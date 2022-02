Bagdad: Le principal bloc parlementaire irakien annonce le boycott du processus de formation du gouvernement

Par Mathieu Doupeau (revue de presse : Cinktank – 5/2/22)*

Des semaines de tension politique aboutissent à une annonce qui illustre les frictions nationales internes de l’Irak et son difficile système de consensus.

Le principal bloc parlementaire irakien, dirigé par l’éminent religieux Muqtada al-Sadr, a annoncé samedi qu’il boycotterait la session de lundi prochain destinée à élire le président du pays, considérée comme une étape essentielle pour former un gouvernement, et qu’il suspendait ses discussions avec les autres partis pour former le prochain exécutif.

Le chef du bloc saddamiste, Hassan al-Adari, a annoncé cette décision « conformément aux directives du chef du mouvement, Sayed Muqtada al-Sadr », lors d’une conférence de presse rapportée par l’agence de presse officielle irakienne INA. Al Adari a également confirmé qu’al Sadr avait pris la décision de « suspendre toutes les négociations avec les blocs politiques concernant la formation du gouvernement ».

Les négociations gouvernementales en Irak sont dans l’impasse depuis des semaines, principalement en raison des tensions découlant du système politique irakien, le « muhasasa », qui divise les principaux postes de direction entre Kurdes, Chiites et Sunnites. Les Kurdes obtiennent la présidence, les chiites le poste de premier ministre et un sunnite se voit confier la présidence du parlement.

La nomination du futur président a fait l’objet de controverses ces dernières heures. Le Parti démocratique du Kurdistan (PDK), qui dirige la région semi-autonome irakienne, a proposé la candidature de l’ancien ministre des affaires étrangères et des finances, Hoshyar Zebari, tandis que l’Union patriotique du Kurdistan (UPK) a désigné l’actuel président irakien, Barham Sali, pour ce poste.

Bien que le PDK soit convaincu que son candidat Zebari bénéficie d’un soutien suffisant, M. al-Sadr a surpris vendredi par un message avertissant que son soutien au parti kurde était conditionnel et qu’il retirerait son soutien à M. Zebari s’il ne remplissait pas « toutes les conditions ».

En outre, M. al-Sadr refuse catégoriquement que les partis chiites soutenus par l’Iran, grands perdants des élections législatives d’octobre, rejoignent l’exécutif irakien, du moins avec l’influence des années passées. Le meilleur exemple de cette tension est son rejet de la présence dans le futur gouvernement de tout membre de la coalition chiite de l’État de droit, dirigée par l’ancien Premier ministre Nuri al-Maliki.

Le religieux se trouve désormais à la croisée des chemins : faire pression en faveur d’un gouvernement majoritaire dirigé par sa formation politique avec le soutien des Kurdes et des Sunnites, ou capituler devant les multiples appels des différents partis politiques irakiens à reconfigurer un « gouvernement d’unité nationale » en Irak, une formule que ses détracteurs, y compris les participants aux manifestations populaires massives de ces derniers mois dans le pays, jugent absolument ingérable.

Si al-Sadr parvient à former un gouvernement majoritaire avec ses alliés sunnites et kurdes, la première conséquence serait qu’al-Maliki et le Fatah – le bloc politique chiite auquel appartiennent les milices pro-iraniennes des Forces de mobilisation populaire – pourraient passer dans l’opposition, ce qui porterait un coup dramatique au statu quo dans lequel la politique irakienne a vécu ces dernières années, et sur fond de menaces de violence si un tel scénario se réalise finalement.

*Source : Cinktank