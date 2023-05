Le déclin de l’influence des États-Unis au Moyen-Orient entraîne l’unité régionale

La paix irano-saoudienne a été suivie de négociations saoudiennes avec le gouvernement yéménite d’Ansarallah, pour mettre fin à la guerre qui a éclaté en 2015 et a coûté la vie à environ 400.000 Yéménites

Par Robert Inlakesh (revue de presse : ISM France - 6 mai 2023)*

Depuis les années 1940, le gouvernement des États-Unis s’est opposé et a finalement contrecarré toutes les tentatives des nations du Moyen-Orient de s’unir dans l’intérêt de la région. Malgré les déclarations de Washington selon lesquelles l’intention derrière son influence hégémonique était de promouvoir la démocratie, le déclin de son pouvoir a inauguré une nouvelle vague de paix et de compromis.

Avec l’éruption de la guerre en Ukraine, en février 2022, et l’imposition de sanctions contre Moscou, ce qu’on considérait autrefois comme la puissance inégalable du régime américain a commencé à s’effondrer aux yeux du monde. Non seulement les sanctions américaines n’ont pas réussi à paralyser la Russie, mais elles ont infligé un grand revers à l’Europe, en plus d’ouvrir de nouvelles opportunités d’alliances économiques qui ne relèvent pas du domaine de Washington.

L’échec catastrophique des États-Unis, lors de son évacuation précipitée des forces d’Afghanistan, a fourni des perspectives équivalentes à celles présentes lors de son retrait de 1975 de Saigon, au Vietnam. À l’époque, le message adressé au Sud global était que la victoire contre la machine de guerre américaine était possible ; cependant, la leçon primordiale qui émanait du retrait de l’Afghanistan en 2021 était que Washington avait été débordé et cela marquait un changement d’ère.

Une vague d’unité au Moyen-Orient

Ce qui est apparu comme le choc du rétablissement des liens de la République islamique d’Iran avec l’Arabie saoudite, négocié par la Chine, a apparemment donné naissance à une vague de compromis, de négociations de paix et de renouveau des liens entre d’anciens ennemis régionaux. Le fait que Pékin ait été celui qui a facilité le rapprochement Téhéran-Riyad en dit long sur le rôle en déclin de Washington au Moyen-Orient, une région considérée pendant des décennies comme faisant partie de sa propre arrière-cour.

Les Saoudiens avaient bénéficié de la protection militaire américaine, comme on l’appelait, depuis la première guerre en Irak en 1990, leur permettant de se retrancher en Arabie saoudite et dans d’autres pays voisins, le tout sous prétexte de combattre Saddam Hussein à l’époque. Le rôle des États-Unis à travers le Moyen-Orient était de semer la division et de placer la région sous leur coupe. Le fait qu’ils aient occupé pendant si longtemps la position de seule puissance mondiale a semble-t-il poussé de nombreux États à décider de suivre leurs ordres ; car ceux qui refusaient étaient généralement envahis ou soumis à un coup d’État et à une guerre économique.

La paix irano-saoudienne a ensuite été suivie de négociations saoudiennes avec le gouvernement yéménite d’Ansarallah, pour mettre fin à la guerre qui a éclaté en 2015 et a coûté la vie à environ 400.000 Yéménites. Aujourd’hui, la Syrie est réintégrée dans le monde arabe, la Tunisie étant la dernière à rétablir officiellement les relations diplomatiques. Le ministre saoudien des Affaires étrangères, le prince Faisal bin Farhan Al Saud, est également arrivé à Damas pour rencontrer le président syrien Bachar al-Assad.

Nous avons ensuite la réouverture des relations entre le Qatar et Bahreïn, suivie d’une annonce à Doha selon laquelle le Qatar s’apprêtait à rétablir les relations diplomatiques avec les Émirats arabes unis (EAU) et à rouvrir les ambassades, après une longue et âpre dispute.

Le développement le plus important pourrait être la possibilité d’un rapprochement entre la Turquie et la Syrie. Dans le cas où Damas normaliserait officiellement ses relations avec Ankara, cela offrirait bien plus que des opportunités de relance économique à l’intérieur de la Syrie. Bien que la guerre en Syrie soit quelque peu au point mort, la présence des troupes turques dans le nord-ouest est un tampon pour que le gouvernement syrien reprenne le territoire sans règlement de paix définitif. Le plus important, cependant, est l’effet que la normalisation pourrait avoir sur le nord-est de la Syrie, où les États-Unis occupent illégalement environ un tiers du territoire syrien, avec l’aide des Forces démocratiques syriennes (SDF) dirigées par les Kurdes.

Si les relations entre la Turquie et la Syrie se rétablissent et que le président turc, Recep Tayyip Erdogan, décide de mener une autre opération militaire contre les FDS dans le nord-est de la Syrie, il est probable que les forces américaines stationnées sur ce territoire le quittent à nouveau. En 2018 et 2019, lorsque les forces turques ont envahi le territoire syrien pour combattre les groupes armés des FDS, l’armée américaine a abandonné ses alliés kurdes, craignant probablement une escalade avec son allié de l’OTAN, la Turquie. En 2019, l’incursion militaire turque a permis la capture d’une petite poche au nord de la Syrie, au cours de laquelle l’armée américaine a retiré ses militaires de Syrie avant de les renvoyer une fois l’escalade terminée. À cette époque, le gouvernement syrien avait tenté la diplomatie et envoyé ses propres troupes pour trouver une solution, mais n’avait lancé d’offensive contre aucune partie.

L’importance du tiers du territoire syrien, sous l’occupation de facto des États-Unis, est due au fait qu’il s’agit du territoire où se trouvent les terres agricoles les plus fertiles de la Syrie et 90 % de leurs ressources pétrolières. Si la Turquie et la Syrie normalisent leurs relations, alors la Turquie attaquera à nouveau les FDS, et la possibilité d’un retrait ou d’une retraite des troupes américaines sera élevée ; selon ce scénario, Damas et Ankara pourraient communiquer directement. Cela donnerait l’occasion à une offensive de l’armée arabe syrienne de reprendre ses champs pétrolifères, à un moment où toute résistance américaine serait affaiblie et probablement limitée à des frappes à distance. Après la reprise des champs pétrolifères, il n’y a aucune raison pour que les États-Unis reviennent en Syrie et organiser une guerre à grande échelle serait trop coûteux, en plus d’être impopulaire au niveau national.

L’avenir au Moyen-Orient, où la puissance américaine peut être limitée, semble s’avérer meilleur pour la stabilité et la productivité régionales en ce moment. Bien que le gouvernement de Washington se présente constamment comme le porteur de la paix, à la seconde où son pouvoir commence à reculer, il devient évident qu’il a été le plus grand obstacle à la paix au Moyen-Orient.

Robert Inlakesh est un analyste politique, journaliste et réalisateur de documentaires actuellement basé à Londres, au Royaume-Uni. Il a vécu dans les territoires palestiniens occupés et travaille actuellement avec Quds News et Press TV. Il est le réalisateur de Steal of the Century: Trump’s Palestine-Israel Catastrophe. Suivez-le sur Twitter.

*Source : ISM France

Article original en anglais sur Al-Mayadeen / Traduction MR.