin.

Cela se voit dans une série de déclarations russes sévères critiquant le rôle de Washington dans la prolongation et l'exacerbation de la guerre à Gaza. Le président russe Vladimir Poutine a exprimé les sentiments de la plupart des Asiatiques occidentaux lorsqu’il a déclaré : « Beaucoup de gens conviendraient qu’il s’agit d’un exemple frappant de l’échec de la politique américaine au Moyen-Orient. » Son vice-ministre des Affaires étrangères Sergueï Ryabkov a fait un effort supplémentaire :

Les États-Unis portent la responsabilité principale de cette crise dramatique et dangereuse, car ils ont cherché pendant de nombreuses années à monopoliser le processus de règlement et à ignorer les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité, et ont maintenant entravé les efforts visant à parvenir à une solution appropriée.

Il ne fait aucun doute que les événements des deux dernières années en Ukraine ont joué un rôle majeur dans le calibrage de la réponse russe à Gaza. Lors de sa récente interview avec le journaliste américain Tucker Carlson, Poutine a passé énormément de temps à démêler le contexte historique derrière l'existence de l'Ukraine en tant qu'État, avant de déclarer avec audace : « L'Ukraine est un État artificiel créé par la volonté de Staline et n'existait pas avant 1922. »

Bien entendu, le président russe comprend que son invocation de la faible justification historique de l’État ukrainien lui permet d’adopter la même approche contextuelle lorsqu’il discute de conflits prolongés dans d’autres régions. Sa formule historique pour s'attaquer aux racines du conflit s'applique également à la création de l'État israélien contre les objections des Palestiniens et de leurs pays voisins, ce qui jouera probablement un rôle dans la position de Poutine sur la manière de faire avancer le problème Palestine-Israël.

En outre, en tant que prolongement de l’axe occidental, Israël a adopté des positions officielles conformes aux intérêts des États-Unis et de l’alliance de l’OTAN en Ukraine. Depuis le début de cette guerre en 2022, Tel Aviv a publié des déclarations qui démentaient ses prétendues tentatives de neutralité. Comme l’a clairement déclaré Yair Lapid , alors ministre israélien des Affaires étrangères : « L’attaque russe contre l’Ukraine constitue une grave violation de l’ordre international, et Israël condamne cette attaque et est prêt à fournir une aide humanitaire aux citoyens ukrainiens. »

En Asie occidentale, c’est principalement l’Iran qui a exprimé son soutien au dilemme russe concernant l’Ukraine et à sa décision de lancer une opération militaire spéciale. Lors de la visite de Poutine à Téhéran en juillet 2022, le dirigeant iranien Sayyed Ali Khamenei a dénoncé la duplicité occidentale dans les affaires internationales et a accusé les ennemis de Moscou de s'opposer à l'existence d'une Russie « indépendante et forte ». Khamenei a ajouté que si la Russie n’avait pas envoyé de forces en Ukraine, elle aurait été confrontée à une attaque de l’OTAN plus tard.

Relations de la Russie avec le Hamas

Concernant les événements à Gaza aujourd’hui, on peut affirmer que le Kremlin se rapproche des positions des États et des acteurs qui ont soutenu sa position en Ukraine. Lorsque les responsables américains ont attaqué l’Iran pour son soutien à Gaza, le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov est entré dans la mêlée :

Nous notons les tentatives visant à rejeter la faute sur l'Iran et les considérons comme totalement provocatrices. Je crois que les dirigeants iraniens adoptent une position assez responsable et équilibrée et appellent à empêcher que ce conflit ne s'étende à l'ensemble de la région et aux pays voisins.

Alors que Washington faisait des heures supplémentaires pour renforcer les nombreux faux récits israéliens sur les événements du 7 octobre – comparant même la résistance palestinienne au groupe terroriste ISIS – la Russie était plutôt occupée à recevoir un flot de délégations du Hamas à Moscou.

La semaine dernière, lorsque le Hamas a présenté sa réponse étudiée aux négociateurs de la trêve, il a demandé de manière révélatrice que la Russie soit incluse comme l'un des garants d'un accord final pour mettre fin à la guerre à Gaza – un reflet clair du fait que les Palestiniens croient que Moscou peut jouer un rôle positif dans la résolution. de ce conflit.

Il convient de noter que les visites du Hamas en Russie et les rencontres avec divers responsables russes ne sont pas nouvelles. Les relations du mouvement palestinien avec les dirigeants russes remontent à 2006, lorsqu'une délégation politique du Hamas est arrivée à Moscou quelques semaines après sa victoire aux élections parlementaires palestiniennes. Les visites actuelles diffèrent toutefois considérablement dans la mesure où elles interviennent à un moment où Washington et Tel-Aviv ont annoncé un objectif commun : détruire le Hamas. Il est remarquable que la Russie s'engage aujourd'hui avec avidité dans les groupes de résistance palestiniens qui ont brisé l'image de l'invincibilité militaire d'Israël le 7 octobre.

Depuis cette journée mouvementée, l'envoyé de Poutine pour l'Asie occidentale, Mikhaïl Bogdanov, a reçu à deux reprises la délégation du Hamas dirigée par Musa Abu Marzouk, membre du bureau politique du mouvement – ​​le 26 octobre et le 19 janvier. Les responsables israéliens ont été indignés, qualifiant l'invitation russe de « mesure répréhensible qui apporte un soutien au terrorisme et une légitimité aux actions horribles menées par les terroristes du Hamas ». Le ministère israélien des Affaires étrangères a également appelé Moscou à expulser immédiatement les responsables du Hamas.

Il est peu probable que les messages durs de Tel Aviv fassent une différence.

L’avancée de la Russie en Asie occidentale

Plus récemment, Moscou a invité les factions palestiniennes à assister à une réunion nationale palestinienne fin février.

Le secrétaire général adjoint du Front populaire de libération de la Palestine, Jamil Mezher, a déclaré à Sputnik le 13 février que le groupe avait reçu une invitation de Moscou pour assister à une réunion nationale palestinienne réunissant toutes les factions à la fin du mois.

Le Kremlin a déjà fait ses calculs et a décidé, pour des raisons stratégiques, de s’insérer dans l’arène conflictuelle palestino-israélienne. Et l’Axe de la Résistance de la région offre cette opportunité :

Premièrement, la Russie sait qu’elle ne pourra pas s’imposer dans une résolution internationale du conflit autrement que par ses relations avec le Hamas. Tel Aviv n’acceptera pas Moscou comme médiateur entre elle et le Hamas – du moins pour le moment.

Deuxièmement, l'accueil réservé par la Russie aux délégations du Hamas est porteur d'un message destiné à Washington. En bref, le Kremlin est prêt à se rapprocher de ceux qui s’opposent aux intérêts américains. Une partie de la division autour de la guerre à Gaza est le reflet de la division internationale entre les grandes puissances.

Troisièmement, un élément clé de la relation entre la Russie et le Hamas est le résultat de la conviction croissante de Moscou que les acteurs non étatiques à Gaza ont une influence significative sur la réalité politique de la région. De là, on peut dire que la Russie a un intérêt croissant à nouer et à élargir ses relations avec les forces de l’Axe régional de la Résistance, dirigé par le Hezbollah au Liban, le Hamas en Palestine et le mouvement Ansarallah au Yémen. Les Russes ont, après tout, joué un rôle décisif dans la victoire syrienne dans la guerre OTAN-CCG contre son allié, et ont contribué à catapulter l’Iran dans ses sièges à l’Organisation de coopération de Shanghai (OCS) et au sein des BRICS nouvellement élargis.

Il convient de noter ici que les cinq partis régionaux partagent l’approche globale de la Russie visant à concurrencer l’influence américaine dans le monde.

L’un des aspects les plus importants du timing de la guerre israélienne contre Gaza est peut-être « l’horloge internationale ». L’assaut de Tel Aviv contre la bande de Gaza assiégée a eu lieu plus d’un an et demi après le début de la guerre en Ukraine, alors que Kiev était en train de s’effondrer, et à un moment de transformation du système international. Ce facteur pourrait être fondamental pour comprendre l’approche renforcée du Kremlin face aux événements en Asie occidentale. Alors que Moscou sait que ses positions actuelles peuvent nuire à ses relations avec Tel-Aviv, dans le contexte d’une concurrence entre grandes puissances, les Russes se contentent de sacrifier une partie de leurs intérêts pour atteindre des objectifs stratégiques beaucoup plus vastes.

Et tant que cette pensée russe perdurera, le Hamas et d’autres mouvements de résistance d’Asie occidentale verront une opportunité de profiter des transformations mondiales pour attirer une superpuissance à leurs côtés.

*Source : The Cradle

Traduction avec Google