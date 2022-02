Irak : 33 candidats à la présidence de la République

Le 7 février dernier, 25 candidats avaient été retenus pour se présenter à la présidence de la République irakienne… Suite au boycott du scrutin ordonné par Moqtada al-Sadr, puis à la décision de la Cour suprême fédéral d’interdire au favori - Hoshyar Zebari, du Parti démocratique du Kurdistan (PDK) - de concourir, le Parlement irakien a du rouvrir la liste afin de permettre au PDK de proposer un autre candidat.

Le favori du scrutin, prévu normalement pour la fin de la semaine prochaine, est maintenant Rebar Ahmed, ministre de l’Intérieur de le Région autonome du Kurdistan et, comme il se doit, membre de la tribu Barzani. Ses concurrents les plus sérieux demeurent Barham Saleh, actuel président de la République, soutenu par la tribu Talabani, et Rizgar Muhammed Amin, juge en chef lors du procès de Saddam Hussein.

Nouvelle liste officielle des candidats : 1-Faysal Mohsen Abboud Sayad al-Kilabi - 2-Abdul Latif Muhammad Jamal Rashid Sheikh Muhammad - 3-Rizgar Muhammed Amin Hama Saeed Ramadan - 4-Raad Khudair Dafaq Sayel Al-Janabi - 5-Khaled Siddiq Aziz Muhammad - 6- Ahmed Moh Omran Shebin Al-Rubaie - 7-Shehab Ahmed Abdullah Ali Al Nuaimi - 8-Khadija Khadaikhesh Asad Qalaws - 9-Haider Rashid Abdul Razzaq Ka'id Al-Tai'i - 10-Kamal Aziz Muhammad Rahim Qaytouli - 11-Hussain Mohsen Alwan Hussein Al-Hasani - 12- Jamal Kabsoun Hamid Abbas - 13- Ahmad Khalil Khudair Khalil Kakhoury - 14- Iqbal Abdullah Amin Hassan Hilawy - 15-Barham Ahmed Saleh Ahmed - 16-Louay Abdel-Saheb Abdel-Wahhab Mohamed - 17-Kazem Khudair Abbas Hassan Daughna - 18-Jabbar Hassan Jassem Abboud - 19-Rebwar Orahman wastasaleh Aref - 20-Omed Abdel Salam Kader Taha Balani - 21-Hadi Abdul-Hussein Saddam Muhammad Al-Fariji - 22-Omar Sadiq Mustafa Majid Al Abdali - 23-Hamza Bresim Thajil Moshab Al-Maamouri - 24-Thaer Ghanem Muhammad Ali Al-Othman- 25-Ahmed Yahya Jassim Juwaid Al-Saadi - 26-Rebar Ahmed Khaled Zubair Barzani - 27-Hussain Ahmed Hashem Wada'a Al-Safi - 28-Dhafer Abdul-Amir Jabbar Aboud Al-Quraishi - 29-Ahmed Sajit Hashem Hassan Al-Ameri - 30-Mohamed Obaid Jadoua Abdullah - 31-Ali Abed Hamad Dawood Al-Tai'I - 32-Omar Ahmed Karim Hassan Barzanji - 33-Faiza Jabbar Muhammad Babakhan

Source : Shafaq News