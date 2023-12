Deux femmes palestiniennes tuées dans la paroisse catholique de Gaza par un sniper israélien

Revue de presse : Presstv (17 décembre 2023)*

Une mère et sa fille ont été tuées samedi par un tireur d’élite israélien dans le complexe abritant l'unique église catholique de la ville de Gaza, a affirmé le Patriarcat latin de Qods.

"Vers midi aujourd'hui, un tireur d'élite de l'armée israélienne a tué deux chrétiennes dans la paroisse de la Sainte-Famille à Gaza où la majorité des familles chrétiennes de Gaza ont trouvé refuge depuis le début de la guerre entre Israël et le mouvement palestinien Hamas", indique le Patriarcat dans un communiqué.

Les responsables des médias proches de l'Église catholique en Palestine ont déclaré que l'une de ces deux femmes palestiniennes avait été tuée par un franc-tireur de l’armée israélienne alors qu'elle tentait d'aider l'autre. Sept autres personnes ont été blessées par balle alors qu'elles tentaient de se protéger des tirs dans la paroisse, selon la même source.

La zone mentionnée n’était ni un front de guerre ni une installation militaire, et cela a suscité de nombreuses critiques sur la scène internationale à l’égard des sionistes. Selon des informations qui ont filtré, l'opération a été justifiée par la présence de lance-missiles dans la paroisse. L'église de la Sainte-Famille est la seule paroisse catholique latine de Gaza dans l'enclave palestinienne.

Plus tôt dans la nuit de vendredi 15 à samedi 16 décembre, un tir de char avait blessé les jambes d'une femme et deux autres personnes avaient été légèrement touchées aux alentours de la paroisse. L'explosion a également atteint le générateur électrique de la maison des religieuses de Mère Teresa, qui, malgré les difficultés, poursuivent leur travail auprès d'une cinquantaine d'enfants handicapés, aujourd'hui évacués car une partie du bâtiment est inhabitable.

Les responsables de l'Église catholique de Palestine ont déclaré que les trois enfants présents à l’intérieur de la maison des religieuses de Mère Teresa, avaient également été blessés à cause des attaques des militaires israéliens. Depuis le début de ses attaques contre la bande de Gaza, le régime israélien a largement ciblé les églises, les hôpitaux, les centres médicaux et les écoles qui, selon les lois de la guerre, devraient demeurer à l’abri de tout bombardement et attaque.

La communauté catholique de la bande de Gaza compte 135 membres sur le millier de chrétiens, la plupart d'entre eux étant orthodoxes.

*Source : Presstv