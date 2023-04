Partenariat Russie-Chine : En quoi est-il utile à l’Afrique ?

Par Oleg Pavlov (revue de presse : Réseau international - 30 mars 2023)*

Le président Xi Jinping a effectué une visite historique en Fédération de Russie du 20 au 23 mars. Cette visite a été riche en événements et en symboles, qui seront analysés par les politologues pendant longtemps. Il est néanmoins clair aujourd’hui que cette visite a marqué le début d’une transformation profonde de l’ensemble du système des relations internationales, qui aura un impact direct sur le continent africain.

La structure même de la visite et la manière dont elle a été organisée montrent qu’elle a été conçue et réalisée par les deux parties exactement comme prévu : le dirigeant chinois est venu à Moscou pour sa première visite d’État depuis sa réélection ; son arrivée a été précédée d’un échange d’articles conceptuels par les dirigeants russes et chinois, dans lesquels ils ont essentiellement annoncé le début d’une nouvelle ère dans les relations internationales ; au cours de la visite, les parties ont échangé des déclarations importantes et ont montré un modèle de coopération entre les pays au XXIe siècle.

Si nous résumons les déclarations des deux dirigeants, ils se sont prononcés à l’unisson en faveur de la construction d’un monde multipolaire fondé sur le respect des normes et des principes du droit international, en particulier ceux inscrits dans la Charte des Nations unies, et sur les principes de l’indivisibilité de la sécurité, des valeurs universelles reconnues, du bénéfice mutuel et d’un partenariat positif à long terme dans lequel les parties adhèrent à une forte tradition de dialogue continu et substantiel.

Les commentateurs occidentaux se sont concentrés sur la formulation simplifiée du dirigeant chinois, principalement en ce qui concerne le conflit en Ukraine, passant ainsi à côté de l’essentiel : La visite de Xi Jinping en pleine campagne russophobe en Occident et les tentatives de pression et de harcèlement sur la Russie, comme on dit, pour l’isoler « sur toute la ligne », était en soi un défi au système de coordination de la politique étrangère que l’Occident a décidé d’imposer au monde.

Voyons maintenant ce que l’Occident collectif, qui se dit « plus uni que jamais », a à offrir au monde.

Premièrement. Ils cherchent effectivement à ramener le monde à un paradigme qui n’est même pas l’unipolarité, mais une structure de pensée et d’action totalement coloniale, cachée derrière des accusations d’impérialisme et d’agression russes. Cela signifie l’application sélective du droit international : Quod licet Jovi, non licet bovi (ce qui est permis à Jupiter ne l’est pas pour les vaches). La Yougoslavie a été bombardée en 1999 par les États-Unis et leurs alliés sous le prétexte d’une « intervention humanitaire » après avoir créé des « preuves » du massacre de civils à Srebrenica par les Serbes. Une stratégie similaire a été utilisée en Irak, que les États-Unis ont envahi avec leurs alliés sous prétexte que le régime de Saddam Hussein développait des armes biologiques. Il s’est avéré par la suite que rien de tout cela n’était vrai, mais le pays a été détruit. Le même plan a ensuite été mis en œuvre en Libye, mais cette fois au nom de la défense des droits de l’opposition. Il en va de même pour l’Ukraine : l’Occident y résout ses problèmes de sécurité en agrandissant sans cesse l’OTAN et en rapprochant ses capacités de guerre des frontières de la Russie, ignorant totalement les inquiétudes de Moscou, tout en attribuant l’agression à la partie russe, qui a osé défier les exigences de l’Occident.

Pour cette raison, l’Occident a rejeté l’idée que la sécurité ne peut être divisée, déclarant que sa sécurité et celle de ses alliés passent en premier, tout en les traitant comme des vassaux n’ayant pas droit au chapitre.

La deuxième composante du modèle occidental-centré est la soumission totale de ceux qui se sont déclarés alliés aux intérêts de la superpuissance, notamment les États-Unis et les élites mondiales qui les soutiennent. Il n’y a pas de démocratie, il n’est pas permis à quiconque de défendre ses intérêts. Les efforts de l’Allemagne pour développer son économie au prix de ressources énergétiques russes bon marché en sont un exemple notable. Ils ont été froidement ignorés et les gazoducs russes ont tout simplement été détruits : achetez notre GNL trois fois plus cher et restez tranquilles ! En outre, une « guerre jusqu’à la victoire » en Ukraine est imposée à tous les alliés de l’Europe occidentale, qu’il s’agisse ou non de leurs intérêts nationaux.

Poursuivons. Le concept occidental de démocratie n’est pas ouvert au débat, et les différences entre les pays, les identités culturelles, les coutumes et les valeurs ne sont pas prises en compte. Tout le monde reçoit la même prescription, qui ne peut être modifiée – le cadre est unique et est déclaré être la plus grande réalisation de l’humanité. Toute divergence est passible de sanctions et de poursuites devant la Cour pénale internationale, qui établit de fait un code pénal universel qui, pour des raisons obscures, doit prévaloir sur le droit national. L’égalité des sexes doit s’accompagner de protections obligatoires des droits des minorités sexuelles. Pourquoi sexuelles ? Personne n’offre d’explication ; c’est tout simplement comme ça. Pourtant, comme l’expérience l’a montré, notamment en Ukraine, les droits des minorités nationales peuvent être écrasés en toute impunité, jusqu’à l’interdiction de la langue et de la culture nationales, l’expulsion du clergé du temple et l’effacement de la mémoire nationale.

Examinons maintenant les aspects économiques. Le discours occidental postule que si votre pays développe des institutions démocratiques au sens occidental du terme, il doit forcément se porter bien sur le plan économique. Et si ce n’est pas le cas ? Le FMI et la Banque mondiale se précipitent alors à votre secours. Mais il s’avère que ces prêts sont accordés à des taux d’intérêt élevés et ont un « effet de levier » relativement court, ce qui signifie que vous êtes tenu de rembourser la dette rapidement, et que si vous n’avez pas le temps, la dette ne sera pas nécessairement restructurée et ne sera certainement jamais effacée, mais de nouvelles conditions défavorables vous seront plutôt imposées. Tous ces prêts vous empêcheront de développer vos propres activités, mais ils maintiendront votre marché ouvert aux marchandises et aux capitaux occidentaux, ce qui maintiendra votre dépendance à l’égard des pays occidentaux dans d’autres domaines ainsi qu’en termes de technologie. Il est peu probable que quelqu’un développe une production de haute technologie dans votre pays ; au lieu de cela, ils seront préoccupés par la façon de pomper rapidement et à peu de frais vos ressources. L’Europe, qui s’est vue privée des ressources russes et qui cherche maintenant des alternatives, a désespérément besoin de ces ressources, en particulier de pétrole et de gaz. C’est pourquoi les Européens n’aspirent pas à construire des installations de transformation sur le sol africain, du moins pas des installations profitant aux Africains.

Il en va de même pour la monnaie unique africaine. Le sort de Mouammar Kadhafi, qui voulait adopter le dinar-or pour l’ensemble du continent, est très révélateur. Le meilleur modèle pour les pays occidentaux est la zone du franc CFA, dans laquelle 70% des finances de 14 États africains, principalement membres de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), sont détenues par des banques françaises. Pourtant, chacun de ces pays ne peut retirer ces fonds qu’en théorie, puisqu’il n’y a pas de précédent.

On nous répondra peut-être que l’Occident reste le leader économique et technologique mondial, qu’il est l’émetteur, représenté par la Réserve fédérale américaine, de la principale monnaie mondiale, le dollar, qui est utilisé dans 42% des règlements, alors que le yuan n’est utilisé que dans 2% des transactions commerciales mondiales et que le PIB de la Russie ne représente que 2% du PIB mondial. Ces données sont toutefois trompeuses, car il est évident pour tout le monde que le modèle occidental de capitalisme financier est à bout de souffle, que le dollar est imprimé sans discernement au même rythme que dans certains pays africains et qu’il n’est soutenu que par la « parole d’honneur » de Washington (rappelez-vous quand George H. W. Bush a dit : « Lisez sur mes lèvres »), la dette nationale des États-Unis a dépassé le seuil insondable des 30 000 milliards de dollars et les pays occidentaux consomment plus de 40% du PIB mondial, en produisant beaucoup moins de matières premières mais beaucoup plus de services financiers sous la forme de transactions purement spéculatives. Contrairement au yuan, qui est riche en biens à part entière produits dans l’Empire céleste, l’utilisation par la Russie de la monnaie chinoise (renminbi), qui a fait l’objet d’un accord lors de la visite du président Xi Jinping en Russie, la rend beaucoup plus attrayante pour les règlements internationaux, car Moscou est la source de 20% des hydrocarbures mondiaux et un producteur d’une gamme variée de biens militaires et civils.

Si l’on combine ce modèle bien rodé de partenariat égalitaire entre la Russie et la Chine avec la popularité croissante d’associations non occidentales telles que les BRICS, l’OCS et d’autres, il devient évident que le vent du changement mondial souffle et que l’on sait qui façonnera le monde à l’avenir.

L’Afrique est invitée à décider avec qui elle veut coopérer et dans quel monde elle veut vivre – un monde de diktat et de vol permanent ou un monde de coopération mutuellement bénéfique menant à la sécurité et au développement.

*Source : Réseau international

Version originale : New Eastern Outlook

Traduction: Avic