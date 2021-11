Défense – Le Maroc serait intéressé par l’acquisition du « Dôme de fer » israélien

Revue de presse : Article 19.ma (8/11/21)*

Le Maroc serait intéressé par l’acquisition du système de défense israélien « Dôme de fer » pour renforcer sa défense contre les menaces aériennes, ont rapporté plusieurs médias.

Cependant, selon le quotidien The Jerusalem Post, qui cite une source du ministère israélien de la défense, « il est peu probable qu’un accord en ce sens soit signé très prochainement » entre Israël et le Maroc.

Le système « Dôme de fer », développé par la société israélienne Rafael Advanced Defense Systems, est conçu pour détruire les roquettes dans un rayon de 4 à 70 kilomètres. Opérationnel de jour comme de nuit et quelles que soient les conditions météorologiques, il est capable de faire face à des attaques simultanées et nombreuses et permet ainsi une meilleure défense des zones civiles et militaires à caractère sensible.

En dehors d’Israël, qui est le seul pays au monde à utiliser le Dôme de fer à un niveau opérationnel, l’armée américaine a acheté en 2019 deux batteries qu’elle a déployées sur l’île pacifique de Guam.

Le Maroc entretient des relations économiques, diplomatiques et militaires étroites avec Israël depuis des années, et les deux pays ont récemment rétabli leurs liens diplomatiques dans le cadre des accords d’Abraham, rappelle le journal, indiquant que le ministre israélien de la Défense Benny Gantz devrait effectuer une visite dans le royaume à une date non encore déterminée (probablement avant fin novembre), mais au cours de laquelle pourraient être signés des accords de coopération visant, notamment, le développement d’une industrie marocaine de drones.

Selon le Haaretz, les relations militaires entre Israël et le Maroc concernent principalement la coopération en matière de renseignement et d’armement.

En janvier 2020, l’armée marocaine a reçu trois drones de reconnaissance israéliens dans le cadre d’un contrat d’une valeur de 48 millions de dollars. L’accord entre les deux pays a été signé en 2014 et finalisé via la société française Dassault.

En juin dernier, un C-130 marocain a atterri pour la première fois en Israël pour participer à un exercice international.

*Source : Article19.ma