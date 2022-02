Présidentielle irakienne : un Barzani peut en cacher un autre

Reber Barzani, candidat à la présidence de la République

La candidature du Kurde Hoshyar Zebari – oncle de Massoud Barzani – au poste de président de la République irakienne, suspendue « temporairement » le 6 février dernier, en raison d’accusations de corruption financière et administrative, a été définitivement invalidée par le Cour suprême fédérale.

Hoshyar Zebari, 68 ans, ancien ministre des Affaires étrangères puis des Finances, faisait figure de favori face à Barham Saleh, actuel chef de l’Etat et candidat de l'UPK (Union patriotique du Kurdistan) à sa propre succession.

Hoshyar Zebari a dénoncé la décision de la Cour suprême, estimant qu’elle était « politisée » et « injuste », sa conduite étant "plus propre et plus pure que la neige sur le plus haut sommet de l'Irak" !

Le Parti Démocratique du Kurdistan (PDK), présidé par Massoud Barzani, s’est réuni et a nommé Reber Ahmed Barzani pour le remplacer comme candidat au poste de président irakien.

Ancien membre dirigeant du Parastin, le service secret du clan Barzani, Reber Ahmed, 54 ans, est actuellement ministre de l’Intérieur du gouvernement régional du Kurdistan. Il parle le kurde, l’arabe, l’anglais et le persan.