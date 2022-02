L'Irak a exporté 99 millions de barils de pétrole brut en janvier

Revue de presse: french.china.org.cn (1/2/22)*

L'Irak a exporté 99,28 millions de barils de pétrole brut en janvier, rapportant des revenus de plus de 8,27 milliards de dollars, a déclaré mardi le ministère irakien du Pétrole.

Le prix de vente moyen du pétrole brut au cours du mois était de plus de 83,24 dollars par baril, selon un communiqué du ministère, citant les statistiques de l'Organisation d'Etat pour la commercialisation du pétrole.

Au total, 96,43 millions de barils ont été exportés des champs pétroliers du centre et du sud de l'Irak via le port de Bassora, et environ 2,54 millions de barils de la province septentrionale de Kirkouk via le port turc de Ceyhan sur la Méditerranée, précise le communiqué.

L'Irak avait l'habitude d'exporter plus de 100 millions de barils par mois, mais l'accord OPEP+ visant à réduire la production de pétrole et la chute des prix du pétrole due à la pandémie de COVID-19 se sont combinés pour provoquer un déclin des exportations de pétrole du pays.

L'économie irakienne dépend fortement des exportations de pétrole brut, qui représentent plus de 90% des revenus du pays.

*Source : French.china.org

Nota: Question posée par les Irakiens plongés dans la misère depuis 2003: "Qui profite des exportations de pétrole?"