« Les mémos de la terreur » : Opération Sirli

Revue de presse : Disclose (21 /11/21)

Ce soir à 19h, nous publions la première partie de notre enquête "Les mémos de la terreur", en partenariat avec Arte, Télérama et Complément d'enquête*.

Pour cette enquête publiée en plusieurs volets tout au long de la semaine, Disclose a obtenu des centaines de documents “confidentiel-défense” issus du plus haut sommet de l’Etat. Cette fuite sans précédent jette une lumière crue sur l’action de deux présidents de la République successifs, François Hollande et Emmanuel Macron, qui au nom des ventes d’armes, se sont compromis avec un des régimes les plus répressifs au monde.

*Jeudi 25 novembre, à 23h sur France 2.

CHAPITRE 1

Opération Sirli

Depuis 2016, la France mène une opération militaire secrète en Egypte. Nom de code : Sirli. Mission : fournir du renseignement aérien à l’armée égyptienne qui s’en sert pour bombarder des civils. De possibles crimes contre l’humanité, dont la présidence de la République a été informée.

