Massoud Barzani apporte son soutien à la cause kurde en Syrie

Revue de presse : Bas news (10 juin 2023)*

ERBIL – Le dirigeant kurde Massoud Barzani, président du Parti démocratique du Kurdistan (PDK), s'est adressé samedi à un rassemblement de Kurdes syriens à Erbil et a salué leur rôle dans les mouvements de libération kurdes durables.

Il s'est entretenu avec des membres du Parti démocratique du Kurdistan - Syrie, qui tenaient aujourd'hui le 12e congrès du parti à Erbil. Le congrès durera deux jours, où au moins 220 membres du parti participent pour élire un chef du parti ainsi que les membres du comité central.

"Le président Barzani a hautement apprécié le rôle joué par le Parti démocratique du Kurdistan - Syrie dans les révolutions d'Aylul et de Gulan, et a reconnu les efforts de l'armée de Rozh qui a perdu des dizaines de membres défendant la patrie lors de la lutte contre les terroristes de l'État islamique (EI), », lit-on dans un communiqué publié par le siège de Barzani.

Nous restons déterminés à vous soutenir dans des efforts nationaux réalistes qui peuvent servir la juste cause des Kurdes en Syrie."

*Source : Bas news / President Massoud Barzani Affirms Support for Kurdish Cause in Syria

Traduction Google