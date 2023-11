Sans jamais nous lasser, rappelons les douze commandements de la déontologie médiatique française - de @CNEWS à @franceculture (incluse) - au Proche-Orient.

Par François Burgat*

Règle numéro 1 : Au Proche Orient, ce sont toujours les Arabes qui attaquent et c'est donc toujours #Israël qui se défend. La violence israélienne ne peut donc être mise en œuvre qu'"en représailles".

Règle numéro 2 : Les Arabes, qu'ils soient palestiniens ou libanais, n'ont pas le droit de tuer des civils de l'autre camp. Cela s'appelle du terrorisme.

Règle numéro 3 : Israël a le droit de tuer des civils arabes. Cela s'appelle de la légitime défense.

Règle numéro 4 : Quand Israël tue trop de civils, les puissances occidentales l'appellent à la “retenue”. Cela s'appelle la réaction de la communauté internationale.

Règle numéro 5 : Les Palestiniens et les Libanais n'ont pas le droit de capturer des militaires israéliens, même un seul.

Règle numéro 6 : Les israéliens ont le droit d'enlever autant de Palestiniens qu'ils le souhaitent (environ 12,000 prisonniers à ce jour). Il n'y a aucune limite. Pour prouver la culpabilité des personnes kidnappées, il suffit de prononcer le mot magique : "terroriste".

Règle numéro 7 : Quand vous prononcez le terme "Résistance", il faut toujours rajouter l'expression «soutenue par la Syrie et l'Iran (chiite) ».

Règle N° 8 : Lorsque vous prononcez les noms du Hizbollah ou de l'Iran, vous devez impérativement mentionner qu'ils sont "chiites". Lorsque vous mentionnez le nom des activistes israéliens, il est strictement interdit de mentionner qu'ils sont "juifs".

Règle numéro 9 : Quand vous dites "Israël", Il ne faut surtout pas rajouter après: « soutenu par les États-Unis, la France et l'Europe », car on pourrait croire qu'il s'agit d'un conflit déséquilibré.

Règle numéro 10 : Ne jamais parler de "Territoires occupés ", ni de résolutions de l'ONU, ni de violations du droit international, ni des conventions de Genève. Cela risque de perturber le téléspectateur et l'auditeur de France Info.

Règle numéro 11 : Les israéliens parlent mieux le français que les Arabes. C'est donc à eux qu'il convient de donner aussi souvent que possible la parole pur qu'ils nus expliquent les règles précédentes (de 1 à 9).

Règle numéro 12: Si vous n'êtes pas d'accord avec ces règles journalistiques ou si vous pensez qu'elles favorisent une des deux parties au conflit, c'est que vous êtes un dangereux antisémite.

François Burgat est un islamologue et politologue français. Chercheur, aujourd'hui retraité, à l'Institut de recherches et d’études sur le monde arabe et musulman (IREMAM) et directeur de recherche au CNRS (émérite depuis 2016).

*Source : X (ex twitter)