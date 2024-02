L'Iran a interdit à ses factions en Irak d'attaquer les bases américaines

Revue de presse : Avia.Pro (18 février 2024)*

Les milices liées à l'Iran ont mis fin aux attaques contre les bases militaires américaines en Irak suite à la visite à Bagdad d'Ismail Qaani, commandant de la Force Qods du Corps des Gardiens de la révolution islamique (CGRI) iranien, fin janvier. Au cours de sa visite, Qaani a donné un ordre direct d'arrêter les attaques, rappelant aux milices les conséquences graves possibles de leurs actions, notamment des frappes de représailles des États-Unis, qui pourraient entraîner des pertes importantes parmi les milices, ainsi que la menace d’une agression américaine directe contre l’Iran.

Il semble que l'objectif principal de la visite de Qaani était d'empêcher une confrontation directe entre l'Iran et les États-Unis. Cette visite intervient peu de temps après des informations faisant état de la mort de trois soldats américains lors d'une frappe de drone en Jordanie, soulignant sa pertinence et son urgence.

Dans le cadre de cette visite, le Kataib Hezbollah, l'une des principales factions pro-iraniennes en Irak, a également annoncé la fin des attaques contre les bases militaires américaines. Cette décision a marqué un changement significatif dans la dynamique des tensions dans la région, signalant la volonté des deux parties d’éviter une nouvelle escalade.

La situation au Moyen-Orient est restée très tendue après une série d'attaques contre des bases militaires américaines, faisant craindre un éventuel conflit direct entre Washington et Téhéran. Cependant, les événements récents montrent que l’Iran et les États-Unis souhaitent stabiliser la situation et empêcher une guerre ouverte, même s’ils sont prêts à riposter si les attaques se poursuivent.

*Source : Avia.Pro

https://avia-pro.fr/news/iran-zapretil-svoim-gruppirovkam-v-irake-atakovat-amerikanskie-bazy