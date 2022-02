Iran : le "pillage" des fonds afghans par les Etats-Unis est honteux et anti-humanitaire

Par Lisa (revue de presse : French.China.org – 14/2/22)*

L'Iran a qualifié lundi de "honteuse" et d'"anti-humanitaire" la décision des Etats-Unis de transférer des milliards de dollars d'avoirs afghans gelés aux familles des victimes des attentats du 11-Septembre, a rapporté l'agence de presse officielle IRNA.

"Ce n'est pas la première fois que les Etats-Unis pillent les biens d'autres pays (...) et ce n'est pas non plus la première fois qu'ils font preuve d'une telle arrogance", a déclaré Saïd Khatibzadeh, porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, lors d'une conférence de presse hebdomadaire.

Les Etats-Unis pensent qu'ils peuvent saisir les biens d'autres pays à leur guise en émettant des verdicts unilatéraux en tant que juge et jury, a dit M. Khatibzadeh.

"Washington a envahi l'Afghanistan, infligé des pertes indirectes et des coûts se chiffrant en milliards de dollars au peuple afghan innocent et sans défense ainsi qu'aux contribuables américains", a noté le porte-parole iranien.

Parlant des mesures prises par l'Iran pour accueillir les réfugiés afghans, M. Khatibzadeh a affirmé que son pays avait accueilli 4,5 millions d'Afghans.

Après le retrait de leurs troupes d'Afghanistan en août 2021, les Etats-Unis ont gelé près de dix milliards de dollars d'actifs de la banque centrale afghane, ce qui a aggravé la crise économique et la pauvreté dans ce pays asiatique déchiré par la guerre.

Dans un décret publié vendredi, le président américain Joe Biden aurait ordonné l'allocation de 3,5 milliards de dollars de ces actifs à titre de dommages et intérêts aux victimes des attentats du 11 septembre 2001 et aurait détourné 3,5 milliards de dollars supplémentaires vers les Afghans à titre d'aide humanitaire, sans le consentement du gouvernement dirigé par les talibans.

