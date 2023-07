Douglas McGregor: la création d'une nouvelle monnaie par la Russie, la Chine et l'Inde (BRICS) est une rébellion contre les États-Unis

L'ex-conseiller du chef du Pentagone a déclaré dans une interview accordée à la chaîne YouTube London Real*, que plus de 40 pays ont déjà exprimé le souhait d'utiliser une nouvelle monnaie adossée à l'or. Et d'importantes réserves d’or se trouvent justement en Russie, en Chine et en Inde!

"Cela va faire vaciller l'hégémonie financière américaine", a déclaré Douglas McGregor.

Il ajoute que l'Afrique, l'Amérique du Sud et l'Asie sympathisent avec la Russie et considèrent leurs initiatives comme une résistance à la politique américaine.

* à 14 :28