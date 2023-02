La propagande d’hier pour faire accepter la guerre aux Américains à la propagande d’aujourd’hui

Par Charles Sannat (revue de presse : Insolentiae – 22/2/23)*

Il est toujours très important de ne jamais, jamais oublier que lorsque les vents de l’histoire ou des évènements soufflent, la première victime est la vérité.

Je ne juge pas ici le mobile ni la moralité du mobile. Peut-être fallait-il détruire l’Irak en 1991 et en 2003. Peut-être fallait-il attaquer la Libye, intervenir au Rwanda, peut-être fallait-il bombarder la Syrie, ou empêcher les communistes de prendre le Vietnam. Peut-être fallait-il monter un mensonge autour des armes de destructions massives de Saddam Hussein qui étaient purement imaginaires. Peut-être fallait-il faire croire que les Irakiens tuaient les bébés des couveuses dans les hôpitaux. Peut-être était-il important de dire aux Français que le nuage radioactif s’était arrêté à la frontière, peut-être aussi ne fallait-il pas inquiéter les gens avec du sang contaminé, sans même parler des hormones de croissance.

L’histoire récente de notre pays et de nos démocraties est faite de mensonges, de propagande et de manipulations.

Peut-être sont-elles justifiées et justifiables.

Ce que je veux juste montrer ici et démontrer, c’est que l’on vous ment. On vous a menti hier. On vous ment aujourd’hui et vous savez quoi ? On vous mentira demain.

D’ailleurs je constate que la fréquence des mensonges augmente année après année.

Avec le temps, les mensonges sont éventés, la propagande dévoilée, et les manipulations montrées, et pourtant tout recommence, car les gens sont gentils et naïfs. Ils pensent que l’Etat leur veut du bien et que les médias disent toujours la vérité.

Tout cela est faux. De la guerre en Irak au nuage de Tchernobyl en passant par les vaccins Covid qui au mieux ne servent à rien, sans oublier la guerre en Ukraine, quand souffle les vents de l’histoire ou des évènements, la première victime est toujours la vérité.

Dire cela ne veut pas dire que Poutine, lui, dirait la vérité ! Dire cela veut dire que quand l’histoire se déchaîne tout le monde ment. Ici, comme là-bas.

Alors, ne hurlons pas avec la meute, prenons le temps de réflexion et de la nuance, et tentons, toujours de faire preuve de tempérance.

*Source : Insolentiae