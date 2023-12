UNRWA : le nombre d’enfants et de femmes tués à Gaza dépasse le bilan des victimes en Ukraine

Par Raşa Evrensel (revue de presse : Anadolu – 18 décembre 2023)* |

Le commissaire général de l'Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine (UNRWA), Philippe Lazzarini, a déclaré, dimanche, que ''le nombre d'enfants et de femmes tués dans la Bande de Gaza en 40 jours dépasse le bilan des victimes parmi les civils en Ukraine''.

Dans une interview accordée à Al Jazeera, Lazzarini a qualifié la situation à Gaza de ''sans précédent et choquante''.

Il a souligné que ''le nombre de civils et d'employés de l'ONU tués à Gaza est sans précédent''.

Le responsable onusien a, également, affirmé que "le nombre d'enfants et de femmes tués à Gaza en l'espace de 40 jours dépasse le nombre de civils tués pendant la guerre en Ukraine", qui a éclaté il y a environ 22 mois.

Vendredi, le ministère de la Santé de Gaza a révélé que 8 000 enfants et 6 200 femmes ont été tués depuis le 7 octobre, rappelant que ''60% des infrastructures ont été détruites et que 90% de la population de Gaza a été déplacée''.

Plus tôt, l'UNRWA a annoncé que le bilan de ses employés tués dans la Bande de Gaza s'est alourdi à 135 morts depuis le 7 octobre.

Le 21 novembre, l'ONU a recensé au moins 10 000 civils, dont plus de 560 enfants, parmi les personnes tuées depuis que la Russie a lancé son attaque armée à grande échelle contre l'Ukraine, le 24 février 2022.

L'armée israélienne mène, depuis le 7 octobre dernier, une guerre dévastatrice contre Gaza qui, au 15 décembre, a fait 18 800 morts et 51 000 blessés, pour la plupart des enfants et des femmes, provoqué une vaste destruction des infrastructures et une "catastrophe humanitaire sans précédent", d'après des sources palestiniennes et internationales.

*Traduit de l'arabe par Hajer Cherni

Source : Anadolu