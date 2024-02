Israël "occupe" également les ressources énergétiques de Gaza

"En fait, Israël a non seulement occupé 85 % de la Palestine depuis 1947, mais aussi 80 % de la mer"

Par Murat Temizer (revue de presse : Anadolu – 15 février 2024)*

Israël, qui a tué des dizaines de milliers de civils innocents dans ses attaques et son occupation illégale de Gaza, "occupe" également les ressources de la région avec les licences d'exploration de gaz naturel qu'il a accordées dans les zones situées à l'intérieur des frontières maritimes de la Palestine.

L'annonce par Israël des résultats de l'appel d'offres qu'il a lancé en décembre 2022 concernant les zones situées dans les eaux appartenant à la Palestine, le 29 octobre 2023, l'un des jours où il a intensifié ses attaques, a été interprétée comme une tentative de détourner l'attention d'un fait accompli illégal.

Dans le cadre de l'appel d'offres, le gouvernement israélien a accordé des licences à six entreprises israéliennes et internationales pour l'exploration de gaz naturel dans ce qui est reconnu par le droit international comme des zones maritimes palestiniennes.

- Les organisations de défense des droits de l'homme ont souligné l'illégalité de la situation

Le 5 février, Adalah, le Centre juridique pour la protection des droits des minorités arabes en Israël, a envoyé une lettre au ministère israélien de l'énergie pour demander l'annulation des licences d'exploration de gaz naturel délivrées dans la zone des frontières maritimes palestiniennes.

Après Adalah, Al Mezan, Al-Haq et le Centre palestinien pour les droits de l'homme ont également adressé des avertissements aux entreprises détentrices des licences pour qu'elles ne mènent aucune activité dans ces zones.

Dans la déclaration faite par Adalah, on peut lire ce qui suit :

"Israël est la puissance occupante de la bande de Gaza et exerce un contrôle effectif total sur les zones maritimes palestiniennes. L'organisation de l'appel d'offres et l'octroi ultérieur d'une licence d'exploration dans cette zone constituent une violation du droit international humanitaire et du droit international coutumier. Les appels d'offres organisés conformément au droit interne israélien constituent une annexion de facto et de jure des zones maritimes revendiquées par la Palestine, car ils visent à remplacer les normes du droit international humanitaire en vigueur par l'application du droit interne israélien à la région dans le contexte de la gestion et de l'exploitation des ressources naturelles".

La déclaration souligne qu'en vertu du droit international applicable, il est interdit à Israël d'utiliser les ressources non renouvelables limitées des territoires occupés à des fins commerciales et au profit de la puissance occupante, conformément aux règles d'usufruit visées à l'article 55 du règlement de La Haye, et ajoute : "Israël, en tant qu'autorité administrative de facto dans les territoires occupés, ne peut pas consommer les ressources naturelles à des fins commerciales qui ne profitent pas à la population occupée".

En outre, le Centre palestinien pour les droits de l'homme a déclaré dans un communiqué que l'appel d'offres couvrait une très vaste zone, mais que les zones G, E et H figurant sur la carte étaient controversées.

"En ce qui concerne la zone G, le ministère israélien a déjà annoncé les sociétés adjudicataires : Eni (Italie), Dana Petroleum (Royaume-Uni, filiale de la South Korean National Oil Company) et Ratio Petroleum (société israélienne). 62 % de la zone G est située à l'intérieur des frontières maritimes déclarées par la Palestine en 2019, conformément aux dispositions de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer. Quant aux zones H et E, les résultats de l'appel d'offres n'ont pas encore été annoncés, et certaines de ces zones sont situées à l'intérieur des zones maritimes palestiniennes."

- Israël viole tous les cadres juridiques internationaux qu'il est tenu de respecter

Commentant la question au correspondant d'AA, l'avocat Dr. Suhad Bishara, directeur de l'unité juridique et des droits fonciers et d'aménagement d'Adalah, a déclaré que les champs d'Israël dans la mer adjacente à Gaza sont illégaux au regard du droit international.

"Fondamentalement, Israël a décidé de suspendre tous les cadres juridiques internationaux qu'il doit respecter et d'appliquer à la place son propre droit national. Ces actions, y compris les licences délivrées par Israël, sont illégales au regard du droit international, du droit humanitaire international et du droit de la mer".

Bishara a rappelé qu'Adalah avait lancé un appel au ministère israélien de l'énergie, responsable de ces licences : "Nous leur avons demandé d'annuler leurs licences et de s'abstenir d'en délivrer de nouvelles dans les zones déclarées par la Palestine comme étant sa zone économique exclusive dans la région."

- "Ils agissent ainsi en raison de l'impuissance des Palestiniens"

Cihat Yayci a expliqué qu'Israël avait conclu un accord de délimitation de la juridiction maritime avec l'Administration grecque de Chypre du Sud (GASC) en 2010 et que la zone qui devrait revenir à la Palestine selon le droit international n'était pas mentionnée dans cet accord.

Affirmant que la Palestine devrait avoir une superficie bien plus importante que celle qu'elle a déclarée à l'ONU en 2019, Yayci a déclaré : "La Palestine déclare en fait la superficie qui lui a été attribuée. Cette situation est importante pour montrer comment l'ignorance conduit à la perte de droits. Avec le petit triangle donné, nous voyons qu'Israël a non seulement occupé 85 % de la Palestine depuis 1947, mais aussi 80 % de la mer."

Soulignant qu'Israël n'autorise même pas la pêche, qui est la seule source de revenus des habitants de Gaza, Yayci a insisté sur le fait qu'Israël n'autorise aucun transport à partir de la côte de Gaza.

Yayci a ajouté : "Plus intéressant encore, il a été compris que l'un des objectifs les plus importants derrière l'interdiction par Israël de l'exploration pétrolière et gazière et de la pêche, ainsi que le blocus, est "j'occuperai Gaza et ensuite je l'utiliserai".

Soulignant que la Palestine est sans défense dans la région, Yayci a poursuivi : "Il n'y a pas de conflit ici, il y a la défaite des droits de la Palestine. Mais la Türkiye, par exemple, n'autorise pas les forages dans ses zones de juridiction déclarées en Méditerranée orientale. Elle applique des mesures militaires et les empêche. Il n'est pas possible de délivrer des licences dans ces zones. Ils agissent ainsi en raison de la faiblesse de la Palestine".

- Zones à explorer pour le gaz

Selon des informations communiquées par Adalah, Al Mezan, Al-Haq et le Centre palestinien pour les droits de l'homme, le ministère israélien de l'énergie a annoncé qu'il avait accordé des licences à six entreprises israéliennes et internationales pour l'exploration de gaz naturel dans ce qui est considéré comme des zones maritimes palestiniennes en vertu du droit international.

Il s'agit d'Eni (entreprise publique italienne), de Dana Petroleum (filiale de la National Oil Company de Corée du Sud) et de Ratio Petroleum (entreprise israélienne).

Les licences ont été attribuées à l'issue du quatrième appel d'offres offshore lancé par le ministère israélien de l'énergie et des infrastructures en décembre 2022.

Israël a attribué des licences de prospection gazière pour la zone G, une zone maritime adjacente à la côte de Gaza, dont 62 % se trouvent à l'intérieur des frontières maritimes déclarées par la Palestine en 2019 conformément aux dispositions de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer (CNUDM) de 1982, à laquelle la Palestine est partie.

Sur les deux autres zones pour lesquelles Israël a lancé des appels d'offres, 73 % de la zone E et 5 % de la zone H sont situés à l'intérieur des frontières maritimes déclarées par la Palestine.

Ces mesures prises par Israël sont en contradiction directe avec les principes établis du droit international.

- Objections à la déclaration palestinienne de juridiction maritime

À la suite de la déclaration par la Palestine de ses frontières maritimes en vertu de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer le 24 septembre 2019, l'Égypte a notifié à l'ONU le 31 décembre 2019 que "le gouvernement égyptien rejette et ne reconnaît pas les points définissant les limites extérieures des zones maritimes spécifiées dans la déclaration palestinienne". Cette frontière coïncide avec la frontière maritime orientale de l'Égypte en mer Méditerranée."

Puis, dans la déclaration d'Israël du 14 janvier 2020, on peut lire ce qui suit :

"L'entité palestinienne ne remplit pas les critères établis pour la création d'un État en vertu du droit international général et n'a donc pas de droit légal sur ces zones maritimes. La déclaration palestinienne viole aussi clairement les termes des accords israélo-palestiniens existants, qui définissent clairement l'étendue des droits et des obligations dans la zone maritime concernée. Sans préjudice du fait que la Palestine n'a aucun droit légal de déclarer des zones maritimes, il convient de noter que les prétendues lignes de délimitation présentées dans la déclaration palestinienne constituent une déviation inacceptable et invalide de la pratique commune et de l'application du droit international coutumier régissant la délimitation des frontières maritimes entre les États éligibles. À la lumière de ce qui précède, la demande palestinienne est juridiquement invalide et dépourvue de tout effet juridique ou pratique. L'État d'Israël réaffirme qu'il ne permettra aucune activité non consensuelle ou non autorisée dans ses zones maritimes, y compris par des acteurs tiers, tout en réaffirmant qu'il est prêt à s'engager de bonne foi avec les tiers intéressés".

Plus récemment, la Palestine a envoyé une note à l'ONU les 12 et 27 avril 2022 concernant des activités maritimes non autorisées dans les zones maritimes appartenant au pays.

Traduit du turc par Tuncay Çakmak

*Source : Anadolu