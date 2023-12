Les Israéliens sont-ils manipulés par ceux qui les gouvernent ? Interview de Gideon Levy

Les Israéliens sont-ils dominés par la peur? Sont-ils dans le déni de l’existence d’un peuple palestinien?

Par Candice van Eijk (revue de presse : Réseau international - 16 décembre 2023)*

Interview d’un journaliste de Haaretz, un quotidien israélien indépendant, publiée dans le journal Volkskrant, un quotidien mainstream des Pays-Bas,

Le journaliste Gideon Levy n’a que peu d’espoir pour Israël : «Nous sommes coincés dans notre rôle de victime».

Le journaliste israélien Gideon Levy a déjà touché quelques compatriotes avec sa couverture des Palestiniens, mais depuis l’attaque du Hamas, il n’y a plus du tout de place pour l’empathie. Probablement que vous, aux Pays-Bas, savez mieux ce que vivent les habitants de Gaza».

Par Sacha Kester

Il est détesté, l’homme sympathique en short qui prépare du café et du thé pour ses clients. L’armée israélienne l’a bombardé à plusieurs reprises, une foule en colère a menacé de le battre, et plusieurs ministres ont exigé qu’il soit surveillé de près parce qu’il représente un risque pour la sécurité.

Qu’est-ce qui rend Gideon Levy, qui parle avec amour de ses trois chats dans la cuisine, si dangereux ? Depuis des décennies, en tant que journaliste, il essaie de parler du peuple avec lequel les Israéliens partagent cette terre. Les Palestiniens. Non pas sur les «bêtes», comme on les appelle aujourd’hui en Israël, mais sur les familles ordinaires qui tentent de survivre dans des conditions horribles. Et de la façon dont Israël bafoue leurs droits.

Il a toujours été difficile de trouver une oreille attentive pour ce message, mais en ce moment, alors que le pays tout entier est sous le choc de l’attaque du Hamas, personne ne veut vraiment entendre son histoire. Pourtant, Levy (70 ans) continue inlassablement à mettre le doigt sur le problème, en écrivant sur les tueries en Cisjordanie (42 morts palestiniens dans un village en sept semaines), en dénonçant les anciens généraux qui suggèrent sans vergogne qu’il devrait y avoir une fois une grande épidémie parmi les réfugiés de Gaza, et en se demandant pourquoi vous devriez être un traître si vous ressentez aussi de l’empathie pour les enfants de Gaza.

Vous écrivez pour le journal de gauche Haaretz. Ce son se retrouve-t-il dans d’autres médias israéliens ?

«Non, il n’y a pas de place pour l’empathie en ce moment. Pour beaucoup d’Israéliens, les Palestiniens ne sont plus des personnes, mais des «terroristes», voire des «animaux». Nos médias ne montrent même pas ce qui se passe à Gaza. Aux Pays-Bas, vous savez probablement mieux ce que vivent les habitants que les Israéliens qui habitent à une demi-heure de là. Vous pouvez regarder des heures de télévision dans ce pays et il est constamment question de la guerre, mais les conséquences des bombardements – les victimes, la destruction et le désespoir – sont laissées de côté».

Nous ne sommes pas en Russie : Israël est une démocratie où la presse est autorisée à informer librement. Cela n’a donc pas été imposé d’en haut.

«C’est peut-être là le pire : personne ne dit aux médias de cacher ces images. Ils le choisissent eux-mêmes parce qu’ils savent que leurs téléspectateurs ne veulent pas les voir et que cela serait mauvais pour l’audimat».

Vous l’écrivez. Cela fait-il une différence ?

Malheureusement non, mais on peut le retrouver dans les archives, et plus tard personne ne pourra dire : «Oh, c’était terrible, mais je ne le savais pas». Les gens choisissent de ne pas savoir, et les médias les y aident».

Alors que Levy est encensé sur la scène internationale pour ses chroniques et ses analyses, en Israël même, il n’est pas remercié pour ses écrits sur les victimes de Gaza. Pourtant, il ne se sent pas en danger et n’a reçu aucune menace de mort. «Peut-être ont-ils simplement renoncé à moi», dit-il en riant.

Car la situation a déjà été différente par le passé. Pendant la guerre entre Israël et le Hamas en 2014, Levy a arrêté de marcher dans les rues : il en avait assez de se faire cracher dessus en permanence ou de voir les gens quitter leur table dans les restaurants parce qu’ils ne voulaient pas s’asseoir près de lui. De plus, il en avait assez de ses gardes du corps qui devaient l’accompagner à l’extérieur de la maison pour des raisons de sécurité, et qui commençaient alors toujours à parler de ses opinions politiques.

Des gardes du corps, oui. Un jour après que Levy ait critiqué dans sa chronique non seulement les hommes politiques, mais aussi les pilotes qui ont largué des bombes sur Gaza, une foule s’est précipitée sur lui dans la rue. «J’ai dû courir», raconte-t-il. Même en temps de paix, il ne faut pas dire du mal des garçons et des filles qui défendent le pays, et en temps de guerre, c’est un sacrilège.

«Mais la solitude est plus grande aujourd’hui qu’à l’époque», dit-il dans son jardin de Tel Aviv, où la lumière chaude du matin éclaire un jeune citronnier. «Presque tout le monde, y compris mon entourage, a changé. Des gens qui avaient soi-disant un cœur de gauchiste disent soudain qu’il n’y a aucune chance de paix parce que les Arabes sont des tueurs. C’est extrêmement déprimant. Ce qui s’est passé n’est pas du tout automatiquement dans la nature des Palestiniens ou des Arabes. C’était barbare, mais la colère a des racines. C’est inexcusable, mais cela ne veut pas dire que toute la Palestine est comme ça».

Comment expliquez-vous que même les Israéliens qui connaissent personnellement la situation à Gaza et en Cisjordanie, qui savent à quel point l’occupation y ronge les vies humaines, n’aient plus de place pour cette perspective ?

N’oubliez pas que l’attentat a eu lieu près de l’épine dorsale du camp de la paix israélien. Les kibboutzim où le Hamas a tué tous ces civils et ces enfants sont le cœur du mouvement pacifiste. Les gens voient cela comme une trahison, ils se sentent personnellement humiliés et trahis. En même temps, cela montre que la gauche sioniste n’est pas très solide. Un attentat et c’est le glissement de terrain».

Pouvez-vous affirmer qu’Israël a été transformé par cette attaque ?

Nous devons attendre la fin de la guerre pour en juger, car pour l’instant, nous sommes encore au cœur de la tempête. Les gens sont choqués et se sentent humiliés. Nous n’arrivons pas à croire qu’une bande de jeunes gens armés de fusils et de motos ait pu s’emparer du sud de notre pays et tuer autant de personnes. En Israël ! Avec notre armée et nos forces de sécurité supérieures !

Après cet horrible attentat, je suis moi aussi convaincu que nous devons lutter contre le Hamas. Mais en même temps, nous devons nous demander comment nous en sommes arrivés là, car le conflit n’a pas commencé le 7 octobre. Le Hamas a pu devenir si fort parce que les gens ont vécu dans la pauvreté, dans des conditions terribles et sans aucune perspective, en cage pendant 16 ans».

Vous dite qu’il faut lutter contre le Hamas, mais cette organisation est profondément ancrée dans un territoire surpeuplé et utilise des civils comme boucliers humains. Comment une démocratie peut-elle lutter contre cela ?

Il est impossible de le faire sans prendre des vies civiles, mais cela doit rester proportionné, également dans notre propre intérêt. À supposer qu’il devienne moral de tuer tous ces innocents et que nous ayons réellement le droit de nous défendre de cette manière, que se passera-t-il ensuite ? Car, en dehors de toute considération morale, nous devons aussi penser aux conséquences. Que pensez-vous qu’il va se passer ? Ces gens vont-ils prendre Israël dans leur cœur parce que nous avons chassé le Hamas ? Cela va-t-il conduire à un mouvement de paix à Gaza ? Bien sûr que non ! Cela génère une nouvelle génération qui nous haïra profondément et qui voudra nous combattre violemment.

Cette conversation, qui porte sur la sécurité d’Israël, a-t-elle lieu ?

Seulement dans de très petites bulles, et aujourd’hui malheureusement moins que jamais. Cette société vit avec un éléphant au milieu de sa vie, maisnous ne parlons pas de l’occupation et elle n’existe donc pas. Malheureusement, la violence est le seul signal que nous recevons pour réveiller les gens et leur montrer qu’il y a aussi des Palestiniens. C’est une conclusion très déprimante, mais elle est vraie. S’ils restent bien sagement derrière leur mur et que nous n’entendons pas parler d’eux, personne ici en Israël ne se soucie de Gaza.

Mais expliquez-moi cela : je connais les Israéliens comme des personnes extrêmement chaleureuses et généreuses qui aiment la vie, se soucient de la démocratie et veulent aider les autres dans le monde entier lorsqu’ils le peuvent.

Ce n’est malheureusement pas nouveau. Les mêmes soldats israéliens qui se rendent en Turquie pour sauver un enfant après un tremblement de terre peuvent tirer sur un enfant en Cisjordanie un jour plus tard sans se sentir coupables. Si vous voulez maintenir une occupation, les personnes occupées doivent être déshumanisées, sinon vous devenez fou. Nous déshumanisons les Palestiniens depuis des décennies, car si nous cessons de les considérer comme des personnes comme vous et moi, tout devient beaucoup plus simple. Il n’est alors plus nécessaire de prendre en compte les droits de l’homme ou le droit international. Si vous sauvez un enfant après les inondations aux Philippines, vous avez sauvé une vie humaine. Un enfant palestinien n’est pas un être humain.

Si vous parlez aux gens en Israël, ils ont vraiment peur : comme si, ici aussi à Tel Aviv, un combattant du Hamas pouvait sortir d’un tunnel à tout moment pour les tuer et kidnapper leurs enfants. Comment expliquez-vous cette peur ?

Elle nous est inculquée presque avec le lait de nos mères. L’Holocauste est bien plus présent dans cette société que les étrangers ne le pensent, et nous nous répétons sans cesse que nous sommes en danger. Nous sommes petits et faibles, comme David, et nous sommes confrontés à un Goliath. Or, dans la plupart des cas, ce n’est pas du tout vrai. Lorsqu’il s’agit des Palestiniens, ils sont le petit David faible et nous sommes nous-mêmes le Goliath.

Bien sûr, une partie de cette peur est justifiée. Dans les premiers jours qui ont suivi l’attentat, j’ai moi aussi craint qu’il ne conduise à une guerre régionale, voire à une guerre mondiale. La réalité peut être très effrayante dans cette région. Mais une autre partie de la peur est manipulée. La peur peut être très bonne pour les gouvernements, pour les dirigeants totalitaires. Après tout, la peur unit énormément les gens. C’est ainsi que nous disons en chœur que le monde entier est contre nous, que le monde entier est antisémite. Il n’y a que la peur, la peur, la peur.

Alors qu’en réalité, le monde est ridiculement bienveillant à l’égard d’Israël. Lorsque la Russie a envahi la Crimée, des sanctions ont été imposées dans la semaine. Israël occupe les terres palestiniennes depuis 1967, et la simple évocation de sanctions est scandaleuse.

Ce n’est pas ainsi que Levy a toujours envisagé la situation. En 1974, alors qu’il était jeune homme, il a été enrôlé dans l’armée israélienne, où il a travaillé comme reporter pour la radio de l’armée israélienne. De 1978 à 1982, M. Levy a travaillé comme assistant de Shimon Peres, à l’époque chef du Parti des travailleurs israéliens, puis il a commencé à écrire pour Haaretz. Lorsqu’il s’est rendu en Cisjordanie en tant que reporter et qu’il a vu comment les colons coupaient les oliviers appartenant aux agriculteurs palestiniens et comment les femmes palestiniennes étaient maltraitées aux postes de contrôle par les soldats israéliens, il pensait toujours qu’il s’agissait de pommes pourries, d’exceptions. «J’étais jeune et j’ai subi un lavage de cerveau», a déclaré M. Levy lors d’une précédente interview. Il m’a fallu beaucoup de temps pour comprendre qu’il s’agissait d’une politique gouvernementale délibérée».

Après l’attaque du Hamas, des personnes extérieures à Israël, y compris des alliés comme les États-Unis, ont parlé de l’importance d’un processus de paix. Pensez-vous que ce désastre d’après-guerre puisse mener au dialogue ?

«En Israël, je ne vois pas cela se produire. Je l’espère, mais tous mes espoirs reposent sur la communauté internationale, parce qu’en Israël, il y a un grand manque de pensée rationnelle. Nous sommes trop émotifs, trop nationalistes et nous sommes coincés dans notre rôle de victime.»

Même si le Premier ministre Netanyahou partait et qu’un gouvernement moins à droite était élu ?

Je suis désolé, non, mais Netanyahou n’est pas le problème. Le problème est bien plus profond. Même des gens de l’opposition, comme Yair Lapid ou Benny Gantz, veulent que l’occupation se poursuive jusqu’à la fin de l’année.

Malheureusement, il n’y a pas de leader capable de prendre les devants. Un leader courageux, qui puisse dire au peuple : «Trop c’est trop, nous avons déjà tant essayé, et cela n’a jamais fonctionné, nous ne pouvons plus compter sur notre armée, et les États-Unis ne nous protégeront pas éternellement. Nous n’avons pas d’autre choix que de nous asseoir avec les Palestiniens».

Mais je ne vois pas un tel leadership. Ni chez nous, en Israël, ni chez les Palestiniens. Certainement pas ceux qui sont sur la scène, mais malheureusement pas non plus dans les coulisses».

C’est extrêmement déprimant. Vous n’avez vraiment aucune lueur d’espoir?

«Bien sûr, je garde espoir, mais je ne vois pas d’où cela peut venir, si ce n’est de la communauté internationale. Et bien sûr, dans cette région, au Moyen-Orient, il faut toujours être assez réaliste pour croire aux miracles.

*Source : Réseau international

Version originale : https://www.volkskrant.nl/buitenland/journalist-gideon-levy-heeft-weinig-hoop-voor-israel-we-zitten-vast-in-onze-slachtofferrol~b6f60939/

Lire aussi - Articles de Gideon Levy sur France-Irak Actualité : ICI