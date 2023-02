Incursion de l’occupation à Naplouse : le bilan est passé à 11 martyrs et 100 blessés

Par AlAhed avec médias (revue de presse – 23/2/23)*

Le bilan de l’incursion de l’armée d’occupation à Naplouse mercredi est passé à 11 martyrs et plus de 100 blessés.

Des soldats israéliens ont tué 11 Palestiniens, dont au moins quatre combattants de la Résistance, et en ont blessé plus de 100 autres mercredi au cours d’une offensive à Naplouse, en Cisjordanie occupée, ont déclaré des responsables médicaux et des témoins.

Le Jihad islamique a déclaré que deux de ses commandants à Naplouse avaient été encerclés par l’armée d’occupation israélienne dans une maison, déclenchant des échanges de tirs. Et les soldats de l’occupation ont lancé un missile antichar sur le bâtiment. Les deux commandants sont tombés en martyre.

Des explosions ont retenti et des jeunes de la ville ont aussi lancé des pierres en direction des blindés israéliens.

Le Chef du bureau des médias du Mouvement du Jihad islamique, Daoud Shehab, a déclaré mercredi à la chaine al-Mayadeen que le peuple palestinien ne reculera pas, et le sang de ses enfants ne sera pas versé gratuitement selon les désirs de ces tueurs, soulignant que la résistance ne renoncera pas à répondre à cette agression brutale.

*Source : AlAhed