Le documentaire « Fedayin, le combat de Georges Abdallah » disponible en ligne !

Par Collectif Palestine Vaincra (revue de presse : Chronique de Palestine – 15 décembre 2023)*

Le 25 octobre 2023, Georges Ibrahim Abdallah a entamé, dans la prison de Lannemezan, sa 40e année d’incarcération et est devenu ainsi un des plus vieux prisonniers politiques au monde. Et ceci se passe en France, dans la prétendue « patrie des droits de l’Homme ».

Sorti en 2021, Fedayin, le combat de Georges Abdallah a été projeté dans des centaines de lieux dans plus de vingt pays à travers le monde.

Aujourd’hui, le Collectif Vacarme(s) Films rend disponible gratuitement ce documentaire sur l’histoire de ce militant communiste libanais emprisonné en France depuis 1984 pour son engagement en faveur de la Palestine.

Nous relayons ci-dessous le lien de la version française, mais il est également disponible en anglais, arabe, castillan, catalan, allemand et italien.

Auteur : Collectif Palestine Vaincra

Le Collectif Palestine Vaincra soutient la lutte du peuple palestinien contre le sionisme, l’impérialisme et les régimes réactionnaires arabes pour la libération de toute la Palestine de la mer au Jourdain.

