Peace Now : nombre record de colonies en Cisjordanie

Le mouvement de gauche israélien (La Paix maintenant) a déclaré qu'au moins 26 avant-postes coloniaux ont été créés et 12 349 unités de colonies ont été promues en Cisjordanie en 2023.

Par Abdel Ra'ouf Arnaout (revue de presse: Anadolu - 16 février 2024)

Le mouvement israélien de gauche Peace Now (La Paix maintenant, ONG anti-colonisation) a affirmé que les colonies israéliennes en Cisjordanie avaient atteint un nombre record durant la première année du gouvernement du Premier ministre, Benyamin Netanyahu.

Dans un rapport consulté par Anadolu, le mouvement israélien a également noté une augmentation des activités de colonisation depuis le début de la guerre contre Gaza, le 7 octobre 2023.

Le rapport couvre les activités de colonisation au cours de l’année 2023, première année du gouvernement actuel de Netanyahu, formé vers la fin de l’année 2022.

L'ONG anti-colonisation, a déclaré que “La formation du gouvernement de Netanyahu en décembre 2022 a créé des conditions sans précédent pour l’expansion des colonies en nombre record“.

Selon la même source, cela inclut “la promotion d’un nombre record de projets de construction, une application minimale de la loi contre les activités illégales de colonisation, des allocations budgétaires importantes et, plus important encore, un soutien politique presque inconditionnel aux colons, même dans les cas impliquant des violences contre les Palestiniens“, a ajouté Peace Now.

Dans un même contexte, le mouvement a noté qu’“En 2023, les colons ont établi au moins 26 nouveaux avant-postes coloniaux illégaux, dont au moins 10 établis pendant le conflit à Gaza qui a débuté le 7 octobre 2023, et au moins 18 d'entre eux sont des avant-postes de colonies agricoles“.

"En conséquence directe avec la création d'avant-postes coloniaux, environ 1 345 Palestiniens ont été contraints de fuir leurs maisons en raison des violentes attaques menées par les colons", explique Peace Now,

D’après le mouvement israélien, “21 communautés palestiniennes ont été déplacées et déracinées, 16 d'entre elles pendant la guerre, soit depuis le 7 octobre, et 5 communautés avant cette date“.

La même année, “un nombre record de 12 349 unités de logement ont été promus dans les colonies de Cisjordanie, sans compter les colonies de Jérusalem-Est“, a rapporté Peace Now.

Et d’ajouter qu’au cours de la même période, “ 15 avant-postes coloniaux ont été légalisés“.

Les avant-postes sont de petites colonies, généralement constituées de maisons mobiles, établies par des colons sur des terres palestiniennes privées, sans l'approbation du gouvernement israélien.

Quant aux colonies, elles consistent en des maisons construites et établies avec l'approbation du gouvernement israélien.

Peace Now a également indiqué que “près de 3 milliards de shekels (831 millions de dollars) ont été alloués aux routes dans les colonies, ce qui représente environ 20 % de l’investissement total israélien dans les routes“.

Selon les chiffres de Peace Now, environ un demi-million d’Israéliens résident dans 146 grandes colonies et 144 avant-postes coloniaux établis sur le territoire de Cisjordanie, sans compter Jérusalem-Est occupée.

La communauté internationale reconnaît que les colonies sont illégales et constituent un obstacle à la mise en œuvre de la solution à deux États, qui prévoit la création d'un État palestinien coexistant avec l'État d'Israël.

Traduit de l’arabe par Mounir Bennour.

*Source : Anadolu