Maroc-Israël: hausse des échanges commerciaux de 258% au premier trimestre 2023

Selon les données du Bureau central israélien des statistiques, reprises par l’Abraham Accords Peace Institute, le volume des échanges commerciaux entre le Maroc et Israël s’est élevé à 25,1 millions de dollars au premier trimestre 2023, dont 13,8 millions pour le seul mois de janvier.

Par Hajar Kharroubi (revue de presse : Le 360.ma – 8 mai 2023)*

Les échanges commerciaux entre le Maroc et Israël se sont chiffrés à 25,1 millions de dollars au premier trimestre 2023, en augmentation de 258,57% par rapport aux trois premiers mois de 2022, indique le think tank américain The Abraham Accords Peace Institute (AAPI) dans sa dernière newsletter.

Janvier fut le mois le plus faste de ce premier trimestre, durant lequel les échanges commerciaux se sont chiffrés à 13,8 millions de dollars, soit une hausse de 626% en glissement annuel. Cette tendance positive démontre la consolidation des relations économiques entre les deux pays. En effet, depuis la réactivation des mécanismes de coopération en 2020, le Maroc et Israël ont multiplié les initiatives pour renforcer leurs échanges commerciaux, démarche qui a visiblement porté ses fruits.

En 2022, le volume des échanges commerciaux entre le Maroc et Israël s’est élevé à environ 180 millions de dollars, soit une augmentation de 160% par rapport au volume des échanges entre les deux pays en 2020.

Le total des exportations israéliennes vers le Maroc était d’environ 40 millions, portant principalement sur les produits chimiques (43%), les machines (19%), et les produits de transport (15%). Le Maroc a, de son côté, exporté vers Israël en 2022 un total de 140 millions de dollars, notamment des produits textiles (59%), des produits frais et des produits alimentaires (36%).

Une mission économique dans le pipe

Pour consolider les échanges commerciaux entre les deux pays, rappelons que plusieurs accords ont été signés, que ce soit entre les ministères ou les organisations patronales respectifs. L’ouverture d’une mission économique israélienne au Maroc est également en préparation, comme signalé par le ministre israélien de l’Économie et de l’Industrie, Nir Barkat, qui était en visite de travail au Royaume à l’occasion du 15ème Salon international de l’agriculture au Maroc (SIAM). L’objectif de cette mission est de renforcer les relations d’affaires entre les entreprises israéliennes et marocaines.

*Source : Le 360.ma