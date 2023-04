Cisjordanie occupée et Gaza commémorent la Journée de la Terre palestinienne

Par AlAhed avec PressTV (revue de presse – 31 mars 2023)*

Le peuple palestinien a commémoré jeudi le 47e anniversaire de la Journée de la Terre, célébrée le 30 mars de chaque année, en hommage à la lutte contre l'oppression des colons israéliens et à l'appel à la liberté, à la justice et à l'égalité.

Quelques milliers de personnes ont manifesté jeudi dans la bande de Gaza, en Cisjordanie et à Qods-Est occupées pour commémorer la Journée de la Terre, qui a été déclarée en souvenir des événements du 30 mars 1976, lorsque la population palestinienne s'est révoltée contre la décision de l'entité sioniste de confisquer de grandes quantités de terres palestiniennes.

Selon des sources d'information, des centaines de Palestiniens ont défilé sur leurs terres près de la clôture, à l'est de la ville de Gaza, pour marquer la Journée de la Terre, en portant des drapeaux palestiniens et en scandant leur droit au retour sur leurs terres, garanti par la communauté internationale.

Les sources ont ajouté que l'armée israélienne a tiré de nombreuses balles réelles et des gaz lacrymogènes sur les manifestants.

Des sources médicales ont déclaré que cinq Palestiniens ont été blessés, dont trois ont reçu des balles de l'armée israélienne.

Elles ont ajouté qu'au moins 100 Palestiniens souffraient des effets graves de l'inhalation de gaz lacrymogènes.

La Journée de la Terre palestinienne fait référence aux événements de mars 1976, lorsque six citoyens palestiniens ont été tués et des centaines d'autres blessés par l'armée israélienne alors qu'ils manifestaient contre la confiscation par «Israël» de leurs terres dans la région de Galilée. Ce jour-là, les Palestiniens - appelés «Arabes de 48» - se sont déclarés partie prenante du peuple palestinien et de sa lutte.

La lutte pour la terre n'a pas cessé

«Le principal problème et notre lutte contre l’entité sioniste était, est et sera la terre, et nous souffrons toujours de politiques racistes dans tout ce qui concerne la terre et le logement», a déclaré l'un des organisateurs des manifestations, cité par le site d'information palestinien Arab48.

«La lutte pour la terre n'a pas cessé. En effet, le conflit palestinien avec Israël et le mouvement sioniste tout au long de l'histoire a été centré sur la terre», a déclaré l'historien Johnny Mansour, évoquant l'importance de l'héritage de la Journée de la Terre.

L'unité nationale est une nécessité

Par ailleurs, le chef du mouvement du Jihad islamique de la Palestine Khalid al-Batch a mis en garde contre les tentatives israéliennes de judaïser les villes palestiniennes de Cisjordanie occupée.

«Cette année, la Journée de la Terre intervient à un moment où l’entité sioniste lance les attaques les plus barbares contre notre peuple. Je préviens l'ennemi de la colère de notre révolution et de notre résistance», a-t-il déclaré.

Le chef du Jihad islamique a souligné que «l'approbation par Israël de la formation d'une garde spéciale visera principalement les Palestiniens et conduira à de nouveaux massacres».

Lundi, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a annoncé l'approbation de la formation d'une garde spéciale sous la supervision du ministre d'extrême droite Itamar Ben-Gvir.

Dans le même temps, des groupes palestiniens ont déclaré dans un communiqué commun que la Journée de la Terre «constitue un choc historique pour l'entité sioniste».

«Notre peuple palestinien a prouvé qu'après près de trois décennies d'occupation et de régime militaire injuste, il reste inébranlable et s'accroche à sa terre, à son histoire et à son identité nationale, quel que soit le temps nécessaire, et il reste un peuple uni autour de ses droits nationaux historiques inaliénables sur la terre de Palestine», indique la déclaration.

La Journée de la Terre de cette année coïncide avec le fait que le peuple palestinien est confronté à l'étape la plus dangereuse de l'histoire de sa cause, «alors que le régime israélien le plus raciste, le plus extrémiste et le plus criminel de l'histoire de l'occupation a pris ses fonctions».

«Le régime israélien a eu recours à diverses méthodes de meurtres et d'assassinats les plus odieux. Il poursuit la judaïsation des terres et des villes palestiniennes, encourage les colons à continuer à profaner les sanctuaires et à prendre d'assaut la mosquée al-Aqsa en attaquant les fidèles dans les lieux de culte», indique le communiqué.

«Israël» a saisi 2,3 millions de dounams de terres

Par ailleurs, le Land Research Center (LRC) de la Society for Arab Studies a déclaré que l’entité israélienne avait saisi 2,3 millions de dounams de terres palestiniennes en Cisjordanie occupée.

Dans un communiqué publié jeudi, le centre de recherche souligne qu'«Israël» a utilisé ces dounams saisis pour la construction de 572 colonies et avant-postes, où vivent actuellement quelque 850 000 colons, en violation des résolutions internationales contre la construction de colonies.

Au cours de l'annexion israélienne, «Israël» a démoli 12 350 maisons palestiniennes et déraciné plus de 2 000 000 d'oliviers pérennes, a ajouté la même source.

*Source : AlAhed