“African Lion 2024” : Washington appelle l'armée libyenne à participer aux exercices

Par Zoubida Senoussi (revue de presse : Hespress – 4 mai 2024)*

Hespress a appris d’une source militaire officielle libyenne que “les Etats-Unis ont envoyé une invitation à l’état-major général de l’armée libyenne à Tripoli pour participer aux manœuvres African Lion 2024 qui seront accueillies ce mois-ci par le Maroc”, ajoutant que « des responsables militaires, des représentants du commandement militaire américain en Afrique (AFRICOM) ont récemment effectué une visite en Libye à cet égard ».

La source qui s’est entretenue avec Hespress a expliqué que “la Libye souhaite être présente dans de tels forums, car elle cherche à prouver sa présence et sa capacité à contribuer aux efforts de sécurité dans la région, compte tenu des grands défis auxquels sont confrontées la région de l’Afrique du Nord et du Maghreb”, semblable au déclenchement de guerres et de divisions dans plusieurs pays africains.

La même source militaire a souligné que “l’état de fluidité sécuritaire et de division politique que connaît l’État libyen est tel que le gouvernement de Tripoli cherche, à travers ses armes militaires, à être fortement présent dans de telles manœuvres afin de contribuer à la sécurité internationale et faire face aux menaces sécuritaires auxquelles est confrontée la région”.

Il convient de noter que l’armée américaine a annoncé dans un communiqué la participation d’environ 700 soldats de la Garde nationale aux exercices « African Lion 2024 ».

Un responsable militaire américain a confirmé que « les exercices multinationaux tels que l’African Lion permettent de travailler côte à côte avec des partenaires internationaux, de renforcer l’interopérabilité entre les forces armées des pays participants et de démontrer leur efficacité ».

L’exercice African Lion 2024 est une manifestation de la stratégie de défense contemporaine, où la force militaire est utilisée non seulement pour sécuriser, mais encore pour stabiliser et soutenir les nations partenaires. A travers cet engagement renouvelé, le Commandement américain pour l’Afrique et ses alliés réaffirment leur engagement en faveur de la paix, de la sécurité et de la coopération régionale et internationale.

Depuis sa première édition en 2007, le Maroc a joué un rôle central dans l’organisation et la mise en œuvre de l’African Lion, affirmant sa position comme un allié stratégique clé des États-Unis et un acteur majeur de la sécurité régionale en Afrique. Le Maroc, avec ses vastes étendues désertiques et ses installations militaires modernes, offre un terrain idéal pour des manœuvres complexes et des simulations de combat réalistes, essentielles pour tester la capacité des forces à opérer dans des environnements exigeants.

Pour l’édition 2024, les Forces Armées Royales (FAR) du Maroc ne se contentent pas de participer: elles sont au cœur de l’action, testant des technologies de pointe telles que le lance-missile antichar Javelin. Cette initiative n’est pas seulement un moyen de renforcer l’arsenal marocain, mais également une opportunité d’intégrer les FAR dans des opérations multinationales complexes, améliorant ainsi leur interopérabilité avec d’autres forces armées, notamment celles des pays de l’OTAN.