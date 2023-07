Kissinger ne s’est pas rendu en Chine pour y prendre des vacances

Le président chinois Xi Jinping s’est entretenu avec l’ancien secrétaire d’État américain Henry Kissinger à Pékin le 20 juillet 2023. Photo : Xinhua

Giorgos Lexouritis (revue de presse : Commun Commune – 26 juillet 2023)*

POURQUOI UN HOMME DE 100 ANS AYANT DE GRAVES PROBLÈMES DE SANTÉ DEVRAIT-IL FAIRE UN VOYAGE D'AVENTURE EN CHINE ?

Le voyage de Kissinger en Chine comme précurseur de la troisième guerre mondiale ?????

Henry Kissinger, âgé de 100 ans, s'est rendu en Chine. Pourquoi un centenaire ayant de graves problèmes de santé ferait-il un voyage aussi dangereux. Ce voyage particulier et très dangereux n'avait rien à voir avec la dette étasunienne, ni avec la guerre commerciale, ni même avec Taïwan. Kissinger et Xi, derrière des portes closes, ont discuté de quelque chose qui nous affectera tous. La plus grande menace pour le monde aujourd'hui n'est pas la Chine, mais la dette étasunienne. Une dette colossale de 31,4 trillions de dollars.

Le prix des obligations américaines s'effondrera inévitablement, ce qui portera un coup nucléaire à l'économie de nombreux pays.

Des centaines de millions d'emplois et des milliers de milliards de dollars de retraites disparaîtront.

La chose la plus évidente à faire est donc que Kissinger demande à la Chine de l'aider à prévenir une telle éventualité.

Lorsque Xi Jinping a entamé son 1er mandat, on lui a dit que l'économie chinoise ne pourrait pas résister à un éventuel krach des obligations étasuniennes.

La campagne visant à désendetter la Chine des obligations étasuniennes a commencé en 2013 et constitue la priorité absolue du dirigeant chinois.

Xi Jinping est tellement acquis à cette cause qu'il n'a pas hésité à pousser les deux plus grands promoteurs immobiliers chinois à la faillite en 2021.

Certains ont soutenu à l'époque que Xi avait commis une erreur fatale.

Il y a quelques années, quelques mois avant que la pandémie n'éclate, vers la fin de l'année 2018, tout le monde en Chine était dans un état d'euphorie. Une euphorie qui rappelle 1999 et la bourse en Grèce...

Les entreprises empruntaient comme des fous pour se développer. Les prix des logements étaient exorbitants.

C'était un désastre qui allait inévitablement se produire à une échelle ingérable.

C'est là qu'est apparu le génie du dirigeant chinois qui, contrairement aux actions malencontreuses du gouvernement chinois en 2008, a pris une mesure magistrale :

Il a fait éclater les "bulles" financières et immobilières chinoises de manière contrôlée ! Ainsi, le gouvernement chinois a neutralisé une bombe financière à retardement qui aurait causé des destructions incalculables à un moment géopolitique extrêmement critique.

Et pourtant, les analystes occidentaux ont insisté sur le fait que le pourquoi chinois conduisait la Chine à l'effondrement économique !

Revenons au voyage de Kissinger.

Si un homme de 100 ans doit rester dans un avion pendant 14 heures, il aura besoin d'une équipe médicale complète avec lui.

Kissinger a mis sa santé en danger, Il a littéralement mis sa propre vie en danger pour se rendre en Chine. Surtout nous, les Grecs, qui avons été victimes d'un homme impitoyable comme Kissinger, nous payons encore aujourd'hui les conséquences de ses actes avec la Chypre ensanglantée, nous savons que ses actions sont très calculées.

La Chine a passé la dernière décennie à s'isoler de l'inévitable krach des obligations étasuniennes.

La Chine ne va donc pas relancer l'économie étasunienne pour éviter un effondrement des obligations, comme elle l'a fait en 2008.

Mais si l'économie étasunienne risque de s'effondrer, la seule issue sera la guerre.

Kissinger s'est donc rendu à Pékin pour discuter de la possibilité d'une guerre mondiale.

Le voyage de Kissinger à Pékin n'avait qu'un seul but : discuter de la façon de minimiser les dégâts lorsque (et non si) une guerre éclatera entre la Chine et les États-Unis.

Kissinger, après tout, connaît l'ancien proverbe chinois - 危机 :

Là où le danger guette, l'opportunité guette.

La menace d'une guerre en Chine ne pouvait être brandie que par un homme comme Kissinger, que les Chinois respectent. Aucun responsable étasunien n'oserait menacer la Chine d'une guerre mondiale si la pression sur les obligations étasuniennes se poursuivait. L'époque où les États-Unis pouvaient faire chanter la Chine est révolue.

Mais Kissinger a pu faire passer cette menace particulière pour une admonestation et un conseil amical, qui n'engagent d'ailleurs pas l'État officiel étasunien.

Ce que l'on ignore probablement en Occident, en revanche, c'est que les forces armées chinoises, de 1999 à aujourd'hui, ont été déployées selon un seul scénario. Un conflit avec les États-Unis !

La guerre mondiale pour la Chine n'est donc pas une menace, mais la conclusion organisée d'une lutte longuement préparée.

C'est précisément la raison pour laquelle Xi a répondu avec condescendance au maître chanteur trop enthousiaste, Henry Kissinger.

*Source : Commun Commune

Article transmis par Alex Moumbaris