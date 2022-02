Rapport d’Amnesty International : L’Apartheid israélien envers le peuple palestinien

Un système cruel de domination et un crime contre l’humanité

Amnesty International a analysé la tentative par Israël de créer et d’entretenir un système d’oppression et de domination à l’encontre des Palestinien·ne·s et en a examiné les principaux éléments : la fragmentation territoriale ; la ségrégation et le contrôle ; la dépossession des terres et des propriétés ; et la privation des droits économiques et sociaux. L’organisation est arrivée à la conclusion que ce système s’apparente à de l’apartheid. Israël doit mettre un terme à ce système cruel, et la communauté internationale doit faire pression sur le pays à cette fin.

Le rapport d’Amnesty International (en français - février 2022)

SOMMAIRE

L’APARTHEID DANS LE DROIT INTERNATIONAL 6

VOLONTÉ D’OPPRIMER ET DE DOMINER LA POPULATION PALESTINIENNE 7

FRAGMENTATION TERRITORIALE ET SÉGRÉGATION LÉGALE 8

SÉGRÉGATION ET CONTRÔLE PAR LE DROIT 10

RECOURS AU POUVOIR MILITAIRE POUR CONTRÔLER ET DÉPOSSÉDER 10

PRIVATION DE NATIONALITÉ, DE LIEU DE RÉSIDENCE ET DE VIE FAMILIALE 11

BOULEVERSEMENT DE LA VIE FAMILIALE 12

RESTRICTIONS DES DÉPLACEMENTS 12

RESTRICTIONS DU DROIT À LA PARTICIPATION POLITIQUE 13

DÉPOSSESSION DE TERRES ET DE BIENS 15

POLITIQUES DISCRIMINATOIRES EN MATIÈRE D’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET D’OCCUPATION DES SOLS 17

ÉTOUFFEMENT DU DÉVELOPPEMENT HUMAIN DES PALESTINIEN·NE·S 19

UN SYSTÈME D’APARTHEID 22

CRIMES CONTRE L'HUMANITÉ 23

TRANSFERTS FORCÉS 23

DÉTENTION ADMINISTRATIVE, TORTURE ET AUTRES MAUVAIS TRAITEMENTS 24

HOMICIDES ILLÉGAUX ET BLESSURES GRAVES 25

PRIVATION DE DROITS ET LIBERTÉS FONDAMENTAUX, ET PERSÉCUTION 25

CONSIDÉRATIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ ET VOLONTÉ D’OPPRIMER ET DE DOMINER 26

CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 26