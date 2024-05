LIBYE : «UN SILENCE COMPLICE»?

Par Robert Charvin (revue de presse : La Voix de la Libye)*

Le Cheikh Ali Misbah Abu Sabiha, personnalité de premier plan de la Libye du Sud, vient d’être arrêté. Cet homme de plus de 80 ans est le chef du Conseil suprême des tribus, villes et villages du Fezzan, membre du Comité libyen de réconciliation nationale qui travaille sous la supervision du Conseil présidentiel et sous les auspices de l’Union africaine.

Cette arrestation arbitraire menée par les autorités de l’Est de la Libye semble « s’expliquer » par son soutien à l’équipe politique de Saïf al-Islam Kadhafi et par le fait qu’il se soit prononcé en faveur de la déclaration publiée à Zintan en avril 2024 au nom du peuple et des tribus de Zintan. Cette déclaration appelle à l’unification des efforts des Libyens pour sauver le pays face aux innombrables dangers qui l’entourent, à une accélération pour la tenue des élections présidentielles et parlementaires de manière simultanée, sans exclure aucun parti.

Cette arrestation ne fait qu’aggraver la division du pays et est une mesure répressive de plus qui empêche les Libyens de s’engager dans une réconciliation nationale. Mais le pire est le silence complice des ambassades occidentales et des pays responsables du désastre que connaît la Libye depuis plus d’une décennie ; c’est aussi le silence habituel des grands médias européens, la lenteur de réaction voire le mutisme des partis progressistes, la passivité des citoyens européens peu au fait de la réalité libyenne.

Tous les Etats occidentaux se prononcent pourtant officiellement pour l’unité du pays et pour des élections favorables à la paix civile, à la reconstruction d’un Etat, à la stabilité de la région, au développement social et économique dont le peuple a besoin.

Le Comité international de solidarité avec le peuple libyen demande la libération du Cheikh Ali Misbah Abu Sabiha, une prise de position des Etats occidentaux directement concernés et l’intervention des citoyens auprès de leurs ambassades afin de mettre fin à une opération qui menace l’organisation des élections à une date prochaine en Libye.

Fait à Paris le 23 avril 2024

Robert Charvin, ancien avocat au barreau de Nice, a été doyen de la Faculté de droit et des sciences économiques de Nice-Sophia-Antipolis. Il est l'auteur de nombreux ouvrages universitaires et littéraires.

*Source : La Voix de la Libye

Articles de Robert Charvin sur France-Irak Actualité :