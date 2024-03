Le pacte d’acier Rome-Kiev sous l’ombre de la CIA

Par Manlio Dinucci (revue de presse : Mondialisation.ca - 2 mars 2024)*

L’”Accord sur la coopération pour la sécurité” entre Italie et Ukraine, conclu à Kiev par la présidente du Conseil Meloni et par le président Zelensky, n’est pas une déclaration formelle, mais un véritable pacte militaire qui rend l’Italie pays belligérant dans la guerre contre la Russie. Le pacte engage l’Italie à fournir d’autres armements à Kiev et à entraîner ses troupes selon les procédures opérationnelles de l’OTAN. Et pas seulement.

Le pacte établit que : “En cas de future attaque armée russe contre l’Ukraine, Italie et Ukraine se consulteront en 24 heures pour déterminer les mesures nécessaires pour contrer l’agression, et l’Italie fournira à l’Ukraine un soutien rapide dans le domaine de la Défense”.

Comme le président français Macron a annoncé que les pays européens de l’OTAN pourraient envoyer leurs propres troupes en Ukraine contre la Russie, la possibilité concrète existe que l’Italie le fasse aussi en nous mettant directement en guerre contre la Russie. Sans écouter la voix de Moscou, qui prévient que dans un tel cas il y aurait un affrontement direct entre forces de l’OTAN et forces de la Russie, toutes deux dotées d’armes nucléaires.

Dans cette situation se déroule “la guerre des espions”. Comme le démontre une importante enquête du New York Times, la CIA a construit un vaste réseau en Ukraine et dans d’autres pays européens. Elle entraîne des agents ukrainiens à la façon de prendre de fausses identités et à “débusquer les espions russes dans d’autres pays” ! La programme a été appelé Opération Goldfish. Les agents de l’Opération Goldfish ont été déployés dans 12 nouvelles bases opérationnelles le long de la frontière russe reliées à deux nouvelles bases secrètes d’espionnage électronique.

Dans ce même cadre entre ce qu’a déclaré Zelensky : “Meloni est avec nous mais en Italie il y a trop de pro-Poutine”.

Zelensky annonce donc : “Nous sommes en train de préparer une liste -ne concernant pas seulement l’Italie- sur les propagandistes russes. C’est une longue liste et nous voulons la présenter à la Commission Européenne, aux leaders de l’UE”. Sous peu ainsi, Zelensky remettra à Meloni la liste de proscription des “pro-Poutine”, rédigée par la CIA.

