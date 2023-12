Jeux des BRICS à Kazan - Poutine lance les invitations

Revue de presse : Francs Jeux.com (19 décembre 2023)*

A quelques jours de la fin de l’année, Vladimir Poutine tient à assurer lui-même la promotion des événements sportifs organisés par la Russie en 2024. Le chef du Kremlin s’est adressé par vidéo, lundi 18 décembre, aux pays membres de la Communauté des Etats indépendants (CEI) pour les inviter à participer massivement aux Jeux du Futur et aux Jeux des BRICS, deux rendez-vous multisports prévus l’an prochain à Kazan. « La ville russe de Kazan accueillera en février prochain les Jeux de l’avenir, qui combinent les sports traditionnels et les cybersports, et plus tard, en juin, les Jeux des BRICS, a expliqué Vladimir Poutine dans son message vidéo. Nous attendons des athlètes représentant les États membres de la CEI qu’ils participent activement à ces compétitions. » Créée en 1991 par la Russie et la Biélorussie, la Communauté des Etats indépendants compte neuf des quinze anciennes républiques soviétiques, dont le Kazakhstan, l’Azerbaïdjan et l’Ouzbékistan. Pour rappel, les premiers Jeux du futur se disputeront à Kazan du 21 février au 3 mars 2024. Leur programme s’annonce comme un mélange de disciplines traditionnelles et de sports électroniques. Les compétitions seront dotées d’un pactole de 25 millions de dollars. Les Jeux des BRICS se dérouleront également à Kazan, du 12 au 23 juin. Ils rassembleront 25 sports.

*Source : Francs Jeux.com

Sur le même sujet, lire aussi :

Russie: les jeux BRICS pour concurrencer les JO Paris 2024

Juin 2924 : La Russie confirme ses Jeux des BRICS