L’armée israélienne porte délibérément le conflit palestinien à son paroxysme

Par Jean Shaoul (revue de presse : WSWS – 8 mai 2023)*

Les actions provocatrices et criminelles des forces de sécurité portent le conflit israélo-palestinien à son paroxysme, les analystes prédisant une nouvelle intifada ou un soulèvement palestinien.

Ces derniers jours, les forces de sécurité ont tué au moins quatre Palestiniens qu’elles accusent d’avoir tué des citoyens israéliens, sans même avoir tenté de les arrêter, de les inculper formellement et de les traduire devant les tribunaux.

Ces exécutions désormais routinières, menées lors d’attaques de masse qui terrorisent la population locale, font fi de toutes les normes de la justice bourgeoise, y compris celle de l’innocence jusqu’à preuve du contraire. Elles sont soutenues par la coalition d’extrême droite du Premier ministre Benjamin Netanyahou, par toutes les factions de l’élite politique sioniste – laïques et religieuses – et par le système judiciaire israélien, y compris la Cour suprême.

Jeudi matin, 200 soldats, y compris des unités infiltrées, ont fait une descente dans la vieille ville de Naplouse, dans le nord de la Cisjordanie, tuant par balles Muath Masri, Ibrahim Jabr et Hasan Qatnani et blessant quatre autres personnes. Les trois hommes étaient membres des Brigades Qassam, la branche armée du Hamas, le groupe affilié aux Frères musulmans qui contrôle l’enclave assiégée de Gaza. Ce n’était que l’une des attaques d’assassinat menées quasi quotidiennement par Israël en Cisjordanie.

Un porte-parole de l’armée a affirmé que deux des hommes avaient perpétré l’attentat dans la vallée du Jourdain le 7 avril, qui a tué une femme israélo-britannique et deux de ses filles qui vivaient dans une colonie voisine – l’une des quelque 200 colonies construites sur des terres palestiniennes illégales au regard des lois internationales –, mais il n’a rien dit au sujet du troisième et des deux blessés. Les Brigades Qassam ont déclaré que les trois femmes avaient été abattues en représailles aux attaques israéliennes contre les fidèles de la mosquée al-Aqsa, à Jérusalem-Est occupée, pendant le ramadan.

Selon le Croissant-Rouge palestinien, quelque 166 personnes ont été blessées lors de l’attaque de mercredi, principalement par l’inhalation de gaz lacrymogènes, tandis que quatre personnes ont été touchées par des tirs à balles réelles. L’intensité de l’assaut et les affrontements féroces avec les combattants palestiniens ont contraint les écoles à suspendre les cours.

Mercredi également, Israël a tiré des missiles sur Gaza, tuant Hashil Mubarak, 58 ans, et blessant cinq autres personnes dans la ville de Gaza, ce qui dément l’affirmation de Tel-Aviv selon laquelle les 16 cibles étaient des sites militaires de la milice. L’attaque israélienne faisait suite à des tirs de roquettes en provenance de Gaza qui ont blessé trois ressortissants étrangers dans la ville de Sderot, dans le sud du pays. Les roquettes avaient été tirées de Gaza en réponse à la mort, mardi, de Khader Adnan, un prisonnier palestinien de 44 ans qui avait entamé une grève de la faim depuis 86 jours pour protester contre sa détention dans une prison israélienne.

Khader Adnan, originaire du village cisjordanien d’Arraba, près de Jénine, était bien connu pour sa défiance à l’égard des autorités israéliennes, ayant passé environ huit ans en détention, la plupart du temps sans avoir été inculpé ni jugé. Il avait entamé six grèves de la faim – 25 jours en 2004, 66 jours en 2011 et 2012, 55 jours en 2015, 58 jours en 2018 et 25 jours en 2021 – afin d’obtenir sa libération.

Ces ordres de détention sans inculpation ni jugement, généralement délivrés pour des périodes de six mois, peuvent être renouvelés indéfiniment, tandis que les avocats ne sont pas autorisés à prendre connaissance des éléments de preuve retenus contre eux. Selon l’association israélienne HaMoked, le nombre de Palestiniens actuellement détenus sans inculpation ni jugement est passé à plus de 1.000, soit le chiffre le plus élevé depuis la seconde intifada.

Cette fois-ci, un tribunal militaire israélien a inculpé Adnan d’«infractions liées au terrorisme», l’accusant d’être un membre important d’une organisation interdite, le Jihad islamique palestinien. Malgré un taux de condamnation de près de 100 pour cent pour les Palestiniens devant les tribunaux militaires israéliens, Adnan n’a pas eu de procès.

Il est décédé après s’être vu refuser tout traitement médical ou toute visite de sa famille. Une cour d’appel militaire avait refusé sa libération quelques jours avant sa mort. Les autorités pénitentiaires ont prétendu, en mentant, qu’il avait refusé un traitement médical.

La mort d’Adnan a suscité une grande colère en Cisjordanie, où plusieurs villes ont décrété des grèves générales. Il est le premier Palestinien à mourir au cours d’une grève de la faim depuis près de 40 ans, ce qui porte à 237 le nombre de prisonniers palestiniens décédés en détention israélienne depuis 1967.

