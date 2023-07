Juin 2924 : La Russie confirme ses Jeux des BRICS

Plus de doute possible : la Russie accueillera bien l’an prochain une nouvelle compétition internationale multisport, les Jeux des BRICS. Le ministre des Sports, Oleg Matytsin, l’a confirmé à l’occasion d’une session dédiée au sport organisée pendant le Sommet Russie-Afrique. Il a précisé que l’événement se déroulera à Kazan, du 20 au 23 juin 2024. Il rassemblera 25 sports, avec des compétitions organisées sur 12 sites sportifs. « Nous avons reçu la confirmation de Kazan d’accueillir les Jeux des BRICS du 20 au 23 juin, a déclaré Oleg Matytsin, cité par l’agence TASS. Nous inviterons des équipes nationales mais aussi des délégations d’autres pays. » L’idée de créer des Jeux des BRICS – un groupe de cinq pays composé depuis 2011 du Brésil, de la Russie, l’Inde, la Chine et l’Afrique du Sud – est née en mai dernier, lorsque Vladimir Poutine a demandé au gouvernement russe de lui soumettre des propositions pour l’organisation d’un tel événement en 2024. Depuis, les choses n’ont pas trainé. Oleg Matytsin a insisté : les Jeux des BRICS ne doivent pas devenir une compétition de substitution, destinée à combler le trou laissé par la suspension des athlètes russes des compétitions internationales, mais un nouvel événement sans relation avec le contexte géopolitique. Pour cette raison, ils ne doivent par interférer avec le calendrier sportif international.

*Source : Francs Jeux.com

