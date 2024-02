D’Abou Marzouk (Hamas) à Macron… en 2019

Propos recueillis par François Burgat, islamologue

En décembre 2019, à Doha, au terme d’un entretien avec Moussa Abou Marzouk, membre du bureau politique du Hamas, François Burgat avait demandé quel message il souhaiterait, le cas échéant, adresser à Emmanuel Macron. Réponse :

« Ce que je veux dire à Monsieur Macron c’est : votre position vis-à-vis du mouvement sioniste et d’Israël est extrémiste. Elle ne sert ni l’avenir de la France ni celui d'Israël. Votre politique est égoïste. Elle ne prend en compte que le court terme et vos intérêts électoralistes. Elle fera du tort aux Français avant d’en faire aux Arabes et aux Musulmans (...). Vous devriez prêter attention à l’avenir, être plus honnête, plus juste, tout particulièrement à l’égard du peuple palestinien victime de l’injustice, persécuté, torturé et déporté par les Israéliens sur la terre de Palestine ».

Le propos a manifestement gardé toute son actualité.

*Publié par François Burgat sur X (15/2/24)