Israël a jusqu’à présent refusé de remettre son corps à sa famille pour qu’elle l’enterre, tout comme les corps de centaines de Palestiniens morts en prison ou tués lors d’incidents de sécurité, une politique approuvée par la Cour suprême en 2019.

Le mois dernier, Al-Haq et Addameer, deux grandes organisations palestiniennes de défense des droits de l’homme, ont fourni des preuves au rapporteur spécial du Conseil des droits de l’homme des Nations unies sur les traitements cruels et dégradants infligés par Israël aux prisonniers palestiniens et sur les efforts déployés pour dissimuler ces crimes. Ils ont déclaré que le personnel médical des prisons israéliennes donnait le feu vert pour interroger les détenus palestiniens, ignorant les preuves de torture sur leurs corps. Ils ont souligné les «limites imposées par le gouvernement israélien aux traitements médicaux» qui ont causé la mort de prisonniers au fil des ans.

Le ministre fasciste israélien de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, a intensifié le traitement brutal des prisonniers palestiniens, en limitant le temps pendant lequel ils peuvent utiliser les douches, en leur servant du pain rassis et congelé, en effectuant des descentes et des fouilles fréquentes dans les cellules et en augmentant le recours à l’isolement cellulaire. Le Parlement est actuellement saisi d’un projet de loi qui autoriserait l’exécution des Palestiniens qui tuent des Israéliens.

Jeudi, lors d’un autre incident, des soldats ont abattu une jeune femme de 26 ans, Iman Ziyad Odeh, sous prétexte qu’elle avait poignardé un soldat, qui a été légèrement blessé lors de l’incident, dans la ville de Huwara, près de Naplouse. En février, Huwara a été le théâtre d’un pogrom perpétré par des centaines de colons israéliens après que deux Israéliens ont été abattus, alors qu’ils traversaient la ville en voiture.

Les forces armées et la police ne sont pas les seules à jouer le rôle de juges et de bourreaux. Les civils israéliens vivant dans les colonies de Cisjordanie occupée le font également, et ce en toute impunité. Le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations unies a enregistré au moins 2.955 attaques de colons, au cours desquelles au moins 22 Palestiniens ont été tués et au moins 1.258 autres, blessés, entre 2010 et 2019. Selon Yesh Din, une organisation israélienne de défense des droits de l’homme, seulement 7 pour cent des attaques de colons ont donné lieu à des poursuites pénales et seulement 3 pour cent des enquêtes ont abouti à une condamnation.

Au cours des quatre mois de cette année, l’armée israélienne a tué au moins 102 Palestiniens, dont 20 enfants, tandis que les colons ont tué cinq Palestiniens. Au moins 19 Israéliens, un Ukrainien et un Italien ont été tués au cours de la même période.

Rien de tout cela n’est suffisant pour les dirigeants fascistes israéliens. Le chef du Pouvoir juif, Ben Gvir, a qualifié la réponse de l’armée de «faible» et a ordonné à sa fraction d’extrême droite, Otzma Yehudit, de boycotter les votes de la Knesset mercredi pour protester contre «la faiblesse de la réponse à Gaza». D’autres dirigeants de droite ont critiqué le gouvernement en déclarant: «Nous paierons pour la faiblesse de cette politique».

Netanyahou s’est fait l’écho de ces sentiments, félicitant l’armée pour avoir «réglé ses comptes» à Naplouse, en précisant que l’objectif n’était pas d’arrêter les Palestiniens, mais de les tuer. «Notre message à ceux qui nous font du mal et à ceux qui essaient de nous faire du mal est que cela peut prendre un jour, une semaine ou un mois, mais soyez sûrs que nous vous réglerons votre compte», a-t-il déclaré. «Peu importe où vous essayez de vous cacher, nous vous trouverons. Quiconque nous fait du mal sacrifie sa vie.»

Le chef du parti d’opposition Unité nationale, Benny Gantz, a dénoncé la faiblesse du leadership de Netanyahou, tout en vantant le précédent «gouvernement du changement», lorsqu’il dirigeait le ministère de la Défense en ce qui concerne les Palestiniens et la bande de Gaza. Ses remarques soulignent que les leaders autoproclamés des manifestations sociales qui s’opposent au «coup d’État judiciaire de Netanyahou» n’ont pas de désaccords fondamentaux avec le gouvernement d’extrême droite d’Israël.

Les Palestiniens en Israël et dans les territoires occupés restent soumis à une répression militaire féroce et à une violence effrontée de la part des justiciers et des colons, avec l’appui de la Cour suprême d’Israël. Il est impossible de défendre les droits démocratiques des Israéliens juifs tout en défendant la dictature militaire en Cisjordanie et à Gaza.

La tâche principale consiste à vaincre la direction sioniste réactionnaire du mouvement de protestation et à lutter pour unir les travailleurs arabes et juifs dans une lutte commune pour défendre l’emploi, le niveau de vie et les droits démocratiques, y compris les droits nationaux du peuple palestinien. Cela ne peut se faire que sur la base du programme et de la perspective du socialisme international.

*Source : WSWS

(Article paru en anglais le 6 mai 2023)