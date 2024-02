LFI dépose une proposition de résolution appelant la France à reconnaître l'Etat de Palestine

… Et à "engager au niveau international une initiative en vue d’aboutir à une reconnaissance totale de l’Etat de Palestine par l’Organisation des Nations unies"

Par Fatma Ben Amor (revue de presse : Anadolu – 13 février 2024)*

La France Insoumise (LFI) a annoncé, mardi, le dépôt d’une proposition de résolution pour appeler la France à reconnaître l’État palestinien au sein de l'ONU. C'est ce qui ressort des déclarations de la présidente du groupe LFI, Mathilde Panot, lors d'un point presse tenu à l'Assemblée nationale.

"Je vous annonce que notre groupe dépose une proposition de résolution pour appeler le gouvernement français à reconnaître l'État de Palestine au sein de l'organisation des Nations unies", a déclaré Panot.

"Après que le gouvernement de Netanyahu a demandé aux populations palestiniennes de se diriger vers le sud, ce sont maintenant 1,4 million de Palestiniens qui sont coincés à Rafah où dorénavant, Netanyahu lance des attaques qui seront des bains de sang", indique encore la députée insoumise.

Dans le texte de la proposition de la résolution, dont Anadolu a eu copie, LFI explique : "Malgré l’existence de cette résolution (n° 181 de l'ONU du 29 novembre 1947, NDLR), l’Etat de Palestine ne vit donc pas le jour en 1948, à la différence de son voisin israélien, qui lui fut proclamé le 14 mai 1948, déclenchant la guerre israélo-arabe de 1948-1949. Depuis, les Palestiniens sont privés d’un Etat, et pour la plupart privés de leur terre. De la mémoire de la Nakba, passant par Gaza, Jérusalem, la Cisjordanie et les camps de réfugiés disséminés dans la région, le peuple palestinien ne cesse de se voir nié ce qui le défini : la terre de leurs ancêtres et l’identité commune de leur nation".

Notant que "la reconnaissance presque immédiate de l’Etat d’Israël par une large majorité des États a été de pair avec la marginalisation presque totale des aspirations légitimes des Palestiniens", le groupe parlementaire estime que "depuis, le flou autour d’un État palestinien permet la prolifération de comportements qui ne font qu’aggraver la situation, à l’instar de la colonisation ou de l’occupation de territoires internationalement reconnus comme palestiniens".

LFI appelle ainsi "la France à reconnaître officiellement l’Etat de Palestine, à l’instar des 139 pays membres de l’ONU ayant déjà fait ce choix" et "le gouvernement de la République française à engager au niveau international une initiative en vue d’aboutir à une reconnaissance totale de l’Etat de Palestine par l’Organisation des Nations Unies". "Celle-ci doit permettre également l’adhésion en tant qu’Etat membre de la Palestine à l’ONU", note-t-on.

Une fois votée, une telle résolution sera hautement symbolique dans ce contexte d'embrasement dans la Bande de Gaza, où Israël mène depuis des mois une opération dévastatrice ayant fait des milliers de morts. Une telle résolution n'aura toutefois pas de conséquence législative obligatoire. Pour rappel, l'Assemblée nationale et le Sénat en France avaient, en 2014, déjà voté une résolution invitant l'État français à reconnaître l'État palestinien. Sans conséquence.

*Source : Anadolu